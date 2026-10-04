अचानक फट गई कार! अचानक कैसे Petrol Pump पर हुआ इतना बड़ा धमाका; देखें खौफनाक वीडियो

Car Blast | Gujrat News: गुजरात के वडोदरा जिले में करजन के पास नेशनल हाईवे 48 पर एक CNG स्टेशन पर फ्यूल भरवाते समय CNG से चलने वाली कार में धमाका हो गया. धमाके से गाड़ी और आस-पास की प्रॉपर्टी को बहुत नुकसान हुआ. किसी के घायल होने या मौत की खबर नहीं है, क्योंकि ड्राइवर कार से दूर चला गया था और स्टेशन अटेंडेंट ब्लास्ट के समय सुरक्षित दूरी पर खड़े थे.

Petrol Pump पर क्या हुआ?

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि धमाका दोपहर में जिंदल कंपनी के सामने एक CNG स्टेशन पर हुआ. रिपोर्ट्स के मुताबिक, फिलिंग प्रोसेस के दौरान गाड़ी का CNG टैंक फट गया, जिससे अचानक आग लग गई और एक ज़ोरदार धमाका हुआ. धमाके से कार बुरी तरह डैमेज हो गई, और उसकी पिछली बॉडी के कुछ हिस्से और टूटे हुए कांच कथित तौर पर कई मीटर दूर जा गिरे. पास खड़ी दो और गाड़ियां भी डैमेज हुईं, और स्टेशन के इंफ्रास्ट्रक्चर के कुछ हिस्सों पर असर पड़ा. करजन फायर टीम और लोकल पुलिस ने तुरंत रिस्पॉन्स दिया, इलाके को सुरक्षित किया और नॉर्मल ऑपरेशन फिर से शुरू करने से पहले संभावित खतरों का अंदाज़ा लगाया.

Vadodara – A major scare was reported near the Karjan toll plaza in Gujarat’s Vadodara district after the CNG cylinder of a car reportedly exploded while the vehicle was being refuelled at an Indian Oil petrol pump. The incident triggered panic among motorists and fuel station employees, with people seen moving away from the vehicle immediately after the blast. CCTV footage from the petrol pump has reportedly captured the incident. Despite the sudden explosion, no injuries have been reported so far. — NextMinute News (@nextminutenews7) October 3, 2026

Noida Crime: पत्नी को भेजी आखिरी तस्वीर फिर नाले में मिली बाउंसर की लाश, आखिर कैसे और किसने दी अजय को दर्दनाक मौत?

आखिर कैसे हुआ धमाका?

विस्फोट का सही कारण अभी तक पक्के तौर पर पता नहीं चला है. शुरुआती रिपोर्ट से पता चलता है कि गाड़ी के CNG किट में लीक या खराब सिलेंडर वाल्व इसकी वजह हो सकते हैं. हालांकि, मौजूद जानकारी से पता चलता है कि CNG भरते समय गैस टैंक फट गया, और सही कारण का पता लगाने के लिए आगे की जांच की ज़रूरत है. स्थानीय अधिकारियों ने एक जांच शुरू की है जिसमें गाड़ी के CNG इंस्टॉलेशन, उसके गैस सिलेंडर और वाल्व की हालत, और ईंधन भरवाते समय अपनाए गए सुरक्षा तरीकों की जांच की जाएगी. जब तक ये नतीजे सामने नहीं आ जाते, किसी एक वजह को दोष देना जल्दबाज़ी होगी.

कौन हैं वो 2 मिस्ट्री पायलट? जिन्होंने फ्लाईदुबई की फ्लाइट को सऊदी में किया लैंड, यात्री ने बताई आंखों देखी बात