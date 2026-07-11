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195 Kisses Record Viral Video: एक Kiss नहीं, पूरे 195! ब्राज़ील के कपल का अनोखा कारनामा सोशल मीडिया पर छाया

195 Kisses Record Viral Video: सोशल मीडिया पर अक्सर ऐसी वीडियो वायरल होती रहती हैं जिन्हे देखने के बाद आप उन्हें बार-बार देखते हैं. वहीँ इस बार सोशल मीडिया पर एक ऐसा वीडियो वायरल हुआ है जो सच में चौंका देने वाला है.

By: Heena Khan | Published: July 11, 2026 12:23:34 PM IST

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195 Kisses Record Viral Video: सोशल मीडिया पर अक्सर ऐसी वीडियो वायरल होती रहती हैं जिन्हे देखने के बाद आप उन्हें बार-बार देखते हैं. वहीँ इस बार सोशल मीडिया पर एक ऐसा वीडियो वायरल हुआ है जो सच में चौंका देने वाला है. दरअसल, यहां ब्राज़ील के एक कपल ने कुछ ऐसा किया जो वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया. सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें यह जोड़ा सिर्फ़ 30 सेकंड में 195 बार किस करके गिनीज़ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाता हुआ दिख रहा है. इंटरनेशनल किसिंग डे के मौके पर बना यह रिकॉर्ड दुनिया भर में वायरल हो गया. 

वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हुआ नाम 

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ब्राज़ील के रेनाटो बैमा गाइया और उनकी गर्लफ्रेंड नायरा रॉबर्टा रिबेरो डी मारिन्स ने इस अनोखी हरकत से हर किसी को हैरान कर दिया है. इन दोनों ने अब वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में अपना नाम दर्ज कराया है. यह जोड़ा खुद को दुनिया में सबसे अच्छा मानता है, और इसी बात ने उन्हें एक साथ यह चुनौती लेने के लिए प्रेरित किया. रिकॉर्ड का यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेज़ी से फैल रहा है और लोग इस पर मज़ेदार कमेंट्स कर रहे हैं.

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कर डाली अनलिमिटेड किस 

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जो वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. वायरल वीडियो में रेनाटो अपनी गर्लफ्रेंड के गाल पर तेज़ी से लगातार किस करते हुए दिख रहे हैं. इस दौरान नायरा मुस्कुराती रहती हैं और दोनों मिलकर तय समय में कुल 195 बार किस करते हैं. इस परफॉर्मेंस से उन्हें एक नया गिनीज़ वर्ल्ड रिकॉर्ड मिला. 32 साल के डॉक्टर रेनाटो पहले भी कई गिनीज़ वर्ल्ड रिकॉर्ड बना चुके हैं. उनकी उपलब्धियों में 10 किताबों को सबसे तेज़ी से एक के ऊपर एक रखने और गिराने, और सबसे ज़्यादा बार पैर घुमाने (लेग रोटेशन) के रिकॉर्ड शामिल हैं. रेनाटो को रिकॉर्ड बनाने का शौक है और उन्हें उम्मीद है कि उनकी उपलब्धियां दूसरों को अपने सपने पूरे करने के लिए प्रेरित करेंगी. उन्होंने यह भी बताया कि उन्हें ADHD है और वे बोन मैरो डोनर हैं; वे दुनिया को दिखाना चाहते हैं कि ADHD के साथ जीने वाले लोग भी कोई भी लक्ष्य हासिल कर सकते हैं. इस सफलता के बाद, यह जोड़ा अब एक मिनट में सबसे ज़्यादा बार किस करने का रिकॉर्ड तोड़ने की तैयारी कर रहा है. फ़िलहाल, यह रिकॉर्ड एक जापानी जोड़े के नाम है, जिन्होंने 60 सेकंड में 277 बार किस किया था.

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Tags: MMS Viral videoviral MMSviral video
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