सस्ता नशा! न सिलोचन, ना गांजा; इस चीज से ‘जन्नत की सैर’ करती है कनाडा की लड़की

Girl Addicted Of Petrol: सुबह-सुबह उठते ही लोगों को चाय या कॉफी चाहिए होती है. कुछ लोगों को इन चीजों की ऐसी आदत लग जाती है कि अगर वह चाय न पिएं, तो उनका सर दुखने लगता है. अगर आपको पता लगे कि किसी को रोजाना सुबह उठकर पेट्रोल पीने की लत है, तो शायद आप इस पर यकीन नहीं कर पाएंगे. लेकिन यह मजाक नहीं, एक सच है. शैनन कनाड़ा की रहने वाली है. उसे रोजाना सुबह पेट्रोल पीने की लत है, जिसके कारण वह इस समय सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बनी हुई है. शैनन की इस आदत का खुलासा टीवी शो ‘माई स्ट्रेंज एडिक्शन’ में हुआ, जिसे सुन हर कोई हैरान रह गया.

शैनन की चौंकाने वाली कहानी

शैनन ने बताया कि उन्होंने शुरूआत में उन्हें पेट्रोल की महक काफी अच्छी लगती थी. वह पेट्रोल की बोतल से उसकी खुशबू सूंघा करती थीं. उन्हें खुद पता नहीं लगा कि ये लत उन्हें कब लग गई. लेकिन फिर ये आदत उनपर हावी होने लगी. उन्होंने उसे धीरे-धीरे पीना शुरू कर दिया. वह जब पेट्रोल पीती हैं, तो उनकी जीभ पर थोड़ी झुनझुनी होती है और गले में जलन होने लगती है. लेकिन वह पेट्रोल पीने से रोक नहीं पाती हैं. शेनन ने आगे बताया कि वह जब भी अकेलापन महसूस करती हैं, तो पेट्रोल पीने लगती हैं. उनका कहना है कि इससे उन्हें शांति मिलती है. यह आदत उन पर इस हद तक हावी हो चुकी है, कि वह सुबह सबसे पहले उठकर पेट्रोल पीती है. दिन में और रात में भी वह पेट्रोल पीती हैं. परिवार वाले उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन वह खुद को रोक नहीं पाती हैं.

हैरान रह गए मेडिकल एक्सपर्ट्स

शैनन की ये लत मेडिकल एक्सपर्ट्स के सामने आई, तो उन्होंने इसे बहुत गंभीर मामला बताया. डॉक्टर्स के मुताबिक, यह जहरीला साबित हो सकता है. इसे पीने से शरीर के भीतर फेफड़े, लीवर, किडनी और दिमाग को गंभीर नुकसान होने लगता है. यह आदत इंसान की जान तक ले सकती है.

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क्या है इसका कारण?

मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट्स के मुताबिक, यह कोई लत नहीं बल्कि एक बेहद रेयर मेडिकल कंडिशन है. जो पिका डिसऑर्डर (Pica Disorder) कहलाती है. इससे पीड़ित इंसान को मिट्टी-चॉक, पेंट या पेट्रोल खाने-पीने की इच्छा होती है. जो इंसानी शरीर के लिए खतरा साबित हो सकती है. कई बार लोग डिप्रेशन के कारण भी इस तरह की आदत के शिकार हो जाते हैं.