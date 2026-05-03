कंडक्टर का ही कट गया ‘टिकट’! ड्राइवर बस लेकर भागा, पीछे दौड़ता रह गया युवक

एक वीडियो इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रहा है. इस वीडियो में बस का ड्राइवर कंडक्टर को छोड़ बस लेकर भाग जाता है. इसके बाद कंडक्टर भागता फिरता है. फिर ऐसा होता है कि देख आपकी हंसी छूट जाएगी. इस वीडियो पर नेटिजंस की मजेदार प्रतिक्रियाएं आ रही हैं.

क्या है वायरल वीडियो?

सोशल मीडिया पर एक यूजर ने वीडियो साझा किया है. जिसमें दिखता है कि एक युवक, जो कंडक्टर है वह सड़क पर भागता दिखता है. हुआ यूं कि उसक बस ड्राइवर अपने कंडक्टर को ही छोड़कर चल दिया. ड्राइवर को कंडक्टर की सुध भी नहीं आई. फिर जैसे-तैसे कंडक्टर ने एक बाइक वाले को रोक और बैठकर बस के पीछे रेस लगाई. फिर बस के ड्राइवर को बार-बार हाथ देने पर वह जाकर रुका. वीडियो बनाने वाला युवक यह वाकया देख हंसते-हंसते लोट पोट होता नजर आता है.

क्या बोले यूजर्स?