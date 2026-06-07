दुल्हन ने शादी में किया कुछ ऐसा कि ससुर और जेठ हो गए नाराज, बिना विदाई के लौट गई बारात, देखें वीडियो

Bride Dance Viral Video: आज के समय में शादी के दौरान दुल्हन और दूल्हे का डांस करना एक ट्रेंड बन गया है. लोग अपने दिन को खूबसूरत और यादगार बनाने के लिए काफी तैयारियां करते हैं. हालांकि कई बार उनका डांस देखकर घरवाले और बाराती दोनों हैरान हो जाते हैं. हाल ही में एक ऐसी ही वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई, जिसमें एक दुल्हन अपनी शादी में स्टेज पर एंट्री करते समय डांस करती है. हालांकि उसका इस तरह से डांस करना उसके ससुराल वालों को पसंद नहीं आया और वो शादी तोड़कर चले गए.

लोगों ने बनाया मजाक

जानकारी के अनुसार, वायरल वीडियो हरियाणा के कैथल का बताया जा रहा है लेकिन इन खबर इस बात की पुष्टि नहीं करता है. कहा जा रहा है कि कैथल में एक शादी के दौरान दुल्हन ने ऐसा डांस किया कि कुछ लोगों ने उसका मजाक बनाया, तो कुछ लोग उसकी हिम्मत की बात करते नजर आए. ये घटना सोशल मीडिया पर भी चर्चा का विषय बन गई.

रील बनाने में व्यस्त थी दुल्हन, बुलाने पर भी नहीं आई

मीडिया रिपोर्ट्स की मानें, तो जयमाला की रस्म के समय दुल्हन डांस रील बनाने में व्यस्त थी और दूल्हे, उसके भाई और परिवार के अन्य सदस्यों के बार-बार बुलाने पर भी नहीं आई. इस बात से दूल्हे का परिवार नाराज हो गया. उन्हें यह शादी के मौके और पारंपरिक रीति-रिवाजों और परिवार के लोगों का अनादर लगा. इस बात से वे काफी नाराज हो गए और नतीजतन, दूल्हे पक्ष के लोग रस्म पूरी किए बिना ही शादी की जगह से चले गए और बिना दुल्हन के ही घर वापस लौट आए.

सोशल मीडिया पर छिड़ी बहस

इस घटना ने सोशल मीडिया पर बहस छेड़ दी. कुछ लोग सोशल मीडिया और ‘रील कल्चर’ के बढ़ते असर की आलोचना कर रहे हैं, जबकि दूसरों का मानना ​​है कि यह सिर्फ़ मॉडर्न ट्रेंड का मामला नहीं है, बल्कि इसके पीछे परिवार के बीच कोई गहरी अनबन हो सकती है. लोग दुल्हन के डांस करने के तरीके को लेकर भी मजाक बनाते नजर आए.