Bulandshahr में पड़ोसी की शरारत, दुश्मनी के चलते छोड़े चूहे, बंद करनी पड़ी दुकान
Home > वायरल > Bulandshahr में पड़ोसी की शरारत, दुश्मनी के चलते छोड़े चूहे, बंद करनी पड़ी दुकान

Bulandshahr में पड़ोसी की शरारत, दुश्मनी के चलते छोड़े चूहे, बंद करनी पड़ी दुकान

Bulandshahr Viral Video: बुलंदशहर में एक पड़ोसी ने दुश्मनी के चलते मिठाई की दुकान के पास चूहे छोड़े, लगातार नुकसान के कारण दुकान बंद करनी पड़ी. इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

By: Shraddha Pandey | Published: October 8, 2025 5:43:02 PM IST

Bulandshahr news
Bulandshahr news

Bulandshahr Latest News: उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर (Bulandshahr) जिले के अनूपशहर से एक अजीब और हैरान करने वाला मामला सामने आया है. यहां एक पड़ोसी ने अपनी पुरानी दुश्मनी निकालने के लिए दुकानदार की दूकान के पास पिंजरे में बंद चूहे छोड़ दिए. इस शरारत के कारण दुकानदार को लगातार नुकसान झेलना पड़ा और आखिरकार उसे अपनी मिठाई की दुकान बंद करनी पड़ी.

जानकारी के अनुसार, यह मामला किसी व्यक्तिगत रंजिश का परिणाम था. पड़ोसी रोजाना चूहों को पिंजरे में बंद करके दुकानदार की दुकान के पास छोड़ता था. इसके चलते हर दिन मिठाई, बिस्किट और अन्य खाने-पीने का सामान कुतरा जाता और बर्बाद हो जाता था. दुकानदार हिरदेश ने बताया कि इस वजह से वह अपनी दुकान को खोलने के बाद भी लगातार नुकसान में रहा.

घटना का वीडियो वायरल

इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर @spashtvakta_ नाम के हैंडल से शेयर किया गया है. वीडियो में देखा जा सकता है कि चूहों का हमला किस तरह से दुकान और सामान पर असर डाल रहा था. वीडियो वायरल होने के बाद लोगों ने इस पर चिंता जताई और प्रशासन से कार्रवाई की मांग की.

दुकान की हालत देख हैरान लोग

स्थानीय लोग भी इस घटना से हैरान हैं. उनका कहना है कि इस तरह की शरारत न केवल दुकानदार के व्यवसाय को प्रभावित करती है, बल्कि आसपास के इलाके में भी स्वच्छता और सुरक्षा के लिए खतरा पैदा करती है.

जांच में जुटी पुलिस

पुलिस ने भी इस मामले की जांच शुरू कर दी है. बताया जा रहा है कि दुकानदार के बयान और वीडियो की मदद से पड़ोसी के खिलाफ कार्रवाई की तैयारी की जा रही है. यह मामला एक चेतावनी की तरह है कि व्यक्तिगत दुश्मनी कभी-कभी किसी के जीवन और रोजमर्रा के कामकाज को प्रभावित कर सकती है. वहीं, सोशल मीडिया के जरिए वायरल हुए वीडियो ने प्रशासन और आम जनता का ध्यान इस ओर आकर्षित किया है.

Tags: BulandshahrBulandshahr Neighbor DisputeBulandshahr Rats in ShopBulandshahr Viral VideoUttar Pradesh local news
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

केमिकल-फ्री मेकअप हटाने के आसान तरीके, स्किन भी रहे हेल्दी!

October 10, 2025

अब बनाएं चावल से नहीं, बल्कि चिया सीड्स की खीर,...

October 10, 2025

मानसिक तनाव बना सकता है आपको गंभीर बीमारियों का शिकार,...

October 10, 2025

क्या करवा चौथ पर यौन संबंध बनाने से टूट जाता...

October 10, 2025

करवाचौथ 2025 आप भी ये खूबसूरत quote करे अपने हमसफर...

October 10, 2025

प्रेग्नेंसी में गलती से भी ना खाएं ये फल, हो...

October 10, 2025
Bulandshahr में पड़ोसी की शरारत, दुश्मनी के चलते छोड़े चूहे, बंद करनी पड़ी दुकान

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

Bulandshahr में पड़ोसी की शरारत, दुश्मनी के चलते छोड़े चूहे, बंद करनी पड़ी दुकान

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Bulandshahr में पड़ोसी की शरारत, दुश्मनी के चलते छोड़े चूहे, बंद करनी पड़ी दुकान
Bulandshahr में पड़ोसी की शरारत, दुश्मनी के चलते छोड़े चूहे, बंद करनी पड़ी दुकान
Bulandshahr में पड़ोसी की शरारत, दुश्मनी के चलते छोड़े चूहे, बंद करनी पड़ी दुकान
Bulandshahr में पड़ोसी की शरारत, दुश्मनी के चलते छोड़े चूहे, बंद करनी पड़ी दुकान