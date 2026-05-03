कंडक्टर का ही कट गया ‘टिकट’! ड्राइवर बस लेकर भागा, पीछे दौड़ता रह गया युवक

क्या है वायरल वीडियो?
क्या बोले यूजर्स?
वीडियो वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पर लोगों की मजेदार प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं. कई यूजर्स इस घटना पर चुटकी लेते हुए तरह-तरह के कमेंट कर रहे हैं. एक यूजर ने मजाकिया अंदाज में लिखा, ‘भारत चालक रहित बसों के लिए तैयार हो रहा है. यह उसका पहला कदम है.’ वहीं दूसरे यूजर ने कहा, ‘जो कंडक्टर यात्रियों का टिकट काटता है, उसका ही आज ड्राइवर ने टिकट काट दिया.’ एक अन्य यूजर ने कमेंट करते हुए लिखा, ‘भारत में कुछ भी हो सकता है,’ जो इस पूरे घटनाक्रम की अजीबोगरीब स्थिति को बखूबी दर्शाता है. इसके अलावा भी कई यूजर्स इस वीडियो को देखकर ठहाके लगा रहे हैं और हंसते-हंसते अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं. कुल मिलाकर, यह वीडियो सोशल मीडिया पर लोगों के लिए मनोरंजन का कारण बन गया है और हर कोई इसे अपने अंदाज में मजाकिया तरीके से ले रहा है.
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