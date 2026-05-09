Home > वायरल > स्टेशन पर रहें सावधान! रंग में डुबोकर खिलाया जा रहा खीरा, वायरल वीडियो से सामने आई घिनौनी हरकत

स्टेशन पर रहें सावधान! रंग में डुबोकर खिलाया जा रहा खीरा, वायरल वीडियो से सामने आई घिनौनी हरकत

Cucumber Viral Video: गर्मियों में अक्सर सफर के दौरान हम अपनी प्यास को शांत करने के लिए खीरा खाते हैं. एक वीडियो इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक महिला केमिकल के जरिए खीरे को हरा करके बेच रही है.

By: Kamesh Dwivedi | Last Updated: May 9, 2026 4:53:40 PM IST

खीरे को कलर करके बेच रही महिला
खीरे को कलर करके बेच रही महिला


Cucumber Viral Video: गर्मी के मौसम में हम देखते हैं कि स्टेशन के आस पास खीरे की बिक्री बढ़ जाती है. लोग अपने सेहत का ख्याल रखने के लिए खीरा खाते हैं और सोचते हैं कि वो स्वस्थ रहेंगे. लेकिन एक वीडियो इंटरनेट पर वायरल हो रहा है, जो कई सवाल खड़ कर रहा है. एक महिला को स्टेशन किनारे बेच रही खीरे को को हरा करने के लिए केमिकल का प्रयोग कर रही है, जो स्वास्थ्य को खतरा पहुंचा सकता है. देखें वीडियो. 

क्या है वायरल वीडियो?

वायरल हो रहे वीडियो में देखा जा सकता है कि एक बुजुर्ग महिला रेलवे स्टेशन में खीरे बेच रही है. खीरा छीलने के बाद वह ऊपर से सफेद दिखता है, तो उसे हरा करने के लिए वह हरे रंग का कलर यूज करती है. जिससे खीरा हरा देखे और उसकी बिक्री ज्यादा हो. यह सेहत से खिलवाड़ है. यह वीडियो बिहार का बताया जा रहा है. इन दिनों पूरे इंटरनेट पर ये छाया हुआ है. 

You Might Be Interested In

क्या बोल रहे यूजर्स?

इस वीडियो के सामने आते ही नेटिजंस की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं. एक यूजर ने कहा, ‘अनहद नींद में सो रही है सरकार और विशेष कर रेलवे, क्या ही कहना लोगो के पैसों की भूख का. अपने भरने के चक्कर में सारा संसार ही क्यों न नींद में सो जाए.’ वहीं दूसरे यूजर ने बोला, ‘भाई इनकी गलती नहीं जब मांगते ही हारा हो तो करेंगी ही लेना बैंड करदो कलर लेना बैंड हो जाएगा.’ इसके अलावा एक ने कहा, ‘सरकार इनको 10000 रुपये दे थी अपना बिजनेस शुरू करने के लिए. लगता है वही पैसा है.’

यह खबर भी पढ़ें: लड़की ने कार की खिड़की से निकाला मुंह, छत पर बैठे लड़के ने किया लिपलॉक किस; Video देख शरीर में दौड़ने लगेगा करंट

Tags: viral video
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

रविवार को क्यों होती है छुट्टी, जानें इतिहास

May 9, 2026

सिरदर्द से राहत के लिए घरेलू उपाय

May 9, 2026

कौन हैं हंसिका कृष्णा?

May 9, 2026

साई पल्लवी का चौंकाने वाल अफेयर

May 9, 2026

नकली दूध, घी, मावा, फल- ऐसे पहचानें!

May 9, 2026

गर्मी में ‘जहर’ बन जाते हैं ये सुपरफूड्स

May 9, 2026
स्टेशन पर रहें सावधान! रंग में डुबोकर खिलाया जा रहा खीरा, वायरल वीडियो से सामने आई घिनौनी हरकत

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

स्टेशन पर रहें सावधान! रंग में डुबोकर खिलाया जा रहा खीरा, वायरल वीडियो से सामने आई घिनौनी हरकत
स्टेशन पर रहें सावधान! रंग में डुबोकर खिलाया जा रहा खीरा, वायरल वीडियो से सामने आई घिनौनी हरकत
स्टेशन पर रहें सावधान! रंग में डुबोकर खिलाया जा रहा खीरा, वायरल वीडियो से सामने आई घिनौनी हरकत
स्टेशन पर रहें सावधान! रंग में डुबोकर खिलाया जा रहा खीरा, वायरल वीडियो से सामने आई घिनौनी हरकत