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Cought On Camera: कभी फ्रंट-कभी बैक! रास्ते में लड़की पकड़ कर देता Bad Touch, हर दिन बनाता निशाना; अब पकड़ा गया घिनौना दरिंदा

Cought On Camera: भोपाल की सड़कों पर कई लड़कियों के साथ गंदी हरकतें और मारपीट के आरोपी 23 साल के एक आदमी को पुलिस ने 50 से ज़्यादा CCTV कैमरों की फुटेज चेक करने के 48 घंटे के अंदर गिरफ्तार कर लिया है.

By: Heena Khan | Last Updated: November 10, 2026 12:49:00 PM IST

Bhopal girls harrassement
Bhopal girls harrassement


Cought On Camera: भोपाल की सड़कों पर कई लड़कियों के साथ गंदी हरकतें और मारपीट के आरोपी 23 साल के एक आदमी को पुलिस ने 50 से ज़्यादा CCTV कैमरों की फुटेज चेक करने के 48 घंटे के अंदर गिरफ्तार कर लिया है. आरोपी की पहचान अभिषेक उइके के तौर पर हुई है. उसने कथित तौर पर कटारा हिल्स इलाके में एक ही दिन में चार से पांच लड़कियों को टारगेट किया, उनके कूल्हों और शरीर के दूसरे सेंसिटिव हिस्सों पर ज़ोर से थप्पड़ मारे और फिर अपनी मोटरसाइकिल पर भाग गया. उसने अपनी पहचान छिपाने के लिए मास्क पहना था और पकड़े जाने से बचने के लिए अपनी मोटरसाइकिल की नंबर प्लेट छिपा ली थी.

भोपाल के आरोपी ने लड़कियों को कैसे टारगेट किया

पुलिस के मुताबिक, उइके सड़क पर चलती लड़कियों के पास जाता, उनके कूल्हों और शरीर के दूसरे हिस्सों पर थप्पड़ मारता और तुरंत भाग जाता. कटारा हिल्स में कई घटनाएं हुईं, जिनमें कथित तौर पर एक ही दिन में चार से पांच लड़कियों को टारगेट किया गया. उसके मास्क और छिपी हुई नंबर प्लेट के इस्तेमाल से जांच करने वालों के लिए उसकी पहचान करना मुश्किल हो गया था. बार-बार होने वाली घटनाएं इलाके की महिलाओं और रहने वालों के लिए भी चिंता का विषय बन गई थीं.

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पुलिस 50 CCTV कैमरे स्कैन किए

आरोपी की पहचान करने और उसे गिरफ्तार करने के लिए, कटारा हिल्स पुलिस स्टेशन के इंचार्ज संतोष रघुवंशी ने एक टीम बनाई और जांच शुरू की. रिपोर्ट के मुताबिक, पुलिस ने क्राइम सीन के आसपास और आस-पास की कॉलोनियों में लगे 50 से ज़्यादा CCTV कैमरों की फुटेज चेक की. फुटेज को एनालाइज़ करने और उसकी हरकतों को ट्रेस करने के बाद, टीम ने आखिरकार 23 साल के अभिषेक उइके को दीनदयाल पार्क से पकड़ लिया. उसे घटना के 48 घंटे के अंदर गिरफ्तार कर लिया गया.

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Tags: bhopalCought On Camerahome-hero-pos-7viral video
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