Home > वायरल > Video: बहू निकली रजनीकांत! पति के मुंह में जाने से पहले गिरा रसगुल्ला दुल्हन ने किया कैच, वायरल वीडियो ने जीता दिल

Video: बहू निकली रजनीकांत! पति के मुंह में जाने से पहले गिरा रसगुल्ला दुल्हन ने किया कैच, वायरल वीडियो ने जीता दिल

Bride Viral Video: एक शादी की सेरेमनी के दौरान एक दुल्हन ने मेहमानों और देखने वालों को हैरान कर दिया, जब उसने पलक झपकते ही एक रसगुल्ले को ज़मीन पर गिरने से बचा लिया, जिससे उसकी तुलना प्रोफेशनल क्रिकेटर्स से की जाने लगी.

By: Heena Khan | Published: January 23, 2026 1:46:38 PM IST

bride viral video
bride viral video


Bride Viral Video: एक शादी की सेरेमनी के दौरान एक दुल्हन ने मेहमानों और देखने वालों को हैरान कर दिया, जब उसने पलक झपकते ही एक रसगुल्ले को ज़मीन पर गिरने से बचा लिया, जिससे उसकी तुलना प्रोफेशनल क्रिकेटर्स से की जाने लगी. यह वीडियो इंस्टाग्राम पर Last 24 hours of India ने शेयर किया था, जिसके कैप्शन में लिखा था: “कैमरे में कैद एक मज़ेदार पल में, एक दुल्हन ने अपनी शादी की एंट्री सेरेमनी के दौरान ज़बरदस्त रिफ्लेक्स दिखाए.

You Might Be Interested In

 वायरल हो रहा वीडियो 

अब वायरल हो रहे इस क्लिप में एक बुजुर्ग महिला, जिसे दूल्हे की मां माना जा रहा है, सेरेमनी के दौरान उसे रसगुल्ला खिलाते हुए दिख रही है. जैसे ही मिठाई उसके मुंह तक पहुंचने वाली होती है, वह चम्मच से फिसल जाती है. पलक झपकते ही, दुल्हन ने बिना सोचे-समझे अपना हाथ बढ़ाया और हवा में ही रसगुल्ला पकड़ लिया, जिससे वह ज़मीन पर गिरने या दूल्हे के कपड़ों पर दाग लगने से बच गया. भीड़ हैरान और खुश दोनों थी, और सही समय पर पकड़े गए उस पल ने तुरंत ही उस पल को यादगार बना दिया.

Basant Panchami: पीला रंग, सूफियाना संगीत और आस्था! 700 साल से दिल्ली की इस दरगाह पर मनाई जा रही बसंत पंचमी

यूज़र्स ने लिए मजे 

कई यूज़र्स ने मज़ाक में कहा कि दुल्हन का “शानदार कैच” अनुभवी फील्डर्स को भी शर्मिंदा कर देगा, जबकि दूसरों ने तारीफ़ की कि उसने दबाव में कितनी आसानी से रिएक्ट किया. एक यूज़र ने कमेंट किया, “मुझे लगता है कि वह इसे बहुत ज़्यादा चाहती थी, उसके फोकस ने रसगुल्ला पकड़ने में मदद की,” जबकि दूसरे ने बस इतना कहा, “ज़बरदस्त रिस्पॉन्स टाइम.” दूसरे लोगों ने क्रिकेट के हवाले से कमेंट किए, इसे “मैच जीतने वाला पल” कहा और मज़ाक में कहा कि धोनी भी इस पर गर्व करेंगे.

यूपी के सभी 75 जिलों में छाने वाला है अंधेरा, जानें कब बजेगा खतरे का Alarm; नोट कर लें टाइम

You Might Be Interested In
Tags: bride videoinstagram reelviral videowedding video
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

अलीबाग में 10 शानदार सेलिब्रिटी हॉलिडे होम, यहां देखें

January 17, 2026

रेड कार्पेट की ‘महारानी’ बनीं नोरा फतेही, अपने कातिलाना अंदाज...

January 17, 2026

रकुल प्रीत सिंह ने सिखाया कैसे सहज स्टाइल से जीतें...

January 17, 2026

ऑयली स्किन के लिए नियासिनमाइड, क्या यह सच में काम...

January 16, 2026

मेकअप प्रोडक्ट्स लगाने का यहां जानें सही तरीका

January 16, 2026

सावधान! आपकी ये रोजाना की आदतें बालों की ग्रोथ को...

January 16, 2026
Video: बहू निकली रजनीकांत! पति के मुंह में जाने से पहले गिरा रसगुल्ला दुल्हन ने किया कैच, वायरल वीडियो ने जीता दिल

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Video: बहू निकली रजनीकांत! पति के मुंह में जाने से पहले गिरा रसगुल्ला दुल्हन ने किया कैच, वायरल वीडियो ने जीता दिल
Video: बहू निकली रजनीकांत! पति के मुंह में जाने से पहले गिरा रसगुल्ला दुल्हन ने किया कैच, वायरल वीडियो ने जीता दिल
Video: बहू निकली रजनीकांत! पति के मुंह में जाने से पहले गिरा रसगुल्ला दुल्हन ने किया कैच, वायरल वीडियो ने जीता दिल
Video: बहू निकली रजनीकांत! पति के मुंह में जाने से पहले गिरा रसगुल्ला दुल्हन ने किया कैच, वायरल वीडियो ने जीता दिल