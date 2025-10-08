Bulandshahr में पड़ोसी की शरारत, दुश्मनी के चलते छोड़े चूहे, बंद करनी पड़ी दुकान

Bulandshahr Latest News: उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर (Bulandshahr) जिले के अनूपशहर से एक अजीब और हैरान करने वाला मामला सामने आया है. यहां एक पड़ोसी ने अपनी पुरानी दुश्मनी निकालने के लिए दुकानदार की दूकान के पास पिंजरे में बंद चूहे छोड़ दिए. इस शरारत के कारण दुकानदार को लगातार नुकसान झेलना पड़ा और आखिरकार उसे अपनी मिठाई की दुकान बंद करनी पड़ी.

जानकारी के अनुसार, यह मामला किसी व्यक्तिगत रंजिश का परिणाम था. पड़ोसी रोजाना चूहों को पिंजरे में बंद करके दुकानदार की दुकान के पास छोड़ता था. इसके चलते हर दिन मिठाई, बिस्किट और अन्य खाने-पीने का सामान कुतरा जाता और बर्बाद हो जाता था. दुकानदार हिरदेश ने बताया कि इस वजह से वह अपनी दुकान को खोलने के बाद भी लगातार नुकसान में रहा.

घटना का वीडियो वायरल

इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर @spashtvakta_ नाम के हैंडल से शेयर किया गया है. वीडियो में देखा जा सकता है कि चूहों का हमला किस तरह से दुकान और सामान पर असर डाल रहा था. वीडियो वायरल होने के बाद लोगों ने इस पर चिंता जताई और प्रशासन से कार्रवाई की मांग की.

दुकान की हालत देख हैरान लोग

स्थानीय लोग भी इस घटना से हैरान हैं. उनका कहना है कि इस तरह की शरारत न केवल दुकानदार के व्यवसाय को प्रभावित करती है, बल्कि आसपास के इलाके में भी स्वच्छता और सुरक्षा के लिए खतरा पैदा करती है.

जांच में जुटी पुलिस

पुलिस ने भी इस मामले की जांच शुरू कर दी है. बताया जा रहा है कि दुकानदार के बयान और वीडियो की मदद से पड़ोसी के खिलाफ कार्रवाई की तैयारी की जा रही है. यह मामला एक चेतावनी की तरह है कि व्यक्तिगत दुश्मनी कभी-कभी किसी के जीवन और रोजमर्रा के कामकाज को प्रभावित कर सकती है. वहीं, सोशल मीडिया के जरिए वायरल हुए वीडियो ने प्रशासन और आम जनता का ध्यान इस ओर आकर्षित किया है.