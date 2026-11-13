Caught on CCTV: एक छोटी गलती और दर्दनाक हादसा! कार और बाइक में जोरदार भिड़ंत; वायरल वीडियो देख दहल उठेंगे आप

सोशल मीडिया पर एक सड़क हादसे का CCTV वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. फुटेज में दिख रहा है कि सुनसान सड़क पर कुछ ही सेकंड में दो वाहनों की जोरदार टक्कर हो जाती है. हालांकि, दुर्घटना की जगह, तारीख और इसमें शामिल लोगों की स्थिति की अभी पुष्टि नहीं हुई है.

जोरदार टक्कर से दहले लोग

वायरल फुटेज सड़क किनारे किसी दुकान के पास लगे CCTV कैमरे से ली गई लगती है. क्लिप की शुरुआत में, ट्रैफिक काफी नॉर्मल लगता है. कुछ ही पलों में, सड़क के बीच में दो गाड़ियां टकरा जाती हैं, जिससे उनमें से कम से कम एक का बैलेंस बिगड़ जाता है. टक्कर इतनी तेज़ी से होती है कि आस-पास खड़े लोगों को रिएक्ट करने का बिल्कुल भी समय नहीं मिलता. वीडियो कुछ ही सेकंड का है, लेकिन अचानक हुई टक्कर की वजह से इसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर खूब शेयर किया जा रहा है.

कैसे हुआ हादसा?

CCTV फुटेज में एक वाहन सड़क से गुजरता नजर आता है, तभी दूसरी तरफ से आ रही गाड़ी से उसकी जोरदार टक्कर हो जाती है. हादसे के बाद मौके पर धूल का गुबार उठता दिखाई देता है. आसपास मौजूद लोग भी तुरंत घटनास्थल की ओर दौड़ पड़ते हैं. हालांकि, वीडियो में हादसे से पहले की पूरी घटना दिखाई नहीं देती. ऐसे में यह स्पष्ट नहीं है कि टक्कर किसकी गलती से हुई या इसके लिए कौन जिम्मेदार था. फिलहाल केवल इस फुटेज के आधार पर हादसे की वजह बताना संभव नहीं है.

छोटी सी चूक बन सकती है जानलेवा

वीडियो सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर लोग सड़क हादसों को लेकर चर्चा कर रहे हैं. यूजर्स का कहना है कि ड्राइवर की जरा सी चूक, गलत मोड़ या वाहनों के बीच दूरी का अंदाजा न लगा पाना बड़े हादसे की वजह बन सकता है. हालांकि, इस मामले में हादसे की असली वजह अभी साफ नहीं है. CCTV में घटना का सिर्फ कुछ हिस्सा ही कैद हुआ है और पुलिस की ओर से भी कोई आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है.

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