Caught On Camera: मारने के इरादे से आया युवक, चाकू से बुरी तरह फाड़े कपड़े और…; मुस्लिम लड़की संग हैवानियत का वीडियो वायरल

Caught On Camera: बांग्लादेश का एक ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है जिसे देख आप दहशत में आ जाएंगे. बीच रोड सरेआम एक युवती को जान से मारने की कोशिश की गई. दरअसल, बांग्लादेश के कुश्तिया शहर में एक 16 साल की सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट (SSC) एग्जामिनर को उसके घर के बाहर कई बार चाकू मारा गया. आरोप है कि एक स्कूल के लड़के ने उसे लंबे समय से परेशान किया था. विक्टिम, ज़किया सुल्ताना का कुश्तिया के 250 बेड वाले जनरल हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है. यह हमला शहर के थाना पारा इलाके में किचन क्लब के पास परिवार के किराए के घर के सामने 9 नवंबर 2026 दोपहर करीब 1:10 बजे हुआ.

धारदार हथियार से किया वार

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जकिया, फरीदपुर के भंगा उपजिला के रहने वाले जकारिया की बेटी है और कुश्तिया मिशन सेकेंडरी स्कूल में क्लास 10 की स्टूडेंट है. पुलिस, परिवार के सदस्यों और लोकल सोर्स के मुताबिक, जकिया स्कूल से घर लौटी थी और किसी के गेट खोलने का इंतज़ार कर रही थी, तभी काली शर्ट पहने इमोन नाम का एक स्कूल का लड़का पीछे से उसके पास आया और उस पर कई बार धारदार चाकू से वार किया.

लंबे समय से परेशान कर रहा था आरोपी

वीडियो में साफ दिख रहा है कि जब वो गिर पड़ी तो वो मौके से भाग गया. उसकी चीखें सुनकर आस-पास के लोगों ने उसे बचाया और हॉस्पिटल ले गए.सोशल मीडिया पर चल रहे CCTV फुटेज में दिख रहा है कि एक आदमी गेट पर पीछे से जकिया के पास आता है, उसे कई बार चाकू मारता है और उसके जमीन पर गिरने के बाद भाग जाता है. जकिया के परिवार ने आरोप लगाया है कि शहर के मोजोमपुर इलाके का रहने वाला इमोन उसे लंबे समय से परेशान कर रहा था. दोनों एक साथ कोचिंग क्लास में जाते थे.

ایس ایس سی SSCکے امتحان میں پرچہ دے کر گھر کو واپس آنے والی نوجوان لڑکی کو گھر کے مین گیٹ کے سامنے نوجوان لڑکے نے چاقو کے وار کر کے مار ڈالا ؟ گھر کے پاس لگے کیمروں میں سارا منظر ریکارڈ ہو گیا https://t.co/gsZz5KUOWr — Jamshaid swati (@jamshaidswati) November 9, 2026

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मां का बयान

जब परिवार ने इस मामले का विरोध किया और इमोन के अभिभावकों को इसकी सूचना दी, तो कुछ समय के लिए परेशान करना बंद हो गया, लेकिन परिवार को शक है कि उसने शिकायत का बदला लेने के लिए ज़किया पर हमला किया. उसकी माँ, सुमी अख्तर ने कहा, “इमोन मेरी बेटी को लंबे समय से अलग-अलग तरीकों से परेशान कर रहा था. जब हमने उसके अभिभावकों को बताया, तो उसने कुछ दिनों के लिए ऐसा करना बंद कर दिया. उसने जान से मारने के इरादे से उस पर चाकू से हमला किया. हमें न्याय चाहिए.” कुश्तिया मॉडल पुलिस स्टेशन के ऑफिसर-इन-चार्ज (OC) ज़ाकिर हुसैन ने कहा कि ज़किया को हॉस्पिटल में टांके लग रहे हैं. OC ने कहा, “इस घटना पर ज़रूरी कानूनी कार्रवाई की जाएगी.”