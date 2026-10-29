Caught on Camera: घर में घुसा बंदर, नल से पीया पानी, फिर महिला के कहने पर किया ऐसा काम, वीडियो हो रहा वायरल

Caught on Camera: सोशल मीडिया पर आए दिन जानवरों के कई मजेदार वीडियो वायरल होते रहते हैं. इनमें कुछ वीडियो ऐसे होते हैं, जिन्हें देखकर अपनी आंखों पर यकीन करना मुश्किल हो जाता है. इन दिनों एक ऐसा ही वीडियो सोशल मीडिया पर चर्चा में है, जिसमें एक बंदर अपनी समझदारी से लोगों का ध्यान खींच रहा है.

वायरल वीडियो में दिख रहा है कि एक बंदर घर के अंदर लगे बेसिन के पास पहुंचता है. इसके बाद वह नल खोलकर पानी पीने लगता है. इस दौरान एक महिला उसका वीडियो बना रही होती है. पानी पीने के बाद बंदर वहां से जाने लगता है, लेकिन नल खुला छोड़ देता है.

महिला के कहने पर बंदर ने बंद किया नल

इसके बाद महिला बंदर से कहती है, “भाई, टोंटी तो बंद कर दो, पानी गिर रहा है.” महिला की बात सुनकर बंदर वापस लौटता है और नल बंद कर देता है. इसके बाद वह वहां से चला जाता है. बंदर की इस हरकत को देखकर महिला भी हैरान रह जाती है और कहती है, “हम बोले कि टोंटी बंद कर दो, तो बंद भी कर दिया.”

पानी पी लिया है तो टोटी बंद कर दो। और अजब यह कि बंदर ने बंद भी कर दिया। 😂 https://t.co/QEYXeG96cw — Shivani Sahu (@askshivanisahu) October 26, 2026

इस वीडियो को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कई यूजर्स ने शेयर किया है. वीडियो के साथ उन्होंने कैप्शन में लिखा, “पानी पी लिया है तो टोटी बंद कर दो. और अजब यह कि बंदर ने बंद भी कर दिया.”

वीडियो को हजारों लोग देख चुके थे. वीडियो देखने के बाद लोग बंदर की इस हरकत पर हैरानी जता रहे हैं. महिला के कहने पर नल बंद करते बंदर का यह वीडियो सोशल मीडिया पर लोगों का ध्यान खींच रहा है. फिलहाल वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. inkhabar इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता है.