Home > उत्तर प्रदेश > हनुमान मंदिर में युवक ने पढ़ी नमाज, वीडियो सामने आते ही गरमाया माहौल, तीन लोगों पर केस दर्ज

हनुमान मंदिर में युवक ने पढ़ी नमाज, वीडियो सामने आते ही गरमाया माहौल, तीन लोगों पर केस दर्ज

Mandir namaz controversy: बुलंदशहर के औरंगाबाद थाना क्षेत्र के गांव ओलिना में हनुमान मंदिर परिसर में नमाज पढ़ने का वीडियो वायरल होने के बाद विवाद खड़ा हो गया. घटना निर्माण कार्य के दौरान हुई बताई जा रही है. ग्रामीणों की नाराजगी के बाद पुलिस ने असर मोहम्मद, नजर मोहम्मद और राजकुमार के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है.

By: Ranjana Sharma | Published: June 4, 2026 9:30:53 AM IST

बुलंदशहर में हनुमान मंदिर परिसर में नमाज का वीडियो वायरल
बुलंदशहर में हनुमान मंदिर परिसर में नमाज का वीडियो वायरल


Mandir namaz controversy: उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले के औरंगाबाद थाना क्षेत्र स्थित गांव ओलिना में हनुमान मंदिर परिसर में नमाज पढ़ने का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद विवाद खड़ा हो गया. वीडियो सामने आने के बाद ग्रामीणों में नाराजगी फैल गई और मामले की सूचना पुलिस को दी गई. पुलिस ने तत्काल संज्ञान लेते हुए कार्रवाई शुरू कर दी है.

निर्माण कार्य के दौरान मंदिर परिसर में पहुंचे थे मजदूर

पुलिस में दर्ज शिकायत के अनुसार गांव ओलिना निवासी राजकुमार के मकान का निर्माण कार्य चल रहा था. इस निर्माण कार्य में पड़ोसी गांव जहरा के कुछ राजमिस्त्री और मजदूर काम कर रहे थे. बताया गया कि दोपहर के भोजन अवकाश के दौरान कुछ मजदूर खाना खाने चले गए, जबकि राजमिस्त्री असर मोहम्मद निर्माणाधीन मकान के सामने स्थित हनुमान मंदिर परिसर में पहुंच गया. घटना को लेकर बताया जा रहा है कि उस समय हल्की बूंदाबांदी हो रही थी. आरोप है कि राजकुमार के कहने पर असर मोहम्मद ने मंदिर परिसर में नमाज अदा की. वहीं उसका साथी नजर मोहम्मद भी मौके पर मौजूद था और वहीं खड़ा रहा. इसी दौरान किसी व्यक्ति ने पूरे घटनाक्रम का वीडियो बना लिया.

You Might Be Interested In

वीडियो वायरल होते ही ग्रामीणों में बढ़ा आक्रोश

मंदिर परिसर में नमाज पढ़ने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होते ही गांव में चर्चा शुरू हो गई. वीडियो देखने के बाद कुछ ग्रामीणों ने नाराजगी जताई और पुलिस को मामले की जानकारी दी. घटना को लेकर गांव में तनाव की स्थिति बनने लगी, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची. सूचना मिलने के बाद औरंगाबाद थाना प्रभारी मोहम्मद असलम पुलिस बल के साथ गांव पहुंचे. पुलिस ने स्थिति का जायजा लिया और मामले में पूछताछ शुरू की. इसके बाद असर मोहम्मद को हिरासत में लेकर थाने लाया गया और पूरे मामले की जांच की गई.

तीन लोगों के खिलाफ दर्ज हुई एफआईआर

प्रारंभिक जांच के बाद पुलिस ने असर मोहम्मद, नजर मोहम्मद और मकान मालिक राजकुमार के खिलाफ संबंधित धाराओं में एफआईआर दर्ज कर ली. पुलिस ने असर मोहम्मद का चालान भी किया है. साथ ही शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए दो लोगों के खिलाफ शांति भंग की आशंका में कार्रवाई की गई है. थाना प्रभारी मोहम्मद असलम ने बताया कि घटना 31 मई की है. जांच के दौरान यह जानकारी सामने आई कि संबंधित मजदूर निर्माण कार्य के सिलसिले में मौके पर मौजूद थे और उन्होंने वहीं नमाज पढ़ी थी. इस घटना से दूसरे समुदाय के कुछ लोगों में नाराजगी पैदा हो गई, जिसके बाद पुलिस ने कानूनी कार्रवाई की.

गांव में शांति, पुलिस रख रही नजर

पुलिस का कहना है कि वर्तमान में गांव में स्थिति पूरी तरह सामान्य और शांतिपूर्ण है. किसी प्रकार की अप्रिय घटना नहीं हुई है. एहतियात के तौर पर क्षेत्र में निगरानी बढ़ा दी गई है और मामले की जांच जारी है. पुलिस का कहना है कि जांच में सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी. वीडियो वायरल होने के बाद शुरू हुआ यह मामला अब पुलिस जांच के दायरे में है. प्रशासन का फोकस गांव में शांति और सौहार्द बनाए रखने पर है, जबकि पुलिस पूरे घटनाक्रम की विस्तृत जांच कर रही है ताकि मामले के सभी पहलुओं को स्पष्ट किया जा सके.

Tags: bulandshahr aurangabad police stationmandir namaz controversy
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

सान्या मल्होत्रा का बिकिनी लुक

June 3, 2026

गर्मी में energy देंगे सत्तू से बने हुए ये Food...

June 3, 2026

सेहत के लिए नुकसानदायक है ज्यादा पानी

June 3, 2026

बॉलीवुड एक्ट्रेसेस, जिन्होंने साउथ फिल्मों में किया काम

June 3, 2026

राम चरण की 5 दमदार फिल्में

June 3, 2026

गर्मी में रोज पिएं ये ‘मैजिक ड्रिंक’, लू भी नहीं...

June 3, 2026
हनुमान मंदिर में युवक ने पढ़ी नमाज, वीडियो सामने आते ही गरमाया माहौल, तीन लोगों पर केस दर्ज

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

हनुमान मंदिर में युवक ने पढ़ी नमाज, वीडियो सामने आते ही गरमाया माहौल, तीन लोगों पर केस दर्ज
हनुमान मंदिर में युवक ने पढ़ी नमाज, वीडियो सामने आते ही गरमाया माहौल, तीन लोगों पर केस दर्ज
हनुमान मंदिर में युवक ने पढ़ी नमाज, वीडियो सामने आते ही गरमाया माहौल, तीन लोगों पर केस दर्ज
हनुमान मंदिर में युवक ने पढ़ी नमाज, वीडियो सामने आते ही गरमाया माहौल, तीन लोगों पर केस दर्ज