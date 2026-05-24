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Video: गई थी स्टेज पर रसगुल्ला खिलाने, जड़ दिया झन्नाटेदार थप्पड़… दूल्हे को देख दुल्हन ने क्यों खोया आपा?

Bride Slaps Groom Video: दूल्हा और दुल्हन वरमाला के बाद स्टेज पर खड़े नजर आ रहे हैं. दुल्हन काफी खुश दिख रही है और बड़े प्यार से दूल्हे को रसगुल्ला खिलाने की कोशिश करती है. पास खड़े मेहमान भी इस प्यारे पल को देखकर मुस्कुरा रहे हैं. लेकिन तभी, दूल्हा कुछ ऐसा रिएक्शन देता है जिसकी शायद किसी ने कभी उम्मीद भी नहीं की होगी.

By: Shristi S | Published: May 24, 2026 8:21:07 PM IST

दुल्हन ने दूल्हे को मारा झन्नाटेदार थप्पड़
दुल्हन ने दूल्हे को मारा झन्नाटेदार थप्पड़


Viral Wedding Video: सोशल मीडिया पर अक्सर शादी के मजेदार वीडियो वायरल होते रहते हैं. लेकिन इस बार जो नज़ारा देखने को मिला, उसने मेहमानों से लेकर इंटरनेट यूजर्स तक, सभी को पूरी तरह से हैरान कर दिया. शुरुआत में, स्टेज पर माहौल प्यार और खुशी से भरा हुआ था; लेकिन, कुछ ही सेकंड के अंदर, घटनाक्रम ने ऐसा जबरदस्त मोड़ ले लिया कि हर कोई दूल्हे के चेहरे को अविश्वास भरी नजरों से घूरता रह गया.

वायरल वीडियो में, दूल्हा और दुल्हन वरमाला के बाद स्टेज पर खड़े नजर आ रहे हैं. दुल्हन काफी खुश दिख रही है और बड़े प्यार से दूल्हे को रसगुल्ला खिलाने की कोशिश करती है. पास खड़े मेहमान भी इस प्यारे पल को देखकर मुस्कुरा रहे हैं. लेकिन तभी, दूल्हा कुछ ऐसा रिएक्शन देता है जिसकी शायद किसी ने कभी उम्मीद भी नहीं की होगी.

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वायरल वीडियो में क्या दिखा?

दुल्हन बार-बार उसे रसगुल्ला खिलाने की कोशिश करती है, लेकिन दूल्हा अपना मुंह खोलने से मना कर देता है. पहले तो दुल्हन मुस्कुराती रहती है, लेकिन अगले ही पल, उसका गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच जाता है. पलक झपकते ही, वह दूल्हे के गाल पर ज़ोरदार थप्पड़ जड़ देती है. थप्पड़ इतना ज़ोरदार था कि दूल्हा कुछ सेकंड के लिए सुन्न रह जाता है, और उसके चेहरे पर हैरानी और निराशा साफ झलक रही होती है.

स्टेज पर माहौल में आए इस अचानक बदलाव को देखकर मेहमान भी हक्के-बक्के रह जाते हैं. कोई भी ठीक से समझ नहीं पाता कि उन कुछ पलों में आखिर हुआ क्या था. वीडियो में आगे, दुल्हन की मां को स्टेज पर दौड़कर आते हुए देखा जा सकता है, जो उसे शांत कराने की कोशिश कर रही होती हैं. इस बीच, बेचारा दूल्हा चुपचाप खड़ा रहता है, जो पूरी तरह से हताश और बेबस नजर आता है.

वायरल वीडियो देख क्या हैं यूजर्स के रिएक्शन?

यह वीडियो अब अलग-अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर तेज़ी से वायरल हो रहा है. लोग कमेंट सेक्शन में मज़ेदार टिप्पणियों की बाढ़ ला रहे हैं. कुछ लोग मज़ाकिया अंदाज़ में कह रहे हैं, उस बेचारे को उस रसगुल्ले की बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ी, जबकि दूसरे लिख रहे हैं, शादी के पहले ही दिन ‘गेम ओवर’ हो गया! कई यूजर्स दुल्हन के गुस्से के इस अचानक outburst (फूट पड़ने) पर अपनी हैरानी भी ज़ाहिर कर रहे हैं. हालांकि इस वीडियो का सही समय और जगह अभी तक वेरिफाई नहीं हो पाया है, लेकिन इसने इंटरनेट पर निश्चित रूप से काफी सुर्खियां बटोरी हैं. 

Tags: social mediaviral video
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