Bike Stunt करना पड़ा भारी! गले में रस्सी बांधकर 6 मोटरसाइकिलें खींचने लगा शख्स, अचानक हुआ ऐसा हाल… मेले में मच गया हड़कंप!

Bike Stunt Video: सोशल मीडिया पर इन दिनों एक मेले का ऐसा खतरनाक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसे देखकर किसी की भी रूह कांप जाए. इस वायरल क्लिप में एक शख्स अपने गले में रस्सी बांधकर एक साथ छह मोटरसाइकिलों को खींचने का खतरनाक स्टंट करते हुए नजर आ रहा है. मेले में भीड़ के सामने यह जानलेवा स्टंट उस वक्त भारी पड़ गया जब रस्सी उसके गले में बुरी तरह उलझ गई और देखते ही देखते फांसी जैसी सिचुएशन पैदा हो गई. युवक की हालत बिगड़ने लगी. अब इस घटना से जुड़ा वीडियो सामने आया है जिसने इंटरनेट पर हड़कंप मचा दिया है, और लोग इस बात को लेकर बहस कर रहे हैं कि आखिर जरा सी पब्लिसिटी या मनोरंजन के लिए लोग अपनी जान को जोखिम में क्यों डालते हैं?

मेले में खतरनाक स्टंट, अचानक गले में फंसी रस्सी

वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि कैसे एक शख्स मेले के बीच में अपनी ताकत दिखाने के लिए गले में रस्सी का फंदा डालकर छह बाइकों को खींचने की कोशिश कर रहा है. शुरुआत में सब कुछ ठीक लग रहा था, लेकिन जैसे ही उसने जोर लगाया, रस्सी उसके गले में कसती चली गई और वह संघर्ष करता हुआ नजर आया. इस खतरनाक मंजर को देखकर वहां मौजूद लोगों की सांसें थम गईं, क्योंकि स्टंट के दौरान उसकी हालत तेजी से खराब होने लगी और यह साफ हो गया कि यह खेल उसकी जान पर भारी पड़ सकता है.

सोशल मीडिया पर फैली मौत की अफवाहें

इस घटना के बाद से इंटरनेट पर अलग-अलग तरह के दावे किए जा रहे हैं, जिससे मामला और भी ज्यादा रहस्यमयी बन गया है. कुछ सोशल मीडिया रिपोर्ट्स और यूजर्स का दावा है कि इस खतरनाक हादसे में उस शख्स की मौत हो गई, तो वहीं कुछ अन्य रिपोर्ट्स का कहना है कि वह किसी तरह बच गया और उसने इस जानलेवा हादसे को पार कर लिया. हालांकि, इन दोनों ही दावों की अभी तक किसी भी स्वतंत्र या आधिकारिक स्रोत से पुष्टि नहीं हो पाई है कि असल में उस स्टंटमैन के साथ आगे क्या हुआ.

बाइक स्टंट के दौरान लगी फांसी!😭 लड़का दो बाइक को अपने कंधे सही गले में बांधकर स्टंट कर रहा था और दोनों बाइक वाले अपनी तरफ खींच रहे है ,लड़के से कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है और रस्सी छोड़ देता है। उसके बाद रस्सी उसके गले में फंसकर गला घोंटने लगती ,मौत से तुरंत पहले..view more — Pradeep Chaudhary (@pradeepgr63) October 17, 2026

जानलेवा स्टंट्स और पब्लिक एंटरटेनमेंट पर उठे गंभीर सवाल

इस वायरल वीडियो ने एक बार फिर से इस बात पर बहस छेड़ दी है कि मेलों और सड़कों पर इस तरह के जानलेवा और अनसेफ स्टंट्स की इजाजत क्यों दी जाती है. गले में रस्सी बांधकर भारी गाड़ियां या वाहन खींचना शारीरिक रूप से बेहद खतरनाक होता है, जिसमें जरा सी चूक इंसान की जान ले सकती है. जब तक प्रशासन इस तरह के जोखिम भरे करतबों पर रोक नहीं लगाएगा, तब तक ऐसे हादसों का दोहराया जाना तय है.

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