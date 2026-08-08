Home > वायरल > 3000 में बुलाई लड़की, वही निकली पत्नी; बीवी को सामने देख पति के पैरों तले खिसकी जमीन

3000 में बुलाई लड़की, वही निकली पत्नी; बीवी को सामने देख पति के पैरों तले खिसकी जमीन

Bhopal Crime: भोपाल से जुड़ी एक कथित घटना सोशल मीडिया पर तेजी से चर्चा में है. इस घटना को जानकर आपके पोरों तले जमीन खिसक जाएगी. वायरल दावे के मुताबिक, प्रमोद प्रसाद नाम के एक व्यक्ति को लगा कि उनकी पत्नी अपने मायके चली गई हैं.

By: Heena Khan | Published: August 8, 2026 10:07:20 AM IST

bhopal crime
bhopal crime


Bhopal Crime: भोपाल से जुड़ी एक कथित घटना सोशल मीडिया पर तेजी से चर्चा में है. इस घटना को जानकर आपके पोरों तले जमीन खिसक जाएगी. वायरल दावे के मुताबिक, प्रमोद प्रसाद नाम के एक व्यक्ति को लगा कि उनकी पत्नी अपने मायके चली गई हैं. इसके बाद उन्होंने कथित तौर पर ₹3000 खर्च करके एक लड़की को मिलने के लिए बुलाया. इसके बाद जो हुआ वो हैरान कर देने वाला है. 

सामने आई हैरान करने वाली सच्चाई

वायरल दावे के अनुसार, एक व्यक्ति ने ऑनलाइन संपर्क के माध्यम से 3,000 रुपये देकर एक महिला को बुलाया, लेकिन मिलने पर पता चला कि वो उसकी अपनी पत्नी थी. इसके बाद पूरे मामले ने नया मोड़ ले लिया. बताया जा रहा है कि पति को पहले लगा था कि उसकी पत्नी मायके गई हुई है. बाद में हुई जांच के दौरान कथित तौर पर यह जानकारी सामने आई कि वो पति की जानकारी के बिना दूसरे नाम से ऑनलाइन गतिविधियां कर रही थी. इसके बाद मामला पुलिस तक पहुंचा और जांच शुरू की गई.

You Might Be Interested In

औरतों से लेकर सिगरेट तक! इन चीजों का शौक पालकर रखता था Dawood Ibrahim; ऐसी थी लाइफस्टाइल

सोशल मीडिया पर चर्चा

घटना की कहानी सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर लोग अलग-अलग तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं. कुछ लोग इसे पति-पत्नी के बीच भरोसे की कमी से जोड़ रहे हैं, जबकि कुछ लोग इसे गलतफहमी और जल्दबाजी का नतीजा मान रहे हैं. कई लोगों के मन में यह सवाल भी है कि आखिर पत्नी ने ऐसा कदम क्यों उठाया और पति ने बिना पूरी जानकारी के ऐसा निर्णय क्यों लिया. यह सबसे महत्वपूर्ण सवाल है. फिलहाल यह कहानी मुख्य रूप से सोशल मीडिया पर वायरल दावों के आधार पर सामने आई है. उपलब्ध जानकारी के आधार पर इस घटना के सभी तथ्यों की स्वतंत्र या आधिकारिक पुष्टि नहीं मानी जा सकती. 

टूटी पसलियां, लीवर में चोट.., रैपिडो राइडर की लापरवाही से ट्रैक्टर के नीचे आई महिला; अब बताई आपबीती

Tags: bhopal crimecrime newsviral
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

इमरान हाशमी के 5 बेस्ट गाने

August 7, 2026

ज्यादा मोबाइल इस्तेमाल करना कितना नुकसानदायक?

August 7, 2026

किन लोगों को नहीं खाने चाहिए काजू?

August 7, 2026

5 हसीनाएं, जिन्होंने साड़ी पहनकर बारिश के गानों पर किया...

August 7, 2026

ग्रीन टी पीने से होते हैं ये 6 फायदे

August 6, 2026

कौन हैं शाकिब अल हसन की पत्नी?

August 6, 2026
3000 में बुलाई लड़की, वही निकली पत्नी; बीवी को सामने देख पति के पैरों तले खिसकी जमीन

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

3000 में बुलाई लड़की, वही निकली पत्नी; बीवी को सामने देख पति के पैरों तले खिसकी जमीन
3000 में बुलाई लड़की, वही निकली पत्नी; बीवी को सामने देख पति के पैरों तले खिसकी जमीन
3000 में बुलाई लड़की, वही निकली पत्नी; बीवी को सामने देख पति के पैरों तले खिसकी जमीन
3000 में बुलाई लड़की, वही निकली पत्नी; बीवी को सामने देख पति के पैरों तले खिसकी जमीन