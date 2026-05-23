Cannes 2026: कान्स में मॉडल पर कैंची से ताबड़तोड़ वार! चेहरा हुआ लहूलुहान, वीडियो देख दहल उठे फैंस

Cannes 2026: कान्स फिल्म फेस्टिवल दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित फिल्म समारोहों में से एक है. इन दिनों ये चर्चा का विषय बना हुआ है. इस फेस्टिवल में दुनियाभर से कई प्रसिद्ध सितारें यहां पहुंचे हैं, जो खूब लाइमलाइट बंटोर रहे हैं. इस बीच यहां हुए एक विवाद सबसे अधिक चर्चा में आ गया है. कान्स का एक वीडियो सोशल मीडिया पर आग की तरह वायरल हो रहा है. इस वीडियो को जिस किसी ने भी देखा वह हैरान रह गया.

एंड्रिया डेल वाल को लगी चोट

वायरल वीडियो में ब्यूटी क्वीन एंड्रिया डेल वाल घायल नजर आ रही है. उनके चेहरे पर चोट लगी हुई है, जिससे खून बहता नजर आ रहा है. एंड्रिया ने अपनी इस चोट के लिए सेलिब्रिटी स्टाइलिस्ट जियोवानी लगुना के जिम्मेदार ठहराया है. उन्होंने स्टाइलिश पर कैंची से हमला करने का आरोप लगाया. जानकारी के मुताबिक, कान्स यात्रा के दौरान यह घटना होटल में हुई. दोनों कार्यक्रमों में हिस्सा लेने के लिए पहुंचे थे. वीडियो वायरल होते ही सोशल मीडिया पर बहस छिड़ चुकी है. यूजर्स वीडियो देख जांच की मांग कर रहे हैं.

#VIDEO // Estilista de certámenes Giovanni Laguna fue arrestado en Francia tras propinarle una brutal golpiza a la reina de belleza Andrea Del Val, Miss Venezuela Global 2024. 🇫🇷💔 pic.twitter.com/t2KCvluZmB — Grupo Marmor (@Marmor_Informa) May 21, 2026

होटल के कमरे से आई चीखने की आवाजें

रिपोर्ट्स के अनुसार, विवाद धीरे-धीरे इतना ज्यादा बढ़ गया था कि होटल के कमरे से बहस और चीख-पुकार की आवाजें सुनाई देने लगीं. जिसके बाद स्थिति हाथ से बाहर हो गई. होटल स्टाफ और आसपास मौजूद लोगों ने अधिकारियों के इस बारे में सूचना दी. इसके बाद फ्रांसीसी पुलिस मौके पर पहुंची. आरोपों के बाद जियोवानी लागुना को हिरासत में लिए जाने की भी जानकारी मिली है. हालांकि, फिलहाल पुलिस के तरफ से इस मामले को लेकर कोई बयान जारी नहीं किया है. एंड्रिया का मेडिकल ट्रीटमेंट कराया जा चुका है, वह फिलहाल ठीक हैं.