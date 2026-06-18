पति-पत्नी का झगड़ा सुलझाने पहुंची पुलिस, लेकिन खुद ही बन गई विवाद का हिस्सा; VIDEO

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पुलिस जो लोगों की सुरक्षा करने के लिए जानी जाती है. लेकिन बेतुल से एक ऐसी घटना सामने आई, जिसमें पुलिस पर ही हमला बोल दिया गया, जो चौंकाने वाली बात है. वायरल वीडियो में दावा किया गया कि पति-पत्नी के बीचे हुए विवाद को लेकर मिली शिकायत पर पुलिस पहुंची. फिर पुलिस पर ही धावा बोल दिया गया. ये पूरी घटना कैमरे में कैद हो गई है, जिसका वीडियो इंटरनेट पर वायरल हो रहा है.
क्या है वायरल वीडियो?
सोशल मीडिया पर हो रहे वायरल वीडियो में दिखता है कि दो पुलिसकर्मी से एक युवक भिड़ता दिख रहा है. पुलिस की वर्दी में मौजूद दरोगा युवक को रोक रहे हैं, लेकिन वह हाथापाई भी कर रहा है. वीडियो में दावा किया गया कि यह घटना बेतुल की है, जहां पुलिस को पति-पत्नी का झगड़ा सुलझाने की शिकायत मिली. लेकिन जब पुलिस पहुंची तो इस झगड़े में पुलिस को ही धकेल दिया गया है. इतना ही नहीं, आगे वीडियो में देखा जाता है कि वह युवक इतना हिंसात्मक हो जाता है कि पुलिस पर पत्थर और ईटों से वार करता है. यह घटना काफी चिंताजनक है. हालांकि, अभी तक इस खबर की कोई पुष्टि नहीं हो पाई है.
बैतूल में पुलिस को शिकायत मिली वो पति पत्नी के बीच झगड़े को सुलझाने गई लेकिन खुद झगड़े में उलझ गई! pic.twitter.com/FNBQhZZLjh
— Anurag Dwary (@Anurag_Dwary) June 16, 2026
क्या बोले नेटिजंस?
इस वीडियो पर लोगों की तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं. एक ने कहा कि युवक एक पुलिस वाले को मार रहा है, और दूसरा पुलिसवाल कुछ नहीं कर रहा है. वहीं दूसरे ने बोला कि ये फर्जी खबर हैं, क्योंकि पुलिस वाले चप्पल में दिख रहे हैं. एक अन्य ने कहा कि लोग पुलिस का अनादर क्यों कर रहे हैं. इस पर प्रशासन को कारण पता करना चाहिए. इसके अलावा अन्य लोगों ने कहा कि ये गलत है.
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