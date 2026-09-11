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Buddhist Monk Viral Video: थाईलैंड के बौद्ध भिक्षु का आपत्तिजनक वीडियो वायरल, महिला अनुयायी के साथ संबंध बनाते दिखा, घोटाला भी किया

Buddhist Monk Viral Video | Thailand Buddhist monk video: जानकारी के मुताबिक महिला अनुयायी के साथ अवैध शारीरिक संबंध रखने और उसका वीडियो सामने आने के बाद लुआंग फो चोटी को भिक्षु पद त्यागने के साथ-साथ और वस्त्र उतारना पड़ा है.

By: Hasnain Alam | Last Updated: September 11, 2026 5:44:40 PM IST

थाईलैंड के बौद्ध भिक्षु का वायरल वीडियो
थाईलैंड के बौद्ध भिक्षु का वायरल वीडियो


Buddhist Monk Viral Video | Thailand Buddhist Monk video: थाईलैंड के वरिष्ठ बौद्ध भिक्षु लुआंग फो चोटी (Phra Chot) से जुड़ा एक सीसीटीवी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. वीडियो में भिक्षु मंदिर की रसोई में एक महिला अनुयायी के साथ आपत्तिजनक स्थिति में नजर आ रहे हैं. वायरल फुटेज में मंदिर का किचन दिख रहा है, जहां भिक्षु और एक महिला अनुयायी कथित तौर पर मौजूद हैं. सीसीटीवी फुटेज में भिक्षु और महिला आपत्तिजनक स्थिति में दिख रहे हैं.

जानकारी के मुताबिक महिला अनुयायी के साथ अवैध शारीरिक संबंध रखने और उसका वीडियो सामने आने के बाद लुआंग फो चोटी को भिक्षु पद त्यागने के साथ-साथ और वस्त्र उतारना पड़ा है.

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लुआंग फो चोटी पर मनी लॉन्ड्रिंग का भी आरोप

यही नहीं उन पर मंदिर के 92 मिलियन बाहत के गबन और मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप है. आरोप है कि उन्होंने दान की राशि को अपनी एक महिला सहयोगी के खातों में ट्रांसफर किया था. फिलहाल पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया है.

पुलिस ने बताया कि जब अधिकारी गबन और मनी लॉन्ड्रिंग का सबूत जुटा रहे थे और संपत्ति जब्त करने की तैयारी कर रहे थे, तब भिक्षु के आवास के सीसीटीवी फुटेज में उन्हें उस महिला के साथ यौन संबंध बनाते हुए देखा गया.

ताबीज की वजह से मिली थी विशेष प्रसिद्धि

बता दें कि लुआंग फो चोटी को थाईलैंड के ताबीज संग्राहकों के बीच विशेष प्रसिद्धि मिली थी. उन्होंने साल 2006 में वाट पुथैसवान के लिए ‘नुआ दुआंग’ नामक एक बेहद लोकप्रिय और मूल्यवान ताबीज बनाया था, जिसे स्टेटस बढ़ाने और सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है. थाईलैंड के प्रधानमंत्री अनुतिन चार्नविराकुल भी इस ताबीज को पहनते हैं.

इस मामले को लेकर युवा बौद्ध संघ कहा है कि इस खबर ने कई शिष्यों और अनुयायियों को निराश किया है. जिन लोगों ने कभी उनके पवित्र प्रतीकों के सामने प्रार्थना की, उनके विहार में जाकर श्रद्धा व्यक्त की या उन पर अपना विश्वास रखा, उनके मन में अब यह सवाल उठना स्वाभाविक है कि जिस चीज पर मैंने इतने समय से विश्वास किया, उसका वास्तव में क्या मूल्य है?

इससे भी अधिक दुखद यह है कि ऐसी घटनाओं का असर उन भिक्षुओं पर भी पड़ता है, जो वर्षों से बिना किसी प्रचार या मीडिया चर्चा के लगातार अपने प्रशिक्षण में लगे हुए हैं, सूत्रों का पाठ करते हैं और आत्म-साधना करते हैं.

Tags: home-hero-pos-9viral video
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