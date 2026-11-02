Caught on Camera: 2 भाभी ने किया डांस आइटम, देखना शुरू किया तो नजर नहीं हटा पाएंगे

Caught on Camera: शादी-समारोह हो या फिर अन्य कोई आयोजन, डांस बिना अधूरा सा लगता है. लोग भी ऐसे आयोजनों के दौरान मौका नहीं चूकते हैं, बल्कि जमकर एंज्वॉय करते हैं. ऐसे आयोजनों में भाभियां भी पीछे नहीं रहती हैं. मौका मिलते ही धमाल मचा देती हैं.

पिछले काफी समय से एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें बिना किसी आयोजन के 2 भाभियों ने जमकर डांस किया है. आप भी पूरा वीडियो देखकर जान सकते हैं किस भाभी ने बेहतर डांस किया.

Kon si bhabhi achhi dance kr rahi hai 🥰💯✨ https://t.co/yJW1rWQWdD — भाड़ में जाए पढ़ाई (@bhadmejayepadha) August 21, 2024

आ आ आ आ आ आ आ

मैं तुझसे ऐसे मिलूं

तेरी जान बन जाऊं

आ आ आ आ आ आ आ

मैं तुझसे ऐसे मिलूं

तेरी जान बन जाऊं

तुझको बनके समुंदर

आ आ आ आ आ आ आ

तेरी प्यास बन जाऊं

मैं तुझसे ऐसे मिलूं

तेरी जान बन जाऊं

तुझको बनके समुन्दर

तेरी प्यास बन जाऊं

मैं तुझसे ऐसे मिळून

तेरी जान बन जाऊं

आ आ आ आ आ आ आ

मोहब्बत कहे मेरी

दीवानी हूं मैं तेरी

हसीं यादो की कसम

हुई मैं तेरी सनम

मेरी जुल्फों के तले

तेरी हर शाम ढले

तुझे मैं देखा करून

तेरी आंखों में रहूं

इन धड़कनों की सदा

आ जा मैं सुनाऊं

आ आ आ आ आ आ आ

मेहसूस तू जो करे

अहसास बन जाऊं

मैं तुझसे ऐसे मिलूं

तेरी जान बन जाऊं

आ आ आ आ आ आ आ

धरती बनके तुझे

आ आ आ आ आ आ आ

आकाश बन जाऊं

मैं तुझसे ऐसे मिलूं

तेरी जान बन जाऊं

आ आ आ आ आ आ आ

मेरे ख़्वाबों के जहां

बसाया तूने यहां

मेरी जीवन में कहीं

कमी अब कोई नहीं

वफ़ा है प्यार है तू

मेरा संसार है तू

कहीं अब दूर न जा

मेरे आगोश में आ

कोरी है दिल की किताब

आजा मैं दिखाऊं

तू जो कहानी लिखी

इतिहास बन जाऊं

हां मैं तुझसे ऐसे मिळून

तेरी जान बन जाऊं

तुझको बनके समुन्दर

तेरी प्यास बन जाऊं

मैं तुझसे ऐसे मिलूं

तेरी जान बन जाऊं

तेरी जान बन जाऊं

ओ तेरी जान बन जाऊं

ओ तेरी जान बन जाऊं.