Watch Video: मांस के टुकड़ों की तरह ऑर्केस्ट्रा डांसर को खींचते रहे दर्जनों मर्द, खुद को बचाने के ले फड़-फड़ाती रही महिला; देखें शर्मनाक वीडियो

Watch Video: सोशल मीडिया पर इन दिनों एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें कुछ युवक एक डांसर के साथ कथित तौर पर गलत व्यवहार करते नजर आ रहे हैं. बताया जा रहा है कि वीडियो में दिखाई दे रहे युवक बिहार के हैं. वीडियो में डांसर अपने डांस में लगी हुई है, तभी कुछ युवक उसके आसपास पहुंचकर उसे परेशान करने लगते हैं. आरोप है कि इस दौरान युवक उसके साथ छेड़छाड़ करते हैं और उसे गलत तरीके से छूने की कोशिश करते हैं. इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर होने के बाद लोगों का ध्यान इस ओर गया है.

डांस के दौरान महिला के साथ अभद्रता

वीडियो में दिखाई देने वाली घटना ने महिलाओं की सुरक्षा और सार्वजनिक जगहों पर उनके सम्मान को लेकर एक बार फिर सवाल खड़े कर दिए हैं. किसी भी महिला का डांस करना या सार्वजनिक कार्यक्रम में अपनी कला दिखाना उसकी मर्जी है. इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि कोई भी व्यक्ति उसके साथ बदसलूकी कर सकता है. डांसर के साथ इस तरह का व्यवहार न सिर्फ उसकी गरिमा को ठेस पहुंचाता है, बल्कि यह भी दिखाता है कि कुछ लोग महिलाओं की सहमति और उनकी निजी सीमाओं का सम्मान करना जरूरी नहीं समझते.

Peak Bihari Culture 😭🤮 #GFvip #JEOLEE #رحيل_بوسيتش_مطلبنا https://t.co/nibLwzhuXy — Baaghi India (@BaaghiIndia) November 11, 2026

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वायरल वीडियो पर लोगों ने उठाए सवाल

वीडियो सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर इस तरह के व्यवहार को लेकर नाराजगी देखने को मिल रही है. लोग सवाल उठा रहे हैं कि आखिर किसी महिला के साथ सार्वजनिक रूप से इस तरह की हरकत करने की हिम्मत कैसे होती है? किसी भी महिला को बिना उसकी सहमति छूना या उसके साथ छेड़छाड़ करना गलत है. मनोरंजन के नाम पर ऐसी हरकतों को सही नहीं ठहराया जा सकता. फिलहाल, इस वायरल वीडियो के संबंध में घटना की पूरी जानकारी और आधिकारिक कार्रवाई की पुष्टि होना बाकी है.

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