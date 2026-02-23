Home > वायरल > Viral Video: दना-दन महिला ने लड़के को जड़े थप्पड़, पुलिस से भी नहीं था डर, देखें वीडियो

Viral Video: सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसे देख लोग तरह-तरह के कमेंट कर रहे हैं. वीडियो में देखा जा सकता है कि कैसे एक महिला एक लड़के को मार रही है, देखें वायरल वीडियो-

By: sanskritij jaipuria | Published: February 23, 2026 6:13:51 PM IST

Viral Video: गुरुग्राम से एक परेशान करने वाला वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है. इसमें एक महिला को एक आदमी को बार-बार सड़क पर थप्पड़ मारते हुए देखा जा सकता है. वीडियो में दिख रहा आदमी शांत रहता है और कुछ बोलता नहीं है, जबकि आसपास लोग ये सब देखते हुए अपने मोबाइल में रिकॉर्ड कर रहे हैं.

वीडियो में महिला लगातार आदमी को मारती रहती है और गुस्से में बातें करती है. वो वहां मौजूद लोगों से पुलिस बुलाने के लिए कहती है और दावा करती है कि उसके पास उसके खिलाफ सबूत हैं. महिला आदमी का मजाक भी बनाती है और कहती है, ‘क्या तुम पीड़ित बनने का नाटक करोगे? मेरे पास सबूत हैं, पुलिस को बुलाओ.’ वीडियो रिकॉर्ड करने वाले एक व्यक्ति ने आदमी से पूछा कि वो ये सब सह क्यों रहा है. इसके बावजूद कि उसे बार-बार थप्पड़ मारे जा रहे हैं.

लोगों ने किए कमेंट

ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से फैल गया और लोगों की प्रतिक्रिया मिली-जुली रही. कुछ लोग आदमी के प्रति सहानुभूति दिखा रहे हैं और इसे सार्वजनिक उत्पीड़न करार दे रहे हैं. वहीं कुछ लोग इसे व्यक्तिगत विवाद मानते हुए भी वीडियो में दिखाई गई हिंसा को चिंताजनक बताते हैं.

कई लोगों ने अधिकारियों से कार्रवाई करने की अपील की और अपने पोस्ट में गुरुग्राम पुलिस और स्थानीय अधिकारियों को टैग किया. कुछ लोगों ने कहा कि सार्वजनिक हिंसा को लिंग की परवाह किए बिना नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए. वहीं कुछ ने सवाल उठाया कि लोग वीडियो रिकॉर्ड करने के बजाय पीड़ित की मदद क्यों नहीं कर रहे थे.

 कार्रवाई और जानकारी की पुष्टि

अभी तक ये साफ नहीं है कि ये घटना कब हुई और क्या कोई शिकायत दर्ज की गई है. पुलिस ने इस वीडियो पर कोई सार्वजनिक बयान नहीं दिया है. ये भी पता नहीं है कि वीडियो किसने रिकॉर्ड किया और झगड़े के पीछे क्या कारण था.

विशेषज्ञों का कहना है कि वायरल वीडियो अक्सर केवल घटना का एक हिस्सा दिखाते हैं.अधिकारी आमतौर पर तथ्यों की पुष्टि करने के बाद ही कार्रवाई करते हैं. जब तक आधिकारिक जानकारी नहीं आती, पूरे मामले का संदर्भ स्पष्ट नहीं है. इस घटना ने सार्वजनिक स्थानों में सेफटी और इस तरह के व्यवहार के मानसिक प्रभाव को लेकर चिंता बढ़ा दी है. विशेषज्ञों का कहना है कि सार्वजनिक अपमान और बार-बार की गई शारीरिक या मौखिक हिंसा मानसिक तनाव पैदा कर सकती है. 

