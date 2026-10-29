Caught On Cam: खूबसूरत भाभी के डांस ने मचाया कोहराम, यह वीडियो नहीं देखा तो बहुत कुछ कर दिया Miss

Caught On Cam: शादी-सगाई समारोह हो या फिर कोई और धमाकेदार फंक्शन (Function). इसमें भाभियों के डांस का जलवा देखने को मिलता है. ये वीडियोज डांस में दमदार तो होते ही हैं, साथ ही मनोरंजन से भी भरपूर होता है. एक वीडियो कई महीने से वायरल हो रहा है, जिसमें डांस के दौरान खूबसूरत भाभी कहर ढाती नजर आ रही हैं. इस भाभी का यह डांस अगर आपने नहीं देखा तो देख डालिए, क्योंकि इसमें वह कमाल के स्टेप्स लेती नजर आ रही हैं.
किस गाने पर भाभी कर रही डांस?
‘बोले तेरी तागड़ी’ गीत पर खूबसूरत भाभी डांस करती नजर आ रही हैं. एक लोकप्रिय हरियाणवी गाना है. यह गाना अजय हुड्डा और गगन हरियाणवी द्वारा गाया गया है. इसके बोल (Lyrics) अजय हुड्डा ने लिखे हैं. यह गीत हरियाणा और पंजाब में नहीं बल्कि पूरे देशभर में सुना और सराहा जाता है.
Bhabhi dance = 100% attention 0% blink https://t.co/7e7uGa6oGy
— Alessia (@alessia_be_like) March 6, 2026
खासतौर से उत्तर भारत में इस गीत पर लोग शादी-समारोह या फिर अन्य आयोजन में जमकर डांस करते हैं.
यह है पूरा गीत
छन्न छन्न बोले न्यू बोले तेरी तागड़ी
Chan chan bole ya bole teri taagdi
छन्न छन्न बोले न्यू बोले तेरी तागड़ी
Bande ke laadon ne jaan katti kadh li
बनड़े के लाडा ने जान कती कांडली
Chhan chan bole nu bole meri tagdi
छण छण बोले न्यू बोले मेरी तागड़ी
Chhan chan bole nu bole meri tagdi
छण छण बोले न्यू बोले मेरी तागड़ी
Ho javegi kali tera kala bhartar se
होजावेगी काली तेरा काला भरतार सै
Chhel chora tole yo gaam sara teyaar se
छैल छोरा टोले यो गांव सारा तैयार सै
Chhel chora tole yo gaam sara teyaar se
छैल छोरा टोले यो गांव सारा तैयार सै
Tu padhi likhi gauri wo deshi katti bagadi
तू पढ़ी लिखी गौरी वो देसी कती पागड़ी
Chhan chan bole nu bole teri tagdi
छण छण बोले न्यू बोले तेरी तागड़ी
Thode din mein dekhiye wo chamkega pura
थोड़े दिन में देखिये वो चमकेगा पूरा
Mar mar ragde mein kar dungi bhura
मार मार रगड़े ने करदूगी भूरा
Mar mar ragde mein kar dungi bhura
मार मार रगड़े ने करदूगी भूरा
Pyar pyar tolu mein leri aisi tagdi
प्यार प्यार तोलु मेरी इसी तांगड़ी
Chhan chan bole nu bole meri tagdi
छण छण बोले न्यू बोले मेरी तागड़ी
Chhan chan bole nu bole meri tagdi
छण छण बोले न्यू बोले मेरी तागड़ी
Janu su marjani teri taan kona bajari
छण छण बोले न्यू बोले मेरी तागड़ी
Aa jaga swad dekh lagi mhaari hazari
आजागा स्वाद देख लागे म्हारी हाजिर
Aa jaga swad dekh lagi mhaari hazari
आजागा स्वाद देख लागे म्हारी हाजिर
Khagad tera halwa tu thadi ghni kagadi
खागड तेरा हलवा तू ठाड़ी घणी कागड़ी
Chhan chan bole nu bole teri tagdi
छण छण बोले न्यू बोले तेरी तागड़ी
Chhan chan bole nu bole teri tagdi
छण छण बोले न्यू बोले तेरी तागड़ी
Janu se marjane tere kon sa dard se
जाणु सु मरजाणे तेरे कुणसा दर्द सै
Kon khave ajay hooda halva mard se
कोण कवै अजय हूडा हलवा मर्द सै
Haan kon khave ajay hooda halva mard se
कोण कवै अजय हूडा हलवा मर्द सै
Wo sher sa sikari main darpok gadadi
वो शेर सा शिकारी म डरपोक गादङी
Chhan chan bole nu bole meri tagdi
छण छण बोले न्यू बोले मेरी तागड़ी
Chhan chan bole nu bole meri tagdi
छण छण बोले न्यू बोले मेरी तागड़ी
Chhan chan bole nu bole teri tagdi
छण छण बोले न्यू बोले तेरी तागड़ी
Chhan chan bole nu bole meri tagdi
छण छण बोले न्यू बोले मेरी तागड़ी
Chhan chan bole nu bole teri tagdi
छण छण बोले न्यू बोले तेरी तागड़ी