60 लोगों की दुनिया, लाखों का पैकेज… फिर भी कोई इस सपनों की नौकरी के लिए क्यों नहीं आ रहा? जानें इसके पीछे का कारण?

Britain Remote Island Job Vaccancy : एक खूबसूरत द्वीप, लाखों की तनख्वाह, घर और गाड़ी फिर भी कोई ये नौकरी क्यों नहीं करना चाहता? ब्रिटेन के दूरदराज फेयर आइल पर एक नर्स की जरूरत है. लेकिन अब तक कोई भी इस नौकरी के लिए सामने नहीं आया. जानें क्या है इसके पीछे की वजह?

Published: August 28, 2025 12:19:03 IST

Britain Remote Island Job Vaccancy : ब्रिटेन की एक बेहद खूबसूरत जगह पर एक अनोखी नौकरी खाली है. इस द्वीप की कुल आबादी महज 50-60 लोगों की है, लेकिन यहां की जरूरतें किसी भी बड़े शहर जैसी ही ही हैं. खासकर जब बात स्वास्थ्य सेवाओं की हो. सरकार ने इस जगह के लिए एक नर्स की वैकेंसी निकाली है, जिसमें शानदार सैलरी और सुविधाएं दी जा रही हैं, लेकिन अब तक कोई भी इसके लिए आगे नहीं आया.

नर्स की इस पोस्ट के लिए सालाना वेतन £41,608 से £50,702 के बीच रखा गया है, यानी करीब 60 लाख रुपये तक. इसके अलावा, रिमोट लोकेशन भत्ता के तौर पर करीब 2.5 लाख रुपये सालाना खर्च के लिए लगभग 8 लाख रुपये दिए जाएंगे. नौकरी के साथ एक दो कमरे का घर और आने-जाने के लिए गाड़ी भी मिलेगी, जिससे द्वीप पर आने-जाने में आसानी होगी.

सिर्फ एक नर्स और पूरी आबादी की जिम्मेदारी

ये नौकरी जितनी अच्छी लगती है, उतनी ही टफ भी है. इस द्वीप पर कोई अस्पताल नहीं है, न ही कोई सामाजिक सेवा केंद्र है. यानी यहां पर आने वाली नर्स को हर निवासी की स्वास्थ्य देखभाल की जिम्मेदारी अकेले निभानी होगी. उसे न केवल लोगों को देखना होगा, बल्कि इमरजेंसी में सही फैसले भी लेने होंगे.

पास की रहने वाली ईलीन थॉमसन, जो खुद भी पहले यहां नर्स रह चुकी हैं, बताती हैं कि ये नौकरी सिर्फ एक पेशा नहीं, बल्कि एक एक्सपीरिएंस है. उनके मुताबिक, यहां कामयाब वही हो सकता है जो लोगों से जुड़ने और उनकी गहराई से सेवा करने की भावना रखता हो. “ये नौकरी किसी मशीन की नहीं, बल्कि इंसानी जुड़ाव की मांग करती है.

खूबसूरत, शांत… लेकिन अकेला

फेयर आइल को ब्रिटेन की सबसे शांत जगहों में गिना जाता है. ये स्कॉटलैंड के शेटलैंड और ऑर्कनी द्वीपों के बीच है. यहां स्कूल, मनोरंजन की सुविधाएं और पक्षियों से भरे नेचुरल नजारे हैं. 

लेकिन असली चैलेंज है अलग-थलग और सीमित लाइफस्टाइल. यहां न कोई बड़ा अस्पताल है, न ही कोई शॉपिंग मॉल्स या रेस्टोरेंट्स. लगातार तूफानी मौसम और बेहद शांत माहौल के वजह से बहुत से लोग सोचते हैं कि वे यहां ज्यादा दिन टिक नहीं पाएंगे.

 क्यों नहीं मिल रहा कोई?

इस द्वीप पर 1903 से लगातार एक नर्स हायर होती आ रही है. लेकिन हाल के सालों में नौकरी के लिए रुचि रखने वाले कम होते जा रहे हैं. बाहरी दुनिया से कटाव का डर ही सबसे बड़ा कारण है जिसकी वजह से लोग पीछे हट जाते हैं – चाहे सुविधाएं कितनी भी अच्छी क्यों न हों.

फेयर आइल: प्रकृति प्रेमियों के लिए स्वर्ग

सरकारी जॉब पोस्टिंग में इस द्वीप को एक “अद्भुत कार्यस्थल” बताया गया है. यहां का साफ वातावरण और सेफ माहौल इसे एक शानदार जगह बनाते हैं. लेकिन ये नौकरी सिर्फ पैसों और लोकेशन से नहीं निभाई जा सकती – इसके लिए सामाजिक जुड़ाव की जरूरत है.

अगर आप भी भीड़ से दूर, शांति से भरी जिंदगी और असली बदलाव लाने वाली नौकरी की तलाश में हैं – तो ये मौका आपके लिए हो सकता है. .

 

