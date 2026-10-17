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Bike Stunt करना पड़ा भारी! गले में रस्सी बांधकर 6 मोटरसाइकिलें खींचने लगा शख्स, अचानक हुआ ऐसा हाल… मेले में मच गया हड़कंप!

Bike Stunt Video: मेले में गले में रस्सी बांधकर छह मोटरसाइकिलें खींचने का खतरनाक स्टंट शख्स को भारी पड़ गया. रस्सी गले में उलझने का वीडियो वायरल है, लेकिन उसकी मौत या बचने की खबर की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है.

By: Kajal Jain | Published: October 17, 2026 7:55:34 PM IST

मेले में Bike Stunt करना पड़ा भारी! गले में रस्सी बांधकर 6 मोटरसाइकिलें खींचने लगा शख्स, फिर हुआ कुछ ऐसा... मेले में मच गया हड़कंप!
मेले में Bike Stunt करना पड़ा भारी! गले में रस्सी बांधकर 6 मोटरसाइकिलें खींचने लगा शख्स, फिर हुआ कुछ ऐसा... मेले में मच गया हड़कंप!


Bike Stunt Video: सोशल मीडिया पर इन दिनों एक मेले का ऐसा खतरनाक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसे देखकर किसी की भी रूह कांप जाए. इस वायरल क्लिप में एक शख्स अपने गले में रस्सी बांधकर एक साथ छह मोटरसाइकिलों को खींचने का खतरनाक स्टंट करते हुए नजर आ रहा है. मेले में भीड़ के सामने यह जानलेवा स्टंट उस वक्त भारी पड़ गया जब रस्सी उसके गले में बुरी तरह उलझ गई और देखते ही देखते फांसी जैसी सिचुएशन पैदा हो गई. युवक की हालत बिगड़ने लगी. अब इस घटना से जुड़ा वीडियो सामने आया है जिसने इंटरनेट पर हड़कंप मचा दिया है, और लोग इस बात को लेकर बहस कर रहे हैं कि आखिर जरा सी पब्लिसिटी या मनोरंजन के लिए लोग अपनी जान को जोखिम में क्यों डालते हैं?

मेले में खतरनाक स्टंट, अचानक गले में फंसी रस्सी

वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि कैसे एक शख्स मेले के बीच में अपनी ताकत दिखाने के लिए गले में रस्सी का फंदा डालकर छह बाइकों को खींचने की कोशिश कर रहा है. शुरुआत में सब कुछ ठीक लग रहा था, लेकिन जैसे ही उसने जोर लगाया, रस्सी उसके गले में कसती चली गई और वह संघर्ष करता हुआ नजर आया. इस खतरनाक मंजर को देखकर वहां मौजूद लोगों की सांसें थम गईं, क्योंकि स्टंट के दौरान उसकी हालत तेजी से खराब होने लगी और यह साफ हो गया कि यह खेल उसकी जान पर भारी पड़ सकता है.

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सोशल मीडिया पर फैली मौत की अफवाहें

इस घटना के बाद से इंटरनेट पर अलग-अलग तरह के दावे किए जा रहे हैं, जिससे मामला और भी ज्यादा रहस्यमयी बन गया है. कुछ सोशल मीडिया रिपोर्ट्स और यूजर्स का दावा है कि इस खतरनाक हादसे में उस शख्स की मौत हो गई, तो वहीं कुछ अन्य रिपोर्ट्स का कहना है कि वह किसी तरह बच गया और उसने इस जानलेवा हादसे को पार कर लिया. हालांकि, इन दोनों ही दावों की अभी तक किसी भी स्वतंत्र या आधिकारिक स्रोत से पुष्टि नहीं हो पाई है कि असल में उस स्टंटमैन के साथ आगे क्या हुआ.

जानलेवा स्टंट्स और पब्लिक एंटरटेनमेंट पर उठे गंभीर सवाल

इस वायरल वीडियो ने एक बार फिर से इस बात पर बहस छेड़ दी है कि मेलों और सड़कों पर इस तरह के जानलेवा और अनसेफ स्टंट्स की इजाजत क्यों दी जाती है. गले में रस्सी बांधकर भारी गाड़ियां या वाहन खींचना शारीरिक रूप से बेहद खतरनाक होता है, जिसमें जरा सी चूक इंसान की जान ले सकती है. जब तक प्रशासन इस तरह के जोखिम भरे करतबों पर रोक नहीं लगाएगा, तब तक ऐसे हादसों का दोहराया जाना तय है.

ये भी पढ़ें:- पीकर गाड़ी चलाने की इतनी खौफनाक सजा? पुलिस ने कंक्रीट की बेंच पर पटका, आंख फूटी, टूटे दांत, मरणासन्न हुई महिला; CCTV वायरल!

Tags: Viral News
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