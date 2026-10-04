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अचानक फट गई कार! अचानक कैसे Petrol Pump पर हुआ इतना बड़ा धमाका; देखें खौफनाक वीडियो

Car Blast | Gujrat News: गुजरात के वडोदरा जिले में करजन के पास नेशनल हाईवे 48 पर एक CNG स्टेशन पर फ्यूल भरवाते समय CNG से चलने वाली कार में धमाका हो गया. धमाके से गाड़ी और आस-पास की प्रॉपर्टी को बहुत नुकसान हुआ.

By: Heena Khan | Published: October 4, 2026 10:10:16 AM IST

Car blast Viral Video
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Car Blast | Gujrat News: गुजरात के वडोदरा जिले में करजन के पास नेशनल हाईवे 48 पर एक CNG स्टेशन पर फ्यूल भरवाते समय CNG से चलने वाली कार में धमाका हो गया. धमाके से गाड़ी और आस-पास की प्रॉपर्टी को बहुत नुकसान हुआ. किसी के घायल होने या मौत की खबर नहीं है, क्योंकि ड्राइवर कार से दूर चला गया था और स्टेशन अटेंडेंट ब्लास्ट के समय सुरक्षित दूरी पर खड़े थे.

Petrol Pump पर क्या हुआ?

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि धमाका दोपहर में जिंदल कंपनी के सामने एक CNG स्टेशन पर हुआ. रिपोर्ट्स के मुताबिक, फिलिंग प्रोसेस के दौरान गाड़ी का CNG टैंक फट गया, जिससे अचानक आग लग गई और एक ज़ोरदार धमाका हुआ. धमाके से कार बुरी तरह डैमेज हो गई, और उसकी पिछली बॉडी के कुछ हिस्से और टूटे हुए कांच कथित तौर पर कई मीटर दूर जा गिरे. पास खड़ी दो और गाड़ियां भी डैमेज हुईं, और स्टेशन के इंफ्रास्ट्रक्चर के कुछ हिस्सों पर असर पड़ा. करजन फायर टीम और लोकल पुलिस ने तुरंत रिस्पॉन्स दिया, इलाके को सुरक्षित किया और नॉर्मल ऑपरेशन फिर से शुरू करने से पहले संभावित खतरों का अंदाज़ा लगाया.

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आखिर कैसे हुआ धमाका? 

विस्फोट का सही कारण अभी तक पक्के तौर पर पता नहीं चला है. शुरुआती रिपोर्ट से पता चलता है कि गाड़ी के CNG किट में लीक या खराब सिलेंडर वाल्व इसकी वजह हो सकते हैं. हालांकि, मौजूद जानकारी से पता चलता है कि CNG भरते समय गैस टैंक फट गया, और सही कारण का पता लगाने के लिए आगे की जांच की ज़रूरत है. स्थानीय अधिकारियों ने एक जांच शुरू की है जिसमें गाड़ी के CNG इंस्टॉलेशन, उसके गैस सिलेंडर और वाल्व की हालत, और ईंधन भरवाते समय अपनाए गए सुरक्षा तरीकों की जांच की जाएगी. जब तक ये नतीजे सामने नहीं आ जाते, किसी एक वजह को दोष देना जल्दबाज़ी होगी.

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Tags: Car BlastGujarat newsviral video
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