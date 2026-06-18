Home > मध्य प्रदेश > पति-पत्नी का झगड़ा सुलझाने पहुंची पुलिस, लेकिन खुद ही बन गई विवाद का हिस्सा; VIDEO

पति-पत्नी का झगड़ा सुलझाने पहुंची पुलिस, लेकिन खुद ही बन गई विवाद का हिस्सा; VIDEO

Madhya Pradesh News: मध्य प्रदेश के बेतुल से एक ऐसी घटना सामने आई, जिसे सुन आपको हैरानी हो सकती है. पति-पत्नी का झगड़ा सुलझाने पहुंची पुलिस खुद खतरे में आ गई है. इसका वीडियो भी सामने आया है.

By: Kamesh Dwivedi | Published: June 18, 2026 12:56:17 PM IST

पुलिस वालों पर टूट पड़ा युवक
पुलिस वालों पर टूट पड़ा युवक


पुलिस जो लोगों की सुरक्षा करने के लिए जानी जाती है. लेकिन बेतुल से एक ऐसी घटना सामने आई, जिसमें पुलिस पर ही हमला बोल दिया गया, जो चौंकाने वाली बात है. वायरल वीडियो में दावा किया गया कि पति-पत्नी के बीचे हुए विवाद को लेकर मिली शिकायत पर पुलिस पहुंची. फिर पुलिस पर ही धावा बोल दिया गया. ये पूरी घटना कैमरे में कैद हो गई है, जिसका वीडियो इंटरनेट पर वायरल हो रहा है. 

क्या है वायरल वीडियो?

सोशल मीडिया पर हो रहे वायरल वीडियो में दिखता है कि दो पुलिसकर्मी से एक युवक भिड़ता दिख रहा है. पुलिस की वर्दी में मौजूद दरोगा युवक को रोक रहे हैं, लेकिन वह हाथापाई भी कर रहा है. वीडियो में दावा किया गया कि यह घटना बेतुल की है, जहां पुलिस को पति-पत्नी का झगड़ा सुलझाने की शिकायत मिली. लेकिन जब पुलिस पहुंची तो इस झगड़े में पुलिस को ही धकेल दिया गया है. इतना ही नहीं, आगे वीडियो में देखा जाता है कि वह युवक इतना हिंसात्मक हो जाता है कि पुलिस पर पत्थर और ईटों से वार करता है. यह घटना काफी चिंताजनक है. हालांकि, अभी तक इस खबर की कोई पुष्टि नहीं हो पाई है.



क्या बोले नेटिजंस?

इस वीडियो पर लोगों की तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं. एक ने कहा कि युवक एक पुलिस वाले को मार रहा है, और दूसरा पुलिसवाल कुछ नहीं कर रहा है. वहीं दूसरे ने बोला कि ये फर्जी  खबर हैं, क्योंकि पुलिस वाले चप्पल में दिख रहे हैं. एक अन्य ने कहा कि लोग पुलिस का अनादर क्यों कर रहे हैं. इस पर प्रशासन को कारण पता करना चाहिए. इसके अलावा अन्य लोगों ने कहा कि ये गलत है. 

Tags: MP Newsviral video
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

कौन हैं अपूर्वा मखीजा, 15 करोड़ में शेख के साथ...

June 17, 2026

ज्यादा लहसुन खाने के नुकसान

June 17, 2026

ज्यादा मूंगफली खाने के नुकसान

June 17, 2026

गर्मियों में लखनऊ जाने का बना रहे प्लान, इन 6...

June 17, 2026

देखें ‘बंटवारा 1947’ के किरदारों का फर्स्ट लुक

June 17, 2026

बिना शादी के ही प्रेग्नेंट हो गईं ये बॉलीवुड एक्ट्रेसेस

June 17, 2026
पति-पत्नी का झगड़ा सुलझाने पहुंची पुलिस, लेकिन खुद ही बन गई विवाद का हिस्सा; VIDEO

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

पति-पत्नी का झगड़ा सुलझाने पहुंची पुलिस, लेकिन खुद ही बन गई विवाद का हिस्सा; VIDEO
पति-पत्नी का झगड़ा सुलझाने पहुंची पुलिस, लेकिन खुद ही बन गई विवाद का हिस्सा; VIDEO
पति-पत्नी का झगड़ा सुलझाने पहुंची पुलिस, लेकिन खुद ही बन गई विवाद का हिस्सा; VIDEO
पति-पत्नी का झगड़ा सुलझाने पहुंची पुलिस, लेकिन खुद ही बन गई विवाद का हिस्सा; VIDEO