कोई ताने देता रहा, कोई हंसा, किसी ने दुत्कारा... पर डिगा नहीं पाए 13 साल की लक्ष्मी का जज्बा; हाथों की लकीरें नहीं थीं, तो पैरों से लिखने लगी अनोखी दास्तां!

‘होनहार बिरवान के होत चिकने पात’ की कहावत को बिहार के कटिहार जिले के हसनगंज क्षेत्र की 13 साल की लक्ष्मी ने सच कर दिखाया है. लक्ष्मी बचपन से ही दिव्यांग हैं, वो उत्क्रमित मध्य विद्यालय भतौरिया की कक्षा 4 में पढ़ रही हैं. दोनों हाथों से दिव्यांग होने के बावजूद लक्ष्मी के हौसले इतने बुलंद हैं कि उसने अपनी शारीरिक लाचारी को कभी अपनी कमजोरी नहीं बनने दिया. मजदूरी कर किसी तरह अपने परिवार का गुजारा करने वाले एक गरीब मजदूर के घर जन्मी लक्ष्मी जन्म से ही दोनों हाथों से दिव्यांग है. उसके जन्म के समय जहां एक ओर समाज और पड़ोस के लोगों ने उसके माता-पिता को ताने दिए और तरह-तरह की बातें कहीं, वहीं उसके माता-पिता ने बिना हिम्मत हारे अपनी इस विशेष बेटी को बड़े जतन से पाला-पोसा. आज लक्ष्मी अपने पैरों से लिखकर और तमाम बाधाओं को पार कर न सिर्फ स्कूल जा रही है, बल्कि पढ़-लिखकर एक बेहतरीन शिक्षक बनने का बड़ा सपना भी देख रही है. उसकी यह प्रेरणादायक कहानी हर किसी के दिल को झकझोर देने वाली है.

ताने देने वाले समाज के बीच सहारा बनीं मां रेणु

लक्ष्मी के जन्म के बाद जब लोगों ने उसके माता-पिता को ताने देते हुए कहा कि इसे फेंक दो या कोई और ऐसी बातें कहीं, तो एक पल के लिए भी उसकी मां रेणु ने हिम्मत नहीं हारी. मां रेणु ने अपनी बेटी के नसीब पर सब कुछ छोड़ते हुए यह कड़ा फैसला किया कि जब तक वह और उसके पति जिंदा हैं, वे अपनी बेटी की हर संभव देखभाल करेंगे, उसे खाना खिलाएंगे और उसे हर खुशी देंगे. मां का यह अटूट प्यार और समर्थन ही था जिसने लक्ष्मी को अंदर से मजबूत बनाया. हालांकि, मां रेणु का यह दर्द भी साफ झलकता है कि तमाम परेशानियों के बावजूद अब तक सरकार की तरफ से उनकी बेटी की सहायता के लिए कोई ठोस प्रयास नहीं किया गया है, और वह लगातार सरकार से गुहार लगा रही हैं कि कोई तो आगे आए जो उनकी लाड़ली लक्ष्मी का भविष्य सुरक्षित कर सके और उसकी पढ़ाई-लिखाई में मदद करे.

दोनों हाथ नहीं थे तो पैरों को बना लिया हथियार

महज 13 साल की उम्र में कक्षा 4 में पढ़ने वाली लक्ष्मी अपनी जिंदगी की हर एक छोटी-बड़ी जरूरत को अपने पैरों के सहारे ही पूरा करती है. चाहे कॉपी-किताब पकड़कर पढ़ना हो, लिखना हो या फिर खाना-पीना खाना हो, लक्ष्मी अपने पैरों का ही इस्तेमाल पूरी खूबी के साथ करती है. स्कूल में पढ़ने वाले कुछ बच्चे कई बार हाथ न होने की वजह से उसे चिढ़ा भी देते हैं, लेकिन लक्ष्मी इन छोटी-बीती बातों से निराश होने के बजाय अपनी पढ़ाई पर पूरा ध्यान देती है. वह अपने सपनों की ऊंची उड़ान भरने के लिए पूरी तरह तैयार है और उसका एकमात्र सपना बड़ा होकर पढ़-लिखकर एक शिक्षक बनना है, ताकि वह न सिर्फ अपना बल्कि अपने परिवार का भविष्य भी पूरी शान से संवार सके.

प्रिंसिपल और टीचर जताते हैं लाड़-प्यार

उत्क्रमित मध्य विद्यालय भतौरिया के शिक्षक और प्रिंसिपल लक्ष्मी के लिए किसी फरिश्ते से कम नहीं हैं. स्कूल की शिक्षिका रिंकू और प्रिंसिपल विनय चौधरी जब भी लक्ष्मी की बात करते हैं, तो उनकी आंखें नम हो जाती हैं. वे गर्व से बताते हैं कि लक्ष्मी पढ़ाई-लिखाई में बेहद अव्वल है और हर रोज खुद पैदल चलकर स्कूल पहुंचती है. स्कूल के सभी शिक्षक लक्ष्मी के दोनों हाथों से दिव्यांग होने पर गहरा दुख जताते हुए उसकी विशेष देखभाल करते हैं. गरीब परिवार से ताल्लुक रखने वाली लक्ष्मी को स्कूल के शिक्षक हर रोज अपने पास से मिड-डे मील का खाना बड़े प्यार से खिलाते हैं. प्रिंसिपल विनय चौधरी का सभी शिक्षकों को यह सख्त और स्पष्ट निर्देश है कि स्कूल से मिलने वाली हर सुविधा, जैसे कॉपी, किताबें, स्कूल बैग और अन्य सामग्रियां लक्ष्मी को समय पर मिल जानी चाहिए, ताकि वह बिना किसी परेशानी के रोजाना स्कूल आए और सुरक्षित घर लौटे.

सुर्खियों में आते ही जागी उम्मीद, मेडिकल टीम लेकर पहुंचे डॉक्टर्स

जब स्थानीय मीडिया ने दिव्यांग लक्ष्मी की संघर्ष भरी कहानी छपी, तो उसने प्रशासन और जिम्मेदार अधिकारियों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया. खबर को संज्ञान में लेते हुए हसनगंज प्रखंड के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉ. आयुष भारद्वाज खुद अपनी स्वास्थ्य विभाग की टीम को लेकर सीधे लक्ष्मी के घर जा पहुंचे. वहां उन्होंने लक्ष्मी का हेल्थ चेकअप किया और उसकी स्थिति का जायजा लिया. इसके साथ ही, उन्होंने सामाजिक कोषांग से उच्च स्तर पर बातचीत शुरू कर दी है, ताकि सरकार के समाज कल्याण विभाग से मिलने वाले सभी सरकारी लाभ और सहायता जल्द से जल्द इस होनहार बच्ची तक पहुंचाई जा सके. डॉक्टर आयुष का यह कदम लक्ष्मी के जीवन में एक नई उम्मीद की किरण लेकर आया है.

ये भी पढ़ें:- बरसों का इंतजार खत्म! मुंबई से चली पीएम मोदी के पैतृक गांव ‘वडनगर’ की पहली सीधी ट्रेन, जानिए क्या है खास?