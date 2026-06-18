बुर्के की आड़ में रची साजिश? हिंदू गली में फेंका मांस, फिर हो गई फरार; खुली पोल तो दंग रह गए लोग

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बकरीद में मौके पर एक घटना सामने आई थी, जिसका पूरा सच अब सामने आ चुका है. बकरीद के समय एक वीडियो सामने आता है, जिसमें दिखता है कि एक महिला बुर्के में आती है और जहां हिंदू लोग रहते हैं. वहीं मांस के अवशेषों को फेंककर चली जाती है. इस मामले ने सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने का प्रयास किया. मामले की अब पूरी खोल चुकी है. कुछ ऐसा खुलासा हुआ कि जिसे जान आप दंग रह जाएंगे.
क्या है पूरा मामला?
महाराष्ट्र के अहिल्यानगर का यह विवादित मामला है. जहां एक महिला ने बुर्का पहनकर हिंदू इलाके में मांस फेंककर बकरीद के मौके पर धार्मिक माहौल खराब करने का प्रयास किया था. इसके बाद से इसकी जांच चल रही थी. खुलासा हुआ है कि बुर्का पहनकर मांस फेंकने की आरोपी महिला की पहचान स्वाति विक्रम भोसले के तौर पर हुई है. अब इस खुलासे के बाद इलाके में लोगों के बीच बहस छिड़ गई है. और इसके पीछे की मंशा और मकसद पर सवाल खड़े कर दिए हैं.
बक़रीद के दिन बुर्के पहने महिला ने मांस फेंका था वो लड़की हिन्दू निकली जिसका मकसद हिंदू मुस्लिम दंगा करवाना था।।#Hindu #muslim #indian pic.twitter.com/xE9DLQJ1Eq
— Safeekkhan (@Safeekk1) June 13, 2026
पुलिस कर रही है जांच
महिला और इसमें शामिल अन्य लोगों को गिरफ्ता कर लिया गया है. लगभग दो सप्ताह तक चली गहन जांच और 150 से अधिक सीसीटीवी कैमरों की फुटेज की छानबीन के बाद पुलिस ने आरोपी की पहचान स्वाति विक्रम भोसले के रूप में की. पुलिस के अनुसार, स्वाति हिंदू समुदाय से संबंधित है और उसने अपनी पहचान छिपाने के लिए बुर्का पहना था. पुलिस ने आरोपी महिला को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है.
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