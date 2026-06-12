बर्थडे पर दिया लाखों का सरप्राइज, अगले ही दिन गर्लफ्रेंड ने किया ब्रेकअप; वजह जान हैरान हो जाएंगे

Girlfriend Breakup After Gift: प्यार में इंसान सारी हदे पार करने से बिल्कूल भी नहीं हिचकिचता और अपने पार्टनर को खुश करने के लिए उसे जो भी करना पड़े करता है. कुछ लोग महंगे तोहफे से अपना प्यार जाहिर करते हैं, तो कुछ अपनी जरूरतों से ज्यादा अपने पार्टनर की इच्छाओं को अहमियत देते हैं.

लेकिन हाल ही में सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म Reddit पर शेयर की गई एक कहानी ने लोगों को हैरान कर दिया है. यह सिर्फ़ दिल टूटने की कहानी नहीं है; इसमें भरोसे का धोखा भी शामिल है.

बर्थडे पर गर्लफ्रेंड को दिया लाखों का गेमिंग PC

पोस्ट के मुताबिक, एक युवक अपनी गर्लफ्रेंड के साथ तीन साल से रिश्ते में था.सब कुछ ठीक चल रहा था और उसे लगता था कि उनका रिश्ता मजबूत है. जब गर्लफ्रेंड का जन्मदिन आने वाला था, तो उसने एक बहुत ही खास सरप्राइज प्लान किया. अपनी आर्थिक सीमा से बाहर जाकर, उसने लगभग £2,500 (भारतीय मुद्रा में लगभग ₹2.6 लाख) का एक महंगा गेमिंग PC खरीदा.

एक पल में खत्म हुआ रिश्ता

उसे उम्मीद थी कि इतने सोच-समझकर और महंगे तोहफ़े से उसकी गर्लफ्रेंड खुश हो जाएगी. उसने कभी सोचा भी नहीं था कि यही तोहफ़ा उनके रिश्ते के खत्म होने की वजह बन जाएगा. उसने जन्मदिन पर खुशी-खुशी तोहफ़ा स्वीकार किया और सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन अगले ही दिन कुछ ऐसा हुआ जिसकी उम्मीद नहीं थी.

तोहफ़ा मिलने के सिर्फ़ 24 घंटे के अंदर ही उसने उससे कहा कि वह रिश्ता खत्म करना चाहती है. युवक पूरी तरह से हैरान रह गया; तीन साल पुराने रिश्ते का अचानक खत्म होना उसके लिए बहुत दर्दनाक था. शुरू में उसे लगा कि शायद यह किसी गलतफहमी या अचानक हुई किसी समस्या की वजह से हुआ है. हालांकि, दोस्तों से बात करने और स्थिति को समझने की कोशिश करने के बाद उसे एक ऐसी सच्चाई पता चली जिसने उसका दुख और बढ़ा दिया: वह महीनों से रिश्ता खत्म करने की योजना बना रही थी. वह पहले ही ब्रेकअप करना चाहती थी लेकिन रुकी हुई थी.

सिर्फ़ महंगा तोहफ़ा पाने के लिए रिश्ते में बनी हुई थी प्रेमिका

गर्लफ्रेंड को पता था उसका बॉयफ्रेंड उसे जन्मदिन पर एक महंगा गेमिंग PC देने वाला है. युवक के अनुसार, उसे कुछ स्क्रीनशॉट मिले जिनमें उसकी एक्स-गर्लफ्रेंड ने दोस्तों के सामने माना था कि वह सिर्फ़ महंगा तोहफ़ा पाने के लिए रिश्ते में बनी हुई थी और जन्मदिन के बाद ब्रेकअप करने का इरादा रखती थी. यह जानकर उसे धोखा महसूस हुआ; उसे एहसास हुआ कि सिर्फ़ एक महंगे तोहफ़े के लिए उसके भरोसे और भावनाओं का फ़ायदा उठाया गया था. अपने दुख और गुस्से के बीच, उसने Reddit पर अपनी कहानी शेयर की और कानूनी सलाह मांगी.

उसने पूछा कि क्या ऐसी स्थिति में वह अपना गेमिंग PC वापस पा सकता है, यह तर्क देते हुए कि अगर वह उसकी गर्लफ्रेंड न होती तो वह इतना महंगा तोहफ़ा कभी नहीं खरीदता. वह यह भी जानना चाहते थे कि क्या इसके कोई कानूनी नतीजे हो सकते हैं, अगर यह साबित हो जाए कि महिला ने रिश्ता खत्म करने का फ़ैसला पहले ही कर लिया था और वह सिर्फ़ तोहफ़ा पाने के लिए ही उनके साथ बनी हुई थी.

जैसे ही यह पोस्ट वायरल हुआ, हज़ारों लोगों ने अपनी राय देनी शुरू कर दी. कई यूजर्स ने कहा कि कानूनी पहलू पेचीदा हो सकता है, क्योंकि तोहफ़ा मिलने के बाद आम तौर पर उसे पाने वाले की ही संपत्ति माना जाता है. फिर भी, उस युवा महिला को लोगों की काफ़ी आलोचना और ट्रोलिंग का सामना करना पड़ा.