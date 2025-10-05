दहेज लेने से मना कर रहा था दुल्हा, तो ससुर ने ही वापस लौटा दी बारात; लोग बोले- दुल्हन संग कोई…

Bride’s Father Rejected Groom : भारत अब मॉर्डन होता जा रहा है. लोग समय के साथ पुरानी दकियानूसी प्रथाओं को पीछे छोड़ते जा रहे हैं. कुछ लोग इन्हीं प्रथाओं को लेकर आजतक बैठे हुए हैं. वह इन छोटी और पिछड़ी हुई परंपराओं का दामन छोड़ना नहीं चाहते हैं. आज के समय में कई परिवार आज भी इसी तरह के कल्चर को फॉलो करते जा रहे हैं. कुछ परिवार ऐसा भी हैं जो आज भी दहेज की प्रथा को बहुत जरुरी समझते हैं. ऐसे ही एक मामला इन दिनों सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना हुआ है. जिसमें उन्होंने खुद दहेज ऑफर किया. लेकिन दुल्हे ने दहेज लेने से मना कर दिया. अब यह बात उन्हीं पर भारी पड़ती नजर आ रही है.

दहेज के लिए दुल्हे ने किया मना

दरअसल एक शख्स ने ससुर की तरफ से दिए जा रहे दहेज का ऑफर ठुकरा दिया है. इसके बाद दुल्हन के पिता ने यह कहकर बारात वापस लौटा दी कि- उसमें कुछ खराबी है. अब यह पूरा मामला सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. दरअसल यह कहानी एक Reddit यूजर ने शेयर की है. जिसमें उन्होंने कहा कि- उन्होंने अपने चचेरे भाई के साथ हुई घटना के बारे में बताते हुए कहा कि- उसका भाई एक समझदार और कमाने वाला लड़का है. शादी के लिए वह सही पार्टनर की तलाश कर रहा था. उसके बाद उसे एक अच्छा रिश्ता मिला. लड़की काफी पढ़ी-लिखी और समझदार थी. दोनों परिवारों ने समझदारी के साथ रिश्ता तय किया.

लड़की के पिता ने लौटा दी बारात

लेकिन शादी के लिए लड़की के पिता की तरफ से दहेज देने की बात कही. वह गिफ्ट के तौर पर Range Rover या डुप्लेक्स फ्लैट देने की बात कह रहे थे. लेकिन लड़के ने मना कर दिया. जिसके बाद लड़की के बात ने रिश्ता तोड़ दिया. पिता ने कहा कि- अगर यह दहेज नहीं ले रहे तो इसमें जरुर कोई न कोई खराबी होगी. उन्होंने आगे कहा कि- एक ऊंचे लेवल के आदमी को अपनी कीमत पता होती है. अगर वह नहीं दहेज ले रहा है तो कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर है. साथ ही उन्होंने तुलना मोबाइल फोन से तक कर दी. Xiaomi या Vivo के फोन के भी 20 हजार तक मिल जाते हैं. लेकिन लोग फिर भी iPhone पर लाखों खर्च करते हैं, क्योंकि वह वैल्यू रखता है. वहीं कुछ लोगों ने कहा कि आप दहेज इसलिए दे रहे हैं क्योंकि दुल्हन में कोई डिफेट है.