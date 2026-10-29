Home > वायरल > Caught on Camera: घर में घुसा बंदर, नल से पीया पानी, फिर महिला के कहने पर किया ऐसा काम, वीडियो हो रहा वायरल

Caught on Camera: घर में घुसा बंदर, नल से पीया पानी, फिर महिला के कहने पर किया ऐसा काम, वीडियो हो रहा वायरल

Caught on Camera: वायरल वीडियो में दिख रहा है कि एक बंदर घर के अंदर लगे बेसिन के पास पहुंचता है. इसके बाद वह नल खोलकर पानी पीने लगता है. इस दौरान एक महिला उसका वीडियो बना रही होती है. पानी पीने के बाद बंदर वहां से जाने लगता है, लेकिन नल खुला छोड़ देता है.

By: Hasnain Alam | Last Updated: October 29, 2026 5:15:44 PM IST

बंदर वायरल वीडियो
बंदर वायरल वीडियो


Caught on Camera: सोशल मीडिया पर आए दिन जानवरों के कई मजेदार वीडियो वायरल होते रहते हैं. इनमें कुछ वीडियो ऐसे होते हैं, जिन्हें देखकर अपनी आंखों पर यकीन करना मुश्किल हो जाता है. इन दिनों एक ऐसा ही वीडियो सोशल मीडिया पर चर्चा में है, जिसमें एक बंदर अपनी समझदारी से लोगों का ध्यान खींच रहा है.

वायरल वीडियो में दिख रहा है कि एक बंदर घर के अंदर लगे बेसिन के पास पहुंचता है. इसके बाद वह नल खोलकर पानी पीने लगता है. इस दौरान एक महिला उसका वीडियो बना रही होती है. पानी पीने के बाद बंदर वहां से जाने लगता है, लेकिन नल खुला छोड़ देता है.

You Might Be Interested In

महिला के कहने पर बंदर ने बंद किया नल

इसके बाद महिला बंदर से कहती है, “भाई, टोंटी तो बंद कर दो, पानी गिर रहा है.” महिला की बात सुनकर बंदर वापस लौटता है और नल बंद कर देता है. इसके बाद वह वहां से चला जाता है. बंदर की इस हरकत को देखकर महिला भी हैरान रह जाती है और कहती है, “हम बोले कि टोंटी बंद कर दो, तो बंद भी कर दिया.”

इस वीडियो को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कई यूजर्स ने शेयर किया है. वीडियो के साथ उन्होंने कैप्शन में लिखा, “पानी पी लिया है तो टोटी बंद कर दो. और अजब यह कि बंदर ने बंद भी कर दिया.”

वीडियो को हजारों लोग देख चुके थे. वीडियो देखने के बाद लोग बंदर की इस हरकत पर हैरानी जता रहे हैं. महिला के कहने पर नल बंद करते बंदर का यह वीडियो सोशल मीडिया पर लोगों का ध्यान खींच रहा है. फिलहाल वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. inkhabar इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता है.

Tags: viral video
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

कौन हैं काशवी हीरानंदानी?

October 28, 2026

जम्मू के 5 मंदिर, जो हैं इस शहर की पहचान

October 27, 2026

करवा चौथ पर ये मेहंदी डिजाइन लगाएं

October 26, 2026

कौन हैं सारा गुरपाल, जिन्हें मिल रही धमकियां?

October 25, 2026

प्रियांक शर्मा संग रिश्ते और ब्रेकअप पर क्या बोलीं दिव्या...

October 24, 2026

मल्लिका शेरावत ने शादी के बाद क्यों लिया तलाक?

October 24, 2026
Caught on Camera: घर में घुसा बंदर, नल से पीया पानी, फिर महिला के कहने पर किया ऐसा काम, वीडियो हो रहा वायरल

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Caught on Camera: घर में घुसा बंदर, नल से पीया पानी, फिर महिला के कहने पर किया ऐसा काम, वीडियो हो रहा वायरल
Caught on Camera: घर में घुसा बंदर, नल से पीया पानी, फिर महिला के कहने पर किया ऐसा काम, वीडियो हो रहा वायरल
Caught on Camera: घर में घुसा बंदर, नल से पीया पानी, फिर महिला के कहने पर किया ऐसा काम, वीडियो हो रहा वायरल
Caught on Camera: घर में घुसा बंदर, नल से पीया पानी, फिर महिला के कहने पर किया ऐसा काम, वीडियो हो रहा वायरल
Caught on Camera: घर में घुसा बंदर, नल से पीया पानी, फिर महिला के कहने पर किया ऐसा काम, वीडियो हो रहा वायरल