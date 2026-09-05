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गाड़ी में बने गाय के पोस्टर को मां समझ बैठा बछड़ा, थन में मुंह लगाकर पीने लगा दूध, Video देख कचोट जाएगा कलेजा

Calf Viral Video: सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो में मिल्क ट्रक में बने गाय के पोस्टर को एक बछड़ा अपनी मां समझ बैठता है और थन में मुंह लगाकर दूध पीने लगता है. उनकी आवास से उनकी बेबसी साफ झलकती है.

By: Sohail Rahman | Published: September 5, 2026 6:14:13 PM IST

गाय के बछड़े का वीडियो वायरल
गाय के बछड़े का वीडियो वायरल


Calf Viral Video: सोशल मीडिया पर एक वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रहा है. जिसमें गाय का एक बछड़ा एक दूध की गाड़ी पर बनी गाय की तस्वीर को अपनी मां समझकर दूध पीने लगता है. इस वीडियो में मां और बच्चे की ममता साफ झलकती है. शायद यह बछड़ा अपनी मां से बिछड़ गया हो और भूख से तड़प रहा हो और इस बेजुबान जानवर को मिल्क ट्रक में बनी गाय की तस्वीर में उनकी मां नजर आती हो, इसेलिए वो गाय के थन से दूध पीना शुरू कर देता है, लेकिन अफसोस की बात है कि उनमें से ना दूध निकलता है और न ही मां की ममता झलकती है.

बछड़ा बार-बार अपने छोटे-छोटे पैरों से बार-बार ऊपर चढ़ने की कोशिश करता है और दूध पीने की कोशिश करता है. उनकी आवाज से उनकी बेबसी साफ सुनाई दे रही है. हालांकि, इनखबर इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता है. इसके अलावा, ये वीडियो कहां की है, इसकी जानकारी भी अभी सामने नहीं आई है.

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वायरल वीडियो में क्या है?

वायरल हो रहे इस वीडियो में स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है कि एक सड़क पर एक मिल्क ट्रक खड़ा है. वाहन के पीछे विजया डेयरी का बड़ा सा विज्ञापन लगा हुआ है. जिसमें एक गाय की बड़ी सी तस्वीर नजर आ रही है और उसमें गाय के थन में दूध पूरा भरा हुआ नजर आ रहा है. इस दौरान एक बछड़ा अचानक आता है और गाड़ी में बनी तस्वीर को अपनी मां समझकर तड़पने लगता है. इसके कुछ देर बाद वो थन से दूध पीने का प्रयास करता है. लेकिन उसका छोटा पैर बार-बार नीचे फिसल जाता है.



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लोगों ने दी ये प्रतिक्रिया

वायरल हो रहे इस वीडियो में कई यूजर्स की प्रतिक्रिया भी देखने को मिली है. एक यूजर ने इस वीडियो में कमेंट करते हुए लिखा कि बिल्कुल मां तो मां होती है, भला उसका स्थान कौन ले सकता है. इसके अलावा, एक अन्य यूजर ने कमेंट करते हुए लिखा कि सही में बच्चे को देखकर लग रहा है कि वह बहुत भूखा है, शायद अपनी मां से बिछड़ गया होगा.  ऐसे ही एक अन्य यूजर ने कमेंट किया कि मां की तलाश में भटकता ये बछड़ा हमें याद दिलाता है कि मां का प्यार सबसे अनमोल होता है.

यह भी पढ़ें – 2 ही दिन में आ गए 135 मिलियन व्यूज, ऐसा क्या है इस वीडियो में; जिसने किया नामी इंफ्लुएंसर को भी फेल

Tags: viral video
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