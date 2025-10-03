ये कैसी सेवा? BJP महिला कार्यकर्ता ने मरीज को बिस्किट देकर खिंचाई फोटो, फिर जो किया…वायरल हो रहा Video
viral video: बीजेपी के अधिकारी मरीजों की सेवा करते दिखे, लेकिन एक महिला कार्यकर्ता का एक वीडियो वायरल हो गया है, जिसमें वह 10 रुपये का बिस्कुट का पैकेट मरीज को देती है, फोटो खींचती है और फिर बिस्कुट वापस ले लेती है.

BJP biscuit video viral: राजस्थान की राजधानी जयपुर में RUHS अस्पताल में हाल ही में आयोजित ‘सेवा पखवाड़ा’ कार्यक्रम चर्चा का विषय बन गया है. लेकिन अच्छी वजह से नहीं बल्कि, यह एक महिला बीजेपी कार्यकर्ता के विवादित व्यवहार के कारण सुर्खियों में है. यह सेवा पखवाड़ा, शेओपुर विधानसभा क्षेत्र के वार्ड कोऑर्डिनेटर वीरेंद्र सिंह की अगुवाई में आयोजित किया गया था, जिसमें मरीजों को फल और बिस्कुट बांटे गए. बीजेपी के अधिकारी मरीजों की सेवा करते दिखे, लेकिन एक महिला कार्यकर्ता का एक वीडियो वायरल हो गया है, जिसमें वह 10 रुपये का बिस्कुट का पैकेट मरीज को देती है, फोटो खींचती है और फिर बिस्कुट वापस ले लेती है.

वीडियो जमकर हो रहा वायरल

वायरल वीडियो में महिला कार्यकर्ता मरीज को बिस्कुट देती है, फोटो खींचती है और फिर बिस्कुट अपने बैग में रख लेती है. बिस्कुट मरीज के लिए नहीं थे, यह सिर्फ दिखावा था. मरीज के पास पहले से ही बिस्कुट का पैकेट था, लेकिन फोटो के लिए उसे दूसरा पैकेट दिया गया.

वायरल वीडियो से लोग नाराज

लोग इस घटना की कड़ी आलोचना कर रहे हैं और इसे सेवा नहीं, बल्कि मार्केटिंग का हथकंडा बता रहे हैं. सिर्फ अच्छी छवि बनाने के लिए ऐसे काम करना लोगों को पसंद नहीं आ रहा है. ‘सेवा पखवाड़ा’ के नाम पर मरीजों की मदद के बहाने प्रचार करना लोगों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ है. यह घटना सांगानेर विधानसभा क्षेत्र में हुई.

RUHS अस्पताल में सेवा पखवाड़ा कार्यक्रम का यह विवादित वीडियो सोशल मीडिया पर खूब चर्चा में है. लोगों ने इस दिखावटी सेवा की निंदा की है, जिसमें मरीजों की असली देखभाल के बजाय प्रचार को प्राथमिकता दी गई. ऐसे कार्यक्रमों का मकसद मरीजों की मदद और देखभाल करना होना चाहिए, न कि फोटोशूट और प्रचार का मंच. यह घटना सेवा कार्य में ईमानदारी और संवेदनशीलता के महत्व को दर्शाती है.

