‘बाइक जब्त, कटा चालान’, लाइक्स के लिए मंदिर के घाट पर किया खतरनाक स्टंट; अब कपल पर टूटा पुलिस का शिकंजा

Pratapgarh Temple Stunt Viral Video: सोशल मीडिया पर कुछ सेकंड की लोकप्रियता पाने की चाह कई बार लोगों को ऐसा कदम उठाने पर मजबूर कर देती है, जिसका अंजाम बेहद खतरनाक हो सकता है. चंद लाइक्स, व्यूज और वायरल होने की होड़ में लोग अपनी ही नहीं, बल्कि दूसरों की जान को भी जोखिम में डालने से नहीं हिचक रहे हैं.

ऐसा ही एक मामला उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ से सामने आया है, जहां एक कपल ने रील बनाने के चक्कर में मंदिर परिसर को ही स्टंट का मंच बना दिया. वीडियो वायरल होते ही पुलिस ने तुंरत एक्शन लिया और जांच के बाद युवक पर कार्रवाई की.

वीडियो से उठे सवाल

सोशल मीडिया पर नगर कोतवाली इलाके में स्थित मशहूर बेल्हा देवी धाम का एक वीडियो वायरल हो रहा है. वीडियो में एक युवक अपनी पत्नी के साथ मंदिर के घाट (नदी किनारे बनी सीढ़ियों) पर मोटरसाइकिल से स्टंट करता दिख रहा है. रील को और दिलचस्प बनाने के लिए, युवक पहले बाइक को उठाता है और एक तरफ झुकाता है, जिसके बाद उसकी पत्नी फिल्मी अंदाज़ में बाइक पर बैठती है.

प्रतापगढ़ : दंपत्ति का खतरनाक स्टंट वीडियो वायरल

मंदिर परिसर में रील बनाने का वीडियो हुआ वायरल

युवक ने बाइक को हाथों से उठाकर किया स्टंट

पत्नी फिल्मी अंदाज में बाइक पर कूदकर बैठी

बेल्हा देवी मंदिर घाट पर की गई हरकत

वीडियो की जांच में जुटी पुलिस

नगर कोतवाली क्षेत्र का मामला… pic.twitter.com/1lmpo3jxmo — India News UP/UK (@IndiaNewsUP_UK) June 17, 2026

यह पूरा नज़ारा मंदिर परिसर के घाट पर रिकॉर्ड किया गया, जहां अक्सर श्रद्धालु और स्थानीय लोग आते-जाते रहते हैं. इस वायरल वीडियो ने लोगों को हैरान कर दिया है. कई लोगों ने सवाल उठाया है कि सोशल मीडिया पर लाइक्स और व्यूज़ पाने के लिए लोग अपनी और दूसरों की सुरक्षा को लेकर इतने लापरवाह कैसे हो सकते हैं. जरा सी चूक से बाइक सीढ़ियों से नीचे गिर सकती थी, जिससे बड़ा हादसा हो सकता था.

पुलिस द्वारा कपल पर की गई कार्रवाई

पुलिस जांच में युवक की पहचान प्रतापगढ़ के कंधई पुलिस स्टेशन इलाके के जोगीपुर निवासी मोती वर्मा के बेटे राजपथ पटेल के तौर पर हुई. पुलिस ने राजपथ पटेल के खिलाफ BNSS की धारा 170 के तहत कानूनी कार्रवाई शुरू की. इसके अलावा, उसकी पत्नी रेखा वर्मा के खिलाफ भी BNSS की धारा 126/135 के तहत कार्रवाई की गई है. स्टंट के लिए इस्तेमाल की गई मोटरसाइकिल (UP 72 BD 5296) का चालान काटा गया और बाद में उसे ज़ब्त कर लिया गया. भुलियापुर चौकी प्रभारी अंकित कुमार तिवारी और कॉन्स्टेबल संतोष कुमार यादव ने इस मामले में तुरंत कानूनी कार्रवाई की.