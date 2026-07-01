Bhabhi Devar Viral Video: भाभी का वो वाला वीडियो! बाहों में भरकर देवर के साथ…आस-पास खड़े लोग हुए शर्म से पानी-पानी

Hot Bhabhi Devar Video: आजकल शादियों के डांस वीडियो सोशल मीडिया पर आग की तरह वायरल होते हैं. इस बीच एक हॉट भाभी और उनके क्यूट से देवर का वीडियो इंटरनेट पर खूब छाया हुआ है. दरअसल, शादी में एक खूबसूरत भाभी डीजे पर मस्त कमर मटकाते हुए नजर आ रही है. भाभी के इस वीडियो ने सोशल मीडिया पर तबाही मचा दी है. हर कोई बस उनके ठूमके देख रहा है. उनकी नजरें हट नहीं रही है. वायरल वीडियो में वह हल्के क्रीम रंग की साड़ी पहनकर बॉबी देओल और प्रीति जिंटा के गाने ‘रंग बल्ले बल्ले’ पर अपने देवर के साथ ठुमके लगाते हुए नजर आ रही है. इस दौरान लोगों के नजरें उनसे हट नहीं रही है. भाभी का ये धमाकेदार वीडियो सोशल मीडिया पर रातों रात छा गया.

भाभी-देवर का धमाकेदार डांस (Bhabhi Devar Viral Hot Dance)

वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि जब एक शादी के बीच में DJ पर एक बेहद धमाकेदार गाना बज रहा है. तभी भाभी से कंट्रोल नहीं हुआ और उन्होंने देवर को स्टेज पर खींच कर ठुमके लगाने शुरू कर दिए. तभी उन्होंने साड़ी का पल्लू हटाकर पीछे से मटकना शुरू कर दिया. जैसे ही भाभी ने अपने देवर को बाहों में भरकर हॉट डांस करना शुरू कर दिया. वहां लोगों की नजरें उन पर टिक गईं. साथ ही सोशल मीडिया पर लोग इस वीडियो को खूब लाइक और शेयर कर रहे हैं. साथ ही लोग मजेदार कमेंट्स भी कर रहे हैं.

Aise bhabhi ke saath dance krne ka sapna sapna reh gya 😭😭 pic.twitter.com/XAjutvPkbA — Aryan (@ImAryanSoni) April 25, 2025

सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो

वीडियो सामने आते ही सोशल मीडिया पर यह तेजी से वायरल हो गया. X (ट्विटर) पर इसे हजारों बार रीपोस्ट किया जा चुका है और लाखों व्यूज मिल चुके हैं. लोग भाभी के डांस की खूब तारीफ कर रहे हैं. कुछ यूजर्स ने लिखा कि “भाभी जी ने तो पंजाबी शादी को भी पीछे छोड़ दिया.” वहीं किसी ने कहा कि “ऐसी भाभी मिल जाए तो हर शादी में डांस का मजा आ जाए.” लोग मजेदार मीम्स और कमेंट्स भी कर रहे हैं और माहौल को और हल्का बना रहे हैं. एक यूजर ने तो लिखा कि “भाभी ने स्टेज ही हिला दिया.” कई लोग कह रहे हैं कि अब शादी में सिर्फ डांस ही देखना है. इस वीडियो की सबसे खास बात इसका नेचुरल डांस और जबरदस्त एनर्जी है, जो लोगों को खूब पसंद आ रही है.