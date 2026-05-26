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कोमा में गई लड़की, महीनो बॉयफ्रेंड बन अजनबी रहा साथ; विदेश से लौटी दोस्त ने किया जबरदस्त खुलासा

Brook Nissly Story: यह कहानी अमेरिका की ब्रूक निस्ली की है. 2015 में, ब्रूक लगभग 20 फ़ीट की ऊंचाई से गिर गई, और एक गंभीर दुर्घटना का शिकार हो गई. उसके सिर में गंभीर चोटें आईं. इसके अलावा, उसकी याददाश्त पूरी तरह से चली गई और वह लगभग दस दिनों तक कोमा में रही.

By: Shristi S | Published: May 26, 2026 3:34:10 PM IST

कोमा में गई लड़की, महीनो बॉयफ्रेंड बन अजनबी रहा साथ
कोमा में गई लड़की, महीनो बॉयफ्रेंड बन अजनबी रहा साथ


coma girl fake boyfriend case: एक लड़की चोट लगने के बाद कोमा में चली जाती है, और उसका बॉयफ्रेंड पूरी लगन से उसकी देखभाल करता है, यहां तक कि उसकी याददाश्त चले जाने के बाद भी. यह कहानी आपको किसी फ़िल्म की तरह लग सकती है.

 हालांकि, इस कहानी का अंत सचमुच चौंकाने वाला है. असल में, वह नौजवान जो कोमा से उबर रही लड़की का बॉयफ्रेंड होने का नाटक कर रहा था, वह असल में उसके लिए एक बिल्कुल अजनबी था. इसके अलावा, इस पूरी साज़िश के पीछे उसका मकसद भी उतना ही बुरा था.

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क्या है पूरा मामला?

जानकारी के मुताबिक, यह कहानी अमेरिका की ब्रूक निस्ली की है. 2015 में, ब्रूक लगभग 20 फ़ीट की ऊंचाई से गिर गई, और एक गंभीर दुर्घटना का शिकार हो गई. उसके सिर में गंभीर चोटें आईं, और उसके सोचने-समझने की शक्ति काफ़ी हद तक प्रभावित हो गई. इसके अलावा, उसकी याददाश्त पूरी तरह से चली गई और वह लगभग दस दिनों तक कोमा में रही. हालांकि, असली खौफनाक दौर तब शुरू हुआ जब वह दस दिनों बाद आखिरकार कोमा से बाहर आई.

तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो…

एक पॉडकास्ट में, ब्रूक ने बताया कि जब उसे होश आया, तो एक नौजवान उसके अस्पताल के बिस्तर के पास खड़ा था. ब्रूक का दिमाग अभी भी पूरी तरह से सुन्न था. वह नौजवान उसके करीब झुका और धीरे से फुसफुसाया, मैंने डॉक्टरों को और यहां मौजूद बाकी सबको बता दिया है कि तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो. क्या यह ठीक है? हम आधिकारिक तौर पर कभी साथ नहीं रहे, लेकिन हम हैं. तो, अब से, तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो.

ब्रूक को उस नौजवान का चेहरा धुंधला-सा याद था, लेकिन याददाश्त चले जाने के कारण, वह उसके या उनके अतीत के बारे में कुछ भी खास याद नहीं कर पा रही थी. उसके बाद के हफ़्तों में, उस आदमी ने ब्रूक की कमज़ोरी का पूरा फ़ायदा उठाया. उसने उसकी कमज़ोर याददाश्त का गलत फ़ायदा उठाया, और अक्सर उससे झूठ बोलता रहा कि वह उससे कई बार मिलने आया था. वह अक्सर उसे ब्यूटी ट्रीटमेंट करवाने के लिए भी उकसाता था, ऐसे ट्रीटमेंट जिनसे असल में ब्रूक को काफ़ी तकलीफ होती थी.

ब्रूक की एक दोस्त ने खोली सच्चाई

दुर्घटना के समय ब्रूक की सबसे करीबी दोस्त देश से बाहर थी. जब वह अपनी पढ़ाई पूरी करके वापस आई और उस तथाकथित ‘बॉयफ्रेंड’ को देखा, तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई. जैसे ही उसकी नजर अपनी सहेली पर पड़ी, ब्रूक के दिमाग में भी एकदम से बात साफ हो गई. वह लड़का उसका बॉयफ्रेंड नहीं था; बल्कि, एक साल पहले, उसने कॉलेज कैंपस में ब्रूक की उसी सहेली के साथ यौन उत्पीड़न किया था.

क्यों रचा युवक ने ये खेल

वह लड़का ब्रूक के आस-पास इसलिए मंडरा रहा था ताकि यह पक्का कर सके कि उसे पिछली घटना कभी याद न आए, जिससे वह पुलिस केस से बच सके. जब ब्रूक ने बताया कि उसे बातें याद आने लगी हैं और उसने सीधे उस लड़के से इस बारे में पूछा, तो वह घबरा गया और उसने ब्रूक के साथ एक नकली ‘ब्रेकअप’ का नाटक किया. इसी बीच, जब वह लड़का चला गया, तो ब्रूक की मां ने एक चौंकाने वाला खुलासा किया.

 उसकी मां ने बताया, अच्छा हुआ कि वह चला गया. जब तुम कोमा में थी, और कोमा में गए तुम्हें सिर्फ़ दो ही दिन हुए थे, तब वह मेरे पास आया और सुझाव दिया कि अगर तुम्हारी हालत में कोई सुधार न दिखे, तो हमें तुम्हें वेंटिलेटर से हटाने में हिचकिचाना नहीं चाहिए. वह तुम्हें मार डालना चाहता था. इसके बाद, ब्रूक ने उस लड़के से सारे रिश्ते तोड़ लिए.

Tags: Americaviral
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