रोडवेज बस पर चढ़ने की जिद में बोनट पर चढ़ा युवक, चालक ने 3 किलोमीटर तक दौड़ाई; दोस्तों ने बरसाए ईंट-पत्थर

UP Roadways Bus Video: उत्तर प्रदेश के मेरठ का एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है. जिसमें स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है कि एक युवक बस की बोनट पर चढ़ा हुआ नजर आ रहा है और बस चलती हुई नजर आ रही है. जिसको देखने के बाद आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि आखिर ये पूरा मामला क्या है? आइए जानते हैं. दरअसल, पूरा मामला यह है कि उत्तर प्रदेश के मेरठ में सोमवार रात भगत लाइन के पास कुछ युवकों ने बिजनौर डिपो की बस में जबरदस्ती चढ़ने की कोशिश करते हैं. जब ड्राइवर ने उन्हें चढ़ने से मना किया तो एक युवक बस की बोनट पर चढ़ गया.

जिसके बाद बस के चालक ने उस युवक को बोनट पर रहते हुए ही बस को लगभग 3 किलोमीटर तक चलाया. इस बीच गंगानगर में सीओ कार्यालय के पास युवक के साथियों ने बस को घेर लिया और पत्थरों से हमला कर दिया. जिसकी वजह से बस की खिड़कियां टूट गईं.

वीडियो हो रहा वायरल

इस पूरे मामले का वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है. बस चालक ने हमले और तोड़फोड़ का मामला दर्ज कराया है. बिजनौर के हल्दौर पुलिस स्टेशन इलाके के कान्हा नगला के रहने वाले प्रदीप कुमार ने बताया कि कवेन्द्र बिजनौर डिपो की बस में कंडक्टर का काम करते हैं. सोमवार रात बस दिल्ली से कोटद्वार जा रही थी. देर रात मेरठ में मवाना रोड पर भगत लाइन के पास कुछ युवकों ने बस को रुकवाया और जबरदस्ती चढ़ने की कोशिश की. जब उन्हें मना किया गया तो उन्होंने गालियां दीं और धमकियां दीं. इसके बाद एक युवक विंडशील्ड के पास बस के बोनट पर चढ़ गया, जबकि बाकी लोगों ने बस का दरवाज़ा ज़बरदस्ती खोलने की कोशिश की.

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चालक ने चला दी बस

युवक बस की बोनट पर ही था, इतने में चालक ने बस को आगे बढ़ा दिया. लगभग 3 किलोमीटर बस को चलाने के बाद जब चालक ने गंगानगर में सीओ कार्यालय के पास बस रोकने की कोशिश की तो आरोपी युवक के साथियों ने बस पर पत्थरों से हमला कर दिया, जिसकी वजह से खिड़कियां टूट गईं. इस घटना के तुरंत बाद चालक ने सीओ कार्यालय के पास बस रोकी और पुलिस से मदद मांगी. जिसके तुरंत बाद आरोपी मौके से फरार हो गएय प्रदीप ने पुलिस को 2 वीडियो दिए और पुलिस ने फुटेज के आधार पर जांच शुरू कर दी है.

पुलिस ने क्या कहा?

इस पूरे मामले पर एसपी ग्रामीण अभिजीत कुमार का बयान सामने आया है. जिसमें उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि बस में चढ़ने को लेकर चालक और कुछ युवकों के बीच विवाद हुआ था. जिसका एक वीडियो सामने आया है. एक युवक बोनट पर चढ़ गया, जिसके बाद चालक ने बस चला दी. बस में तोड़फोड़ का मामला दर्ज कर लिया गया है और जांच की जा रही है.

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