Home > वायरल > Bermuda Triangle के पास क्यों और कैसे गायब होते हैं बड़े-बड़े हवाई जहाज? वैज्ञानिकों ने खोला रहस्य

Bermuda Triangle के पास क्यों और कैसे गायब होते हैं बड़े-बड़े हवाई जहाज? वैज्ञानिकों ने खोला रहस्य

Bermuda Triangle Mystery: बरमूडा ट्रायंगल समुद्र का ऐसा रहस्य है जिसे सुलझाने में वैज्ञानिकों के पसीने छूट गए। इसे उड़ते विमानों और समुद्री जहाजों की कब्रगाह तक कहा जाता है। इस अजीबोगरीब घटनाओं वाली जगह को लेकर अब एक वैज्ञानिक ने दावा किया है कि इसके रहस्य को सुलझा लिया गया है।

Published By: Deepak Vikal
Published: August 25, 2025 21:20:00 IST

Bermuda Triangle Mystery (Pic Source: X/@MarioNawfal)
Bermuda Triangle Mystery (Pic Source: X/@MarioNawfal)

Bermuda Triangle mystery Solve: बरमूडा ट्रायंगल समुद्र का ऐसा रहस्य है जिसे सुलझाने में वैज्ञानिकों के पसीने छूट गए। इसे उड़ते विमानों और समुद्री जहाजों की कब्रगाह तक कहा जाता है। इससे जुड़ी कई कहानियां दुनिया भर में सुनाई जाती हैं जो लोगों के रोंगटे खड़े कर देती हैं। इस अजीबोगरीब घटनाओं वाली जगह को लेकर अब एक वैज्ञानिक ने दावा किया है कि इसके रहस्य को सुलझा लिया गया है।

बता दें कि फ्लोरिडा, प्यूर्टो रिको और बरमूडा के बीच स्थित, बरमूडा ट्रायंगल के घातक मलबे के लंबे इतिहास ने अंतहीन अलौकिक अटकलों को जन्म दिया है।

अब उठ गया रहस्य से पर्दा?

लेकिन डेली मेल की एक रिपोर्ट के मुताबिक साउथेम्प्टन विश्वविद्यालय के समुद्र विज्ञानी डॉ. साइमन बॉक्सल का कहना है कि असली कारण यूएफओ या अंतर-आयामी पोर्टल नहीं हैं। बल्कि बरमूडा ट्रायंगल के गायब होने का रिकॉर्ड ‘अराजक लहरों’ के कारण है।

अत्यधिक तूफानी तरंगों के रूप में जानी जाने वाली ये लहरें पानी की अप्रत्याशित दीवारें होती हैं जो आसपास की लहरों की ऊँचाई से दोगुनी ऊँचाई तक पहुँच सकती हैं। हवा में 100 फीट (30 मीटर) तक ऊँची, अराजक लहरें असामान्य रूप से खड़ी होती हैं और प्रचलित हवा के अलावा अन्य दिशाओं से अप्रत्याशित रूप से टकरा सकती हैं।

डॉ. बॉक्सॉल के अनुसार, इन घातक लहरों में से किसी एक में फँसा एक बड़ा जहाज ‘दो या तीन मिनट में डूब सकता है’।

कैसे चर्चा में आई यह रहस्यमयी जगह?

1918 में यूएसएस साइक्लोप्स के लापता होने के बाद से बरमूडा ट्रायंगल के घातक खिंचाव से जुड़े सिद्धांत व्यापक रूप से फैल गए हैं। यूएसएस साइक्लोप्स एक अमेरिकी कोयला ढोने वाला जहाज था जिसका इस्तेमाल प्रथम विश्व युद्ध के दौरान युद्धपोतों को ईंधन पहुँचाने के लिए किया जाता था।

मार्च 1918 में, यह जहाज ब्राज़ील के साल्वाडोर से बाल्टीमोर जाते हुए बरमूडा त्रिभुज से गुज़र रहा था, जब यह बिना कोई संकट संकेत भेजे ही गायब हो गया। व्यापक खोज के बावजूद, 542 फुट (165 मीटर) लंबे इस जहाज या इसके 306 चालक दल के सदस्यों का कोई सुराग नहीं मिला है।

यूएसएस साइक्लोप्स के अचानक लापता होने के कारण, षड्यंत्र सिद्धांतकारों और यूएफओ उत्साही लोगों ने इस नुकसान की व्याख्या करने के लिए दर्जनों अजीबोगरीब सिद्धांत सुझाए हैं।

बरमूडा ट्रायंगल अनियंत्रित लहरों का एक ख़ास केंद्र

हालाँकि, डॉ. बॉक्सॉल का कहना है कि यूएसएस साइक्लोप्स के किसी अनियंत्रित लहर द्वारा डूब जाने की संभावना ज़्यादा थी। चैनल 5 की डॉक्यूमेंट्री सीरीज़, द बरमूडा ट्रायंगल एनिग्मा में बोलते हुए, डॉ. बॉक्सॉल कहते हैं कि बरमूडा ट्रायंगल अनियंत्रित लहरों का एक ख़ास केंद्र है। वे कहते हैं: ‘दक्षिण और उत्तर में तूफ़ान आते हैं, जो एक साथ आते हैं। और अगर फ़्लोरिडा से और तूफ़ान आते हैं, तो यह अनियंत्रित लहरों का एक संभावित घातक रूप बन सकता है।’

साउथेम्प्टन विश्वविद्यालय के अपने सहयोगियों के साथ, डॉ. बॉक्सॉल ने यूएसएस साइक्लोप्स का एक स्केल मॉडल बनाया ताकि यह देखा जा सके कि यह किसी अनियंत्रित लहर पर कैसे प्रतिक्रिया कर सकता है।

इससे पता चला कि जहाज़ के सपाट आधार और विशाल आकार के कारण, लहरों को जहाज़ को घेरने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा।

ऐसे गायब होते हैं बड़े-बड़े जहाज

डॉ. बॉक्सॉल बताते हैं कि एक अनियंत्रित लहर इतनी तेज़ हो सकती है कि वह अपनी चोटियों के बीच एक जहाज़ को लटका सकती है, जिससे जहाज़ का मध्य भाग गर्त के ऊपर लटक सकता है। अगर कोई बड़ा जहाज, जिसे खुद को सहारा देने के लिए पानी की ज़रूरत होती है, इस तरह लटक जाए, तो वह ‘दो टुकड़ों में टूट जाएगा’।  ‘वे खड़ी हैं, ऊँची हैं – हमने 30 मीटर से ज़्यादा ऊँची लहरें मापी हैं, अगर ऐसा होता है, तो वह दो या तीन मिनट में डूब सकता है।’

अगर यूएसएस साइक्लोप्स – या कोई भी अन्य लुप्त जहाज – अनियंत्रित लहरों से टकराया होता, तो यह समझा जा सकता था कि वे संकट की सूचना देने से पहले ही क्यों डूब गए। डॉ. बॉक्सॉल आगे कहते हैं: ‘जहाज जितना बड़ा होगा, उतना ही ज़्यादा नुकसान होगा।’

हर वैज्ञानिक इस बात से सहमत नहीं

हालांकि, हर वैज्ञानिक इस बात से सहमत नहीं है कि वास्तव में कोई रहस्य है जिसे समझाया जाना चाहिए। वास्तव में, कई शोधकर्ताओं ने बताया है कि बरमूडा त्रिभुज के अंदर जहाज़ों के मलबे और विमान दुर्घटनाओं की दर सामान्य स्तर से काफ़ी कम है।

राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान एवं वायुमंडलीय प्रशासन (एनओएए) के अनुसार: ‘इस बात का कोई प्रमाण नहीं है कि बरमूडा त्रिभुज में रहस्यमयी गायबियाँ समुद्र के किसी भी अन्य बड़े, अधिक भ्रमण वाले क्षेत्र की तुलना में अधिक बार होती हैं।’

इसी तरह, बीमा विशेषज्ञ लॉयड्स ऑफ़ लंदन के आँकड़े बताते हैं कि बरमूडा त्रिभुज में दुनिया के किसी भी अन्य स्थान की तुलना में अधिक नुकसान नहीं होते हैं। जो नुकसान होते हैं, उन्हें प्राकृतिक शक्तियों, जैसे कि अनियंत्रित लहरों, या इस तथ्य से आसानी से समझाया जा सकता है कि कैरिबियन सागर में नौवहन अपेक्षाकृत कठिन है। एनओएए लिखता है: ‘पर्यावरणीय कारणों से अधिकांश नहीं तो कई गायबियों की व्याख्या हो सकती है। कैरिबियन सागर में द्वीपों की बड़ी संख्या उथले पानी के कई क्षेत्र बनाती है जो जहाज़ों के आवागमन के लिए ख़तरनाक हो सकते हैं।’

2500 साल फिर से जिंदा हो गये भारत के इस हिस्से के लोग! आखिर विज्ञान ने कैसे कर दिखाया ये चमत्कार?

क्या है बरमूडा ट्रायंगल?

बरमूडा ट्रायंगल अटलांटिक महासागर का एक भाग है जो मियामी, बरमूडा और प्यूर्टो रिको से लगभग घिरा हुआ है जहाँ दर्जनों जहाज़ और हवाई जहाज़ गायब हो चुके हैं।इनमें से कुछ दुर्घटनाओं के पीछे अस्पष्ट परिस्थितियाँ हैं।

हालाँकि बरमूडा ट्रायंगल के बारे में कई अजीबोगरीब सिद्धांत प्रस्तावित किए गए हैं, लेकिन उनमें से कोई भी यह साबित नहीं करता कि समुद्र के अन्य लोकप्रिय हिस्सों की तुलना में यहाँ रहस्यमयी गायबियाँ अधिक बार होती हैं। कई लोग हर दिन बिना किसी दुर्घटना के इस क्षेत्र में यात्रा करते हैं।

Nikki Bhati: रील शेयर कर पहले ही दे गई थी सिग्नल, इतना जालिम था विपिन, Video देख पैरों तले खिसक जाएगी जमीन

Tags: Bermuda TriangleBermuda Triangle mystery SolveDr Simon Boxall
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

जानिए प्रेगनेंसी के दौरान पपीता क्यों नहीं खाना चाहिए

August 25, 2025

जानिए क्यों खाने के बाद वॉक करना, आपके लिए हैं...

August 24, 2025

आप भी बनाएं साबूदाना से हेल्दी और क्रिस्पी स्नैक

August 24, 2025

इन 5 चीजों को खाने से चेहरे पर आती है...

August 24, 2025

इन 4 मसालों को खाने से शरीर रहेगा स्वस्थ

August 24, 2025

केसर असली है या फिर नकली, घर पर बैठे ही...

August 24, 2025
Bermuda Triangle के पास क्यों और कैसे गायब होते हैं बड़े-बड़े हवाई जहाज? वैज्ञानिकों ने खोला रहस्य

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

Bermuda Triangle के पास क्यों और कैसे गायब होते हैं बड़े-बड़े हवाई जहाज? वैज्ञानिकों ने खोला रहस्य

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Bermuda Triangle के पास क्यों और कैसे गायब होते हैं बड़े-बड़े हवाई जहाज? वैज्ञानिकों ने खोला रहस्य
Bermuda Triangle के पास क्यों और कैसे गायब होते हैं बड़े-बड़े हवाई जहाज? वैज्ञानिकों ने खोला रहस्य
Bermuda Triangle के पास क्यों और कैसे गायब होते हैं बड़े-बड़े हवाई जहाज? वैज्ञानिकों ने खोला रहस्य
Bermuda Triangle के पास क्यों और कैसे गायब होते हैं बड़े-बड़े हवाई जहाज? वैज्ञानिकों ने खोला रहस्य
Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?