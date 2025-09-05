Home > वायरल > धाकड़ कमाई का गजब तरीका, बड़े-बड़े बिजनेस हो जाएंगे फेल, कभी नहीं देखा होगा पैसे कमाने का ये तरीका

धाकड़ कमाई का गजब तरीका, बड़े-बड़े बिजनेस हो जाएंगे फेल, कभी नहीं देखा होगा पैसे कमाने का ये तरीका

Trending News: धार्मिक स्थल पर दान के लिए अक्सर लोगों के पास खुल्ले पैसे नहीं होते हैं। कुछ लोग इसी खुल्ले पैसे का बिजनेस करने लगे हैं। इसी का एक वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।

Published By: Preeti Rajput
Published: September 5, 2025 15:25:10 IST

Viral Video
Viral Video

Trending Viral Video:  आजकल हर किसी के हाथ में स्मार्ट फोन मौजूद है। अगर लोगों को कुछ भी अच्छा या नया लगता है तो उन्हें अपने कैमरे में कैद कर लेते हैं। इसके बाद कई लोग इन तस्वीरों और वीडियोज को सोशल मीडिया पर पोस्ट कर देते हैं। आप भी सोशल मीडिया पर इस तरह की वीडियोज और तस्वीरें जरूर देखते होंगे। अभी भी एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस वीडियो को देख लोग हैरान रह गए हैं। वायरल वीडियो में बिजनेस करने का एक अलग तरीका नजर आ रहा है। 

बिजनेस करने का अनोखा तरीका 

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में एक धार्मिक स्थल नजर आ रहा है। साथ ही वहां किनारे पर नदी भी बहती हुई नजर आ रही है। वीडियो में एक एक बंदा खुल्ले पैसे देने का बिजनेस करता नजर आ रहा है। जो 100 रुपए के बदले 90 रुपए दे रहा है रूपये दे रहा है। मतलब वह कर रूपये पर 10 प्रतिशत का बिजनेस कर रहा है। कई बार लोगों के पास खुल्ले रुपये मौजूद नहीं होते हैं. या फिर लोग भूल जाते हैं। लोगों को दान करने के लिए अक्सर खुल्ले रूपयों की जरूरत होती है। यह बंदा इसी चीज का बिजनेस करता नजर आ रहा है। 

View this post on Instagram

A post shared by _timepass_789 (@_timepass_789)

हरम की औरतों को खुश करने के लिए ये ‘खास’ चीज़ खाता था शाहजहां, ‘गुप्त रसोई’ में बनता था सेक्स पावर बढ़ाने वाला खाना

अलग-अलग प्रतिक्रिया दे रहे लोग

वायरल हो रहा वीडियो इंस्टाग्राम पर _timepass_789 नाम के अकाउंट से शेयर किया गया है। इस वीडियो को अब तक काफी लाइक्स मिल चुके हैं। वीडियो पर एक यूजर ने कमेंट करते हुए लिखा-पैसे भी बिकाने लग गए भाई। एक और यूजर ने लिखा- दरअसल भीख मंगना सा अच्छा हन दोनो का काम हो गया। वहीं एक और ने लिखा-वो एक सेवा कर रहा है, वो मुफ़्त क्यों होनी चाहिए? उसने इससे एक मुनाफ़े वाला धंधा बना लिया है। अगर वो तुम्हें धोखा दे रहा है, तो घर से ही पैसे ले आओ। आसान है। लोग कितने पागल हैं। हालांकि इस वायरल वीडियो की इनखबर किसी तरह की कोई पुष्टि नहीं करता है। 

बुड्ढे की हैवानियत देख खौल उठेगा आपका भी खून, बस में पास बैठकर महिला के ब्लाउज में….

Tags: BUISNESStrending newsViral Newsviral video
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

जिन लोगों का जन्म इन नंबरो के दिन होता है,...

September 6, 2025

अपने दातों की सड़न और सूजन जैसे परेशानियों से छुटकारा...

September 6, 2025

पहली बार बना रहे हैं केक? ये आसान चॉकलेट केक...

September 5, 2025

चेहरे पर कच्चा आलू लगाने से क्या होता है?

September 5, 2025

क्यों आती है बार-बार नींद?

September 5, 2025

खून की कमी होने से शरीर पर क्या असर होता...

September 5, 2025
धाकड़ कमाई का गजब तरीका, बड़े-बड़े बिजनेस हो जाएंगे फेल, कभी नहीं देखा होगा पैसे कमाने का ये तरीका

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

धाकड़ कमाई का गजब तरीका, बड़े-बड़े बिजनेस हो जाएंगे फेल, कभी नहीं देखा होगा पैसे कमाने का ये तरीका

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

धाकड़ कमाई का गजब तरीका, बड़े-बड़े बिजनेस हो जाएंगे फेल, कभी नहीं देखा होगा पैसे कमाने का ये तरीका
धाकड़ कमाई का गजब तरीका, बड़े-बड़े बिजनेस हो जाएंगे फेल, कभी नहीं देखा होगा पैसे कमाने का ये तरीका
धाकड़ कमाई का गजब तरीका, बड़े-बड़े बिजनेस हो जाएंगे फेल, कभी नहीं देखा होगा पैसे कमाने का ये तरीका
धाकड़ कमाई का गजब तरीका, बड़े-बड़े बिजनेस हो जाएंगे फेल, कभी नहीं देखा होगा पैसे कमाने का ये तरीका
Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?