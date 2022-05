नई दिल्ली, आये दिन कोई न कोई शादी के वीडियोज़ सोशल मीडिया पर धूम मचाते रहते हैं. इस बार भी शादी के एक हटकर वीडियो सामने आया है. इसमें दुल्हन की एंट्री देख कर लोग चौक गए हैं. जहां यह दुल्हन किसी पारंपरिक तरीके से नहीं बल्कि ट्रैक्टर चलाते हुए टशन में एंट्री ले रही है.

एक बार फिर शादियों के सीज़न में सोशल मीडिया पर बहार आ गई है ऐसी वीडियोज़ की जहां दुल्हन और दूल्हा कुछ न कुछ अलग करते दिखाई दे रहे हैं. इस बार दुल्हन की एंट्री में न कोई स्कूटर है न कोई गाड़ी न पालकी न कोई घोड़ा बल्कि इस बार दुल्हन सीधा ट्रैक्टर पर चढ़कर आ रही है. जी हां! यह दुल्हन अपने शादी के मंडप तक ट्रैक्टर पर चढ़कर आई और न सिर्फ ट्रैक्टर पर चढ़कर बल्कि दुल्हन ने इस बार इस ट्रैक्टर को खुद चलाया भी. अब यह वीडियो सोशल मीडिया पर खूब धूम मचा रहा है.

A bride in Betul arrived at her wedding on a tractor. The bride, Bharti Tagde, is seen entering the wedding pavilion wearing black glasses and riding a tractor. On the tractor, she is accompanied by her two brothers @ndtv @ndtvindia pic.twitter.com/apdqrIBvyA

— Anurag Dwary (@Anurag_Dwary) May 27, 2022