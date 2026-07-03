Home > बिहार > 1 बाइक, 2 महिलाएं, 3 बच्चे और एक ड्राइवर… बाजार से शॉपिंग कर लौट रही ‘मिनी फैमिली एक्सप्रेस’ का वीडियो वायरल, नेटिजन्स के रिएक्शन देख हंसी नहीं रोक पाएंगे आप!

1 बाइक, 2 महिलाएं, 3 बच्चे और एक ड्राइवर… बाजार से शॉपिंग कर लौट रही ‘मिनी फैमिली एक्सप्रेस’ का वीडियो वायरल, नेटिजन्स के रिएक्शन देख हंसी नहीं रोक पाएंगे आप!

पश्चिम चंपारण जिले बेतिया से एक अजीबोंगरीब वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें एक बाइस पर छह सवारी नजर आ रही है जिसमें लोगों की बड़े ही मजेदार प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं. कुछ लोगों ने तो इसे मिनी एक्सप्रेस तक कह दिया है.

By: Kajal Jain | Published: July 3, 2026 9:57:32 AM IST

1 बाइक, 2 महिलाएं, 3 बच्चे और एक ड्राइवर... बाजार से शॉपिंग कर लौट रही 'मिनी फैमिली एक्सप्रेस' का वीडियो वायरल, नेटिजन्स के रिएक्शन देख हंसी नहीं रोक पाएंगे आप!
1 बाइक, 2 महिलाएं, 3 बच्चे और एक ड्राइवर... बाजार से शॉपिंग कर लौट रही 'मिनी फैमिली एक्सप्रेस' का वीडियो वायरल, नेटिजन्स के रिएक्शन देख हंसी नहीं रोक पाएंगे आप!


आजकल सोशल मीडिया पर अगर आप रील्स स्क्रॉल कर रहे हैं तो आपको एक से बढ़कर एक हैरतअंगेज चीजें देखने को मिल जाएंगी. ज्यादातर आपको कुछ न कुछ सिखा जाती है जबकि कुछ वीडियोज से समाज में जागरुकता फैलती है. हालांकि देश के लोग जुगाड़ू हैं तो कुछ पैसा बचाने के लिहाज से जुगाड़ की वीडियो भी सामने आती रहती है. लेकिन बिहार के पश्चिम चंपारण के नरकटियागंज से जो वीडियो सामने आया है, उसने तो भाई साहब… जुगाड़ और एडवेंचर के सारे रिकॉर्ड ही तोड़ दिए हैं. 

जरा सोचिए…एक बाइक पर कितने लोग सवार हो सकते हैं…एक चालक और एक पीछे एक सवारी. या ट्रैफिक रूल्स तोड़ते हुए कभी-कभी दो लोग भी बैठ जाते हैं लेकिन नारकटियागंज से एक ऐसा हैरान करने वाला वीडियो वायरल हो रहा है जिसे चलती-फिरती मिनी ट्रेन कहना गलत नहीं होगा. इस वीडियो को देखकर लोग काफी फनी कमेंट कर रहे हैं.

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एक ही बाइक पर सवार हुए 6 लोग

बिहार के पश्चिम चंपारण के नरकटियागंज से एक हैरान करने वाला वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. वायरल वीडियो में एक ही बाइक पर छह लोग सफर करते दिखाई दे रहे हैं. रास्ते से गुजर रहे एक राहगीर भी इस नजारे को कैद किए बिना नहीं रह पाया.बाइक पर चालक के अलावा दो महिलाएं और तीन छोटे बच्चे सवार हैं.  यह दृश्य देखकर लोग जहां हैरान हैं, वहीं सोशल मीडिया पर मजेदार प्रतिक्रियाएं भी दे रहे हैं. 

लोगों ने कहा- मिनी फैमिली एक्सप्रेस

जानकारी के अनुसार, सभी लोग नरकटियागंज बाजार में खरीदारी करने आए थे. खरीदारी के बाद जब वे एक ही बाइक पर अपने घर लौट रहे थे, तभी किसी राहगीर ने इस पूरे दृश्य को अपने मोबाइल कैमरे में कैद कर लिया. वीडियो वायरल होने के बाद लोग इसे ‘मिनी फैमिली एक्सप्रेस’ और ‘बाइक की असली टेस्टिंग’ जैसे नाम देकर मजाकिया टिप्पणियां कर रहे हैं.

मोटर वाहनों का उल्लंघन

हालांकि यह वीडियो मनोरंजन का विषय बन गया है, लेकिन यह सड़क सुरक्षा नियमों की गंभीर अनदेखी भी दर्शाता है. एक बाइक पर निर्धारित क्षमता से अधिक लोगों का सफर करना मोटर वाहन अधिनियम का उल्लंघन है और इससे किसी भी समय बड़ा हादसा हो सकता है. प्रशासन लगातार लोगों से ट्रैफिक नियमों का पालन करने और सुरक्षित यात्रा करने की अपील करता रहा है. मुस्कुराइए जरूर, लेकिन सड़क पर सुरक्षा को कभी नजरअंदाज न करें.

ये भी पढ़ें:- लव मैरिज की चकाचौंध के बीच वायरल हुई ‘प्यार की अग्निपरीक्षा’, भागकर शादी करने के बाद का यह वीडियो देख लोग बोले- ‘जिंदगी प्यार से नहीं पैसे से चलती है’

Tags: Mini Family ExpressSocial Media Viral NewsTraffic Rules ViolenceViral News
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