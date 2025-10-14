हे भगवान! सगाई से पहले लड़के ने गर्लफ्रेंड के सामने रख दी ऐसा डिमांड, लड़की बोली-‘बर्दाश्त नहीं’

Viral Khabar: हर रिश्ते की शुरुआत विश्वास से होती हैं. लेकिन अगर लोगों के मन में इनसिक्योरिटी आ जाए तो उसे दूर करना बेहद मुश्किल हैं. ऐसा ही मामला इन दिनों चर्चा का विषय बना हुआ है. जहां इनसिक्योरिटी की सारी हदें पार हो चुकी है. अमेरिकी युवती (American Women) जिसकी उम्र केवल 24 साल उसने अपने बॉयफ्रेंड (Boyfriend) की एक अजीब मांग के बारे में सबको बताया है. उसने अपनी कहानी Reddit पर साझा की और सलाह मांगी.

जानें क्या है पूरा मामला

दरअसल इस मामले की शुरुआत तब हुई, जब वह अपने परिवार के साथ ऑस्ट्रेलिया (Australia) जाने की तैयारी कर रही थी. तभी उसके बॉयफ्रेंड डैन को इनसिक्योरिटी होने लगी. वह युवती से बहुत प्यार करता था, इसी कारण वह उसे लेकर थोड़ा असुरक्षित हो गया. तभी उसने अपनी गर्लफ्रेंड से कहा कि – ऑस्ट्रेलिया में वह एक नकली सगाई अगूठी हमेशा पहन कर रखे.

बॉयफ्रेंड ने की अजीब सी डिमांड

युवती के अनुसार, दोनों ने सगाई नहीं की थी. युवती ने बताया कि वह जल्द ही ऑस्ट्रेलिया जाने की तैयारी कर रही थी. वह और उसका परिवार एक महीने तक वहां रहने वाला था. डैन शुरू में इस फैसले से खुश था. लेकिन जब ट्रिप की तारीख करीब आने लगी, तो उसने ये अजीब शर्त रख दी. बॉयफ्रेंड के मुताबिक, अगर वह अंगूठी पहनेगी तो लोग ज्यादा उससे बातचीत करने की कोशिश नहीं करें. युवती ने उसे यह बात समझाने की कोशिश की. लेकिन डैन अपनी जिद पर अड़ा रहा.

युवती ने कहा कि – वह भी डैन से प्यार करती और शादी करना चाहती है. लेकिन फिर भी डैन का यह व्यवहार उसे सही नहीं लग रहा है. क्योंकि अंगूठी एक वादे का प्रतीक होती है. उसे झूठी अंगूठी पहनना ठीक नहीं लग रहा है.

