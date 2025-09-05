धाकड़ कमाई का गजब तरीका, बड़े-बड़े बिजनेस हो जाएंगे फेल, कभी नहीं देखा होगा पैसे कमाने का ये तरीका

Trending Viral Video: आजकल हर किसी के हाथ में स्मार्ट फोन मौजूद है। अगर लोगों को कुछ भी अच्छा या नया लगता है तो उन्हें अपने कैमरे में कैद कर लेते हैं। इसके बाद कई लोग इन तस्वीरों और वीडियोज को सोशल मीडिया पर पोस्ट कर देते हैं। आप भी सोशल मीडिया पर इस तरह की वीडियोज और तस्वीरें जरूर देखते होंगे। अभी भी एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस वीडियो को देख लोग हैरान रह गए हैं। वायरल वीडियो में बिजनेस करने का एक अलग तरीका नजर आ रहा है।

बिजनेस करने का अनोखा तरीका

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में एक धार्मिक स्थल नजर आ रहा है। साथ ही वहां किनारे पर नदी भी बहती हुई नजर आ रही है। वीडियो में एक एक बंदा खुल्ले पैसे देने का बिजनेस करता नजर आ रहा है। जो 100 रुपए के बदले 90 रुपए दे रहा है रूपये दे रहा है। मतलब वह कर रूपये पर 10 प्रतिशत का बिजनेस कर रहा है। कई बार लोगों के पास खुल्ले रुपये मौजूद नहीं होते हैं. या फिर लोग भूल जाते हैं। लोगों को दान करने के लिए अक्सर खुल्ले रूपयों की जरूरत होती है। यह बंदा इसी चीज का बिजनेस करता नजर आ रहा है।

अलग-अलग प्रतिक्रिया दे रहे लोग

वायरल हो रहा वीडियो इंस्टाग्राम पर _timepass_789 नाम के अकाउंट से शेयर किया गया है। इस वीडियो को अब तक काफी लाइक्स मिल चुके हैं। वीडियो पर एक यूजर ने कमेंट करते हुए लिखा-पैसे भी बिकाने लग गए भाई। एक और यूजर ने लिखा- दरअसल भीख मंगना सा अच्छा हन दोनो का काम हो गया। वहीं एक और ने लिखा-वो एक सेवा कर रहा है, वो मुफ़्त क्यों होनी चाहिए? उसने इससे एक मुनाफ़े वाला धंधा बना लिया है। अगर वो तुम्हें धोखा दे रहा है, तो घर से ही पैसे ले आओ। आसान है। लोग कितने पागल हैं। हालांकि इस वायरल वीडियो की इनखबर किसी तरह की कोई पुष्टि नहीं करता है।

