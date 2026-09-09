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Bull Viral Video: वायरल बुल क्लैश से गरमाया सोशल मीडिया, इंसानों की ‘क्रूरता’ पर छिड़ी बहस

Bull Viral Video: X पर दो बैलों के सींग भिड़ाने का एक वीडियो वायरल हो गया है, जिससे जानवरों पर ज़ुल्म और मनोरंजन के लिए जानवरों के इस्तेमाल पर गरमागरम बहस छिड़ गई है. फुटेज में बैलों की आमने-सामने टक्कर दिखती है,

By: Heena Khan | Published: September 9, 2026 1:55:46 PM IST

bull fight viral video
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Bull Viral Video: X पर दो बैलों के सींग भिड़ाने का एक वीडियो वायरल हो गया है, जिससे जानवरों पर ज़ुल्म और मनोरंजन के लिए जानवरों के इस्तेमाल पर गरमागरम बहस छिड़ गई है. फुटेज में बैलों की आमने-सामने टक्कर दिखती है, जिसके बाद दोनों ज़मीन पर गिर जाते हैं, जिसमें एक बेहोश होता हुआ और दूसरा कांपता हुआ दिखता है. वीडियो को X पर यूज़र @tanik_tr ने कैप्शन के साथ शेयर किया, “टकराते हुए बैल आमने-सामने टकरा गए!” हालांकि घटना की सही जगह की खुद से पुष्टि नहीं हो सकी, लेकिन फुटेज में बुल-रेसलिंग या बुल-फाइटिंग जैसा इवेंट दिखता है जिसमें जानवर तब तक सींग भिड़ाते हैं जब तक कोई एक पीछे नहीं हट जाता.

दो बैलों का मजेदार वीडियो वायरल 

X पर दो बैलों के एक-दूसरे पर हमला करने का एक वीडियो वायरल हो गया है, जिससे जानवरों की भलाई और मनोरंजन के लिए जानवरों के इस्तेमाल पर गरमागरम बहस छिड़ गई है. फुटेज में वह पल कैद है जब जानवर आमने-सामने टकराते हैं, जिसके बाद दोनों ज़मीन पर गिरते हुए दिखते हैं. टक्कर के बाद एक बेहोश होता दिखता है, जबकि दूसरा कांपता हुआ दिखता है, जिससे देखने वाले गुस्से में आ जाते हैं.

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वायरल हुआ वीडियो 

इस क्लिप को X पर यूज़र @tanik_tr ने कैप्शन के साथ शेयर किया, “झड़पते हुए सांड आमने-सामने टकरा गए!” इस पोस्ट ने तुरंत सबका ध्यान खींचा, यूज़र्स इस बात पर बहस करने लगे कि क्या यह घटना जानवरों पर ज़ुल्म का एक उदाहरण थी या सिर्फ़ नर जानवरों के बीच नैचुरल बिहेवियर का दिखावा थी. हालांकि फुटेज के आस-पास की सही जगह और हालात को अलग से वेरिफाई नहीं किया जा सका, लेकिन सेटिंग किसी बुल-रेसलिंग या बुल-फाइटिंग इवेंट से जुड़ी हुई लगती है, जहाँ जानवरों के बीच हाथापाई होती है. पोस्ट ने प्लेटफॉर्म पर तेज़ी से लोकप्रियता हासिल की, कथित तौर पर इसे 22.9 मिलियन व्यूज़ और लगभग 48,000 लाइक्स मिले. जैसे ही क्लिप ऑनलाइन फैली, कई यूज़र्स ने जानवरों की साफ़ तकलीफ़ पर चिंता जताई और सवाल किया कि जानवरों को ऐसे इवेंट्स में क्यों शामिल किया जाना चाहिए जिनसे चोट लग सकती है.

Tags: animal fight videoviral video
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