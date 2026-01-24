Home > वायरल > Viral Video: बाहुबली दादी! गठिया से पीड़ित 70 साल की महिला ने की डेडलिफ्ट, Video देख उड़े सुनील शेट्टी के भी होश

Viral Video: एक 70 साल की महिला ने यह साबित कर दिया है कि उम्र और बीमारी अपने सपनों को पूरा करने में कोई रुकावट नहीं हैं, और उनके पक्के इरादे ने न सिर्फ सोशल मीडिया यूज़र्स बल्कि एक्टर सुनील शेट्टी जैसी हस्तियों को भी प्रेरित किया है.

By: Heena Khan | Published: January 24, 2026 1:26:21 PM IST

Border 2 Reels: एक 70 साल की महिला ने यह साबित कर दिया है कि उम्र और बीमारी अपने सपनों को पूरा करने में कोई रुकावट नहीं हैं, और उनके पक्के इरादे ने न सिर्फ सोशल मीडिया यूज़र्स बल्कि एक्टर सुनील शेट्टी जैसी हस्तियों को भी प्रेरित किया है. पेशेवर पावरलिफ्टर रोशनी देवी सांगवान को अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर पोस्ट किए गए एक नए वीडियो में जिम में भारी वज़न उठाते हुए देखा गया, जो इंस्टाग्राम पर 14 मिलियन से ज़्यादा व्यूज़ के साथ वायरल हो गया है.

वीडियो हुआ वायरल 

इंस्टाग्राम रील में, सांगवान को आत्मविश्वास से वज़न उठाते हुए देखा जा सकता है, जो फिटनेस को लेकर उम्र से जुड़ी रूढ़ियों को चुनौती दे रही हैं. यह वीडियो नई फिल्म बॉर्डर 2 के गाने ‘घर कब आओगे’ पर बनाया गया था, जिसमें सनी देओल, अहान शेट्टी और वरुण धवन मुख्य भूमिकाओं में हैं. पोस्ट के कैप्शन में लिखा था, “अगर सुनील शेट्टी और सनी देओल इस रील पर कमेंट करते हैं, तो मां 40 साल बाद सिनेमा हॉल में कोई फिल्म देखने जाएंगी.

सुनील-अहान का आया कमेंट 

लेकिन आपको बता दें कि लगता है संगवान थिएटर में बॉर्डर 2 देखेंगी क्योंकि सुनील शेट्टी ने कमेंट किया है. कमेंट करते हुए सुनील शेट्टी ने लिखा कि “आप तो इंस्पिरेशन हो…जय हिंद जय भारत,” सुनील शेट्टी ने कमेंट किया. उनके बेटे अहान शेट्टी ने भी रिएक्ट किया: “बहुत बढ़िया मैम.”

