स्टेशन पर रहें सावधान! रंग में डुबोकर खिलाया जा रहा खीरा, वायरल वीडियो से सामने आई घिनौनी हरकत

Cucumber Viral Video: गर्मी के मौसम में हम देखते हैं कि स्टेशन के आस पास खीरे की बिक्री बढ़ जाती है. लोग अपने सेहत का ख्याल रखने के लिए खीरा खाते हैं और सोचते हैं कि वो स्वस्थ रहेंगे. लेकिन एक वीडियो इंटरनेट पर वायरल हो रहा है, जो कई सवाल खड़ कर रहा है. एक महिला को स्टेशन किनारे बेच रही खीरे को को हरा करने के लिए केमिकल का प्रयोग कर रही है, जो स्वास्थ्य को खतरा पहुंचा सकता है. देखें वीडियो.

क्या है वायरल वीडियो?

वायरल हो रहे वीडियो में देखा जा सकता है कि एक बुजुर्ग महिला रेलवे स्टेशन में खीरे बेच रही है. खीरा छीलने के बाद वह ऊपर से सफेद दिखता है, तो उसे हरा करने के लिए वह हरे रंग का कलर यूज करती है. जिससे खीरा हरा देखे और उसकी बिक्री ज्यादा हो. यह सेहत से खिलवाड़ है. यह वीडियो बिहार का बताया जा रहा है. इन दिनों पूरे इंटरनेट पर ये छाया हुआ है.

क्या बोल रहे यूजर्स?

इस वीडियो के सामने आते ही नेटिजंस की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं. एक यूजर ने कहा, ‘अनहद नींद में सो रही है सरकार और विशेष कर रेलवे, क्या ही कहना लोगो के पैसों की भूख का. अपने भरने के चक्कर में सारा संसार ही क्यों न नींद में सो जाए.’ वहीं दूसरे यूजर ने बोला, ‘भाई इनकी गलती नहीं जब मांगते ही हारा हो तो करेंगी ही लेना बैंड करदो कलर लेना बैंड हो जाएगा.’ इसके अलावा एक ने कहा, ‘सरकार इनको 10000 रुपये दे थी अपना बिजनेस शुरू करने के लिए. लगता है वही पैसा है.’

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