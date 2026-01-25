Viral Video: सुरीली धुन में बीएसएफ ने गाया बॉर्डर-2 का गाना, आवाज सुन फैन हो गए लोग

BSF Jawan Viral Video: जब पहली बॉर्डर फिल्म आई थी तो लोगों में काफी क्रेज था, लोग फिल्म को देखकर काफी भावुक हुए थे. अब बॉर्डर 2 को लेकर लोगों में काफी क्रेज है, फिल्म का गाना हो या कोई सीन सब कुछ लोगों का दिल छूं रहा है. इस बार के गानों में कोई बदलाव नहीं है सेम बोल है लेकिन सिंगर बदल गए हैं. आपकी जानकारी के लिए बता दें कि फिल्म बॉर्डर में ‘ऐ जाते हुए लम्हों’ को रुप कुमार ने गाया था, जबकि बॉर्डर-2 में इस गाने को रुप कुमार के साथ विशाल मिश्रा ने गाया है. इस गाने को लोगों ने इतना पसंद किया की अब एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें सेना के लिए इस गाने को बहुत अच्छे से गा रहे हैं.

वायरल हो रहे वीडियो में देखा जा सकता है कि तीन जवान बैठे हुए हैं, जिसमें से एक ‘ऐ जाते हुए लम्हों’ गाना गा रहा है. इस जवान का नाम है चक्रपानी नागिरी जो कि एक बीएसएफ जवान हैं, लेकिन गाना गाना उनका एक पैशन है. उन्हें गाना गाने का इतना शौक है कि वो अपनी इस कला की वजह से तेलुगू इंडियन आइडल के सीजन 2 में टॉप-7 तक पहुंच गए थे. जवान चक्रपानी सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव हैं और अपने गाने के तमाम वीडियोज शेयर करते रहते हैं. उनकी प्यारी आवाज लोगों को काफी पसंद आती है.

हजारों से ज्यादा बार देखा गया वीडियो

इस वायरल हो रहे वीडियो को chakrapani_soldier_official ने शेयर किया है और इसे अब तक 3 लाख से ज्यादा बाद देखा जा चुका है, साथ ही 43 हजार से ज्यादा लोगों ने इसे लाइक किया है और अपनी प्रतिक्रियाएं भी दी हैं.

लोगों ने किए कमेंट

वीडियो को देख किसी ने आवाज की तारीफ की तो किसी ने कहा- ‘आप रियल हीरो हैं’ एक और ने कहा कि ‘आपकी आवाज बहुत अच्छी है’ वहीं एक ने कहा कि सुद कदम में कोई कमी नहीं है, मस्त गाया है, अन्य लोगों ने इमोजी छोड़ी है.

