बिजली से भी तेज लचकाई कमरिया! स्टेज पर दुल्हन ने किया ऐसा डांस, दूल्हे की बोलती हुई बंद, वीडियो वायरल

इंटरनेट पर आए दिन कुछ ऐसे वीडियोज सामने आते हैं, जो दर्शकों को भा जाते हैं. इन दिनों शादियों का सीजन चल रहा है और उसमें डांस ना हो तो लोगों को मजा नहीं आता है. लेकिन अगर दू्ल्हा-दुल्हन डांस कर दें तो बारातियों को दिन बन जाता है. ऐसा ही एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें दुल्हन इतना जोरदार डांस कर रही है कि दूल्हा भी देखता रह जाता है. इस वीडियो पर तरह-तरह की टिप्पणी आ रही है. देखें वीडियो.

क्या है वायरल वीडियो?

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में दिखता है एक शादी समारोह में दूल्हा-दुल्हन स्टेज पर मौजूद हैं. इसी बीच दुल्हन जोरदार डांस से सबका ध्यान खींच रही है. वह एक भोजपुरी गाने पर डांस कर रही है और जोर-जोर से कमर लचकाती दिख रही है. दूल्हा ऐसा लगता है कि डांस देखना नहीं चाहता है. पहले वह फोन निकाल कर कुछ करता है फिर इधर -उधर देखता है. ऐसा भी प्रतीत होता है कि आडियंस की तरफ से दूल्हे को कोई दुल्हन के साथ डांस करने के लिए कह रहा है, लेकिन दूल्हा मना करता है.

क्या बोल रहे यूजर्स?