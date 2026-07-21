हाय गर्मी! AC चलाने को कहो तो पति देव रिमोट ले जाते ऑफिस ; भाभी जी का वीडियो देख आ जाएगा तरस

Desi Bhabhi Viral Video: एक महिला का मज़ेदार वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है इस वीडियो में उसके पति बहुत ज़्यादा बिजली बचाते हैं. उसके मुताबिक, वो हर दिन AC का रिमोट ऑफिस ले जाता है ताकि जब वो बाहर हो तो वो AC चालू न कर सके. वीडियो में, महिला बंद एयर कंडीशनर और चलते हुए सीलिंग फैन की तरफ कैमरा दिखाते हुए खुद को रिकॉर्ड कर रही है. स्क्रीन पर हिंदी में एक टेक्स्ट उसकी हालत समझाता है: “मुझे AC चलाने की परमिशन नहीं है, वो अपने साथ ऑफिस AC रिमोट लेकर जाते हैं, ताकि मैं पीछे से बिजली का खर्चा न कर सकूँ और बिजली का बिल ज़्यादा न आए.”

पति ऑफिस ले जाता रिमोट

मोटे तौर पर इसका मतलब है: “मुझे AC इस्तेमाल करने की परमिशन नहीं है. वो AC का रिमोट अपने साथ ऑफिस ले जाता है ताकि मैं चुपके से उसका इस्तेमाल न कर सकूँ और बिजली का बिल ज़्यादा न आए.” वायरल पोस्ट को X पर Ghar ke Kalesh अकाउंट से शेयर किया गया था और इसके साथ कैप्शन था: “पत्नी का आरोप है कि उसका पति AC का रिमोट अपने साथ ऑफिस ले जाता है ताकि वह दिन में AC इस्तेमाल न कर सके, यह सब बिजली बचाने की कोशिश में है?

The wife alleges that her husband takes the AC remote to the office with him so that she cannot use the AC during the day, all in an effort to save electricity😭💀?? pic.twitter.com/qJFkMU5avw — Ghar Ke Kalesh (@gharkekalesh) July 20, 2026

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कमैंट्स की बरसात

यह मज़ेदार क्लिप ऑनलाइन तेज़ी से पॉपुलर हो गई, हज़ारों यूज़र्स ने पति के बिजली के खर्च कम करने के अनोखे तरीके पर रिएक्ट किया. जहाँ कई लोगों को यह घटना मज़ेदार लगी, वहीं दूसरों ने कमेंट सेक्शन को घर के बजट, भरोसे और एनर्जी की खपत पर बहस में बदल दिया. एक यूज़र ने मज़ाक में कहा, “भाई ने ‘बिजली बचाने’ को एक बिल्कुल नए लेवल पर पहुँचा दिया, AC रिमोट ब्रीफ़केस में ऐसे रखा जैसे कोई क्लासिफाइड जानकारी हो. अगली बार वो जाने से पहले फ्रिज का प्लग निकाल देगा.”

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