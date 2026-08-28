Home > वायरल > ऑफिस में ‘चैन की सांस’ नहीं ले पा रही थी महिला, छोड़ दिया हाई-प्रोफाइल जॉब; जब इंटरनेट पर डाला रेजिग्नेशन लेटर तो छिड़ गई तगड़ी बहस!

ऑफिस में ‘चैन की सांस’ नहीं ले पा रही थी महिला, छोड़ दिया हाई-प्रोफाइल जॉब; जब इंटरनेट पर डाला रेजिग्नेशन लेटर तो छिड़ गई तगड़ी बहस!

ऑफिस में सहकर्मियों की सिगरेट पीने की आदत और उसकी बदबू से परेशान होकर एक महिला कर्मचारी ने नौकरी से इस्तीफा दे दिया, उसका यह बोल्ड कदम अब सोशल मीडिया पर एक बड़ी बहस का विषय बन गया है.

By: Kajal Jain | Published: August 28, 2026 4:35:11 PM IST

ऑफिस में 'चैन की सांस' नहीं ले पा रही थी महिला, छोड़ दिया हाई-प्रोफाइल जॉब; जब इंटरनेट पर डाला रेजिग्नेशन लेटर तो छिड़ गई तगड़ी बहस!
ऑफिस में 'चैन की सांस' नहीं ले पा रही थी महिला, छोड़ दिया हाई-प्रोफाइल जॉब; जब इंटरनेट पर डाला रेजिग्नेशन लेटर तो छिड़ गई तगड़ी बहस!


अक्सर लोग ऑफिस में काम के प्रेशर, कम सैलरी या बॉस के रवैए से तंग आकर नौकरी छोड़ते हैं, लेकिन सोशल मीडिया पर एक ऐसा मामला वायरल हो रहा है जिसने सबको हैरान कर दिया है. बेंगलुरु में रहकर जॉब करने वाली जान्हवी नाम की एक फीमेल एम्प्लॉई ने सिर्फ इसलिए अपनी नौकरी छोड़ दी क्योंकि ऑफिस में साथियों द्वारा सिगरेट पीने से आने वाली बदबू और धुएं से उसका जीना मुहाल हो गया था. जान्हवी ने अपने इस फैसले का स्क्रीनशॉट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स (X) पर शेयर किया, जिसके बाद इंटरनेट पर बहस छिड़ गई है कि क्या वर्कप्लेस पर स्मोकिंग को लेकर कड़े नियम होने चाहिए.

‘मैं सिगरेट की बदबू बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकती’

जान्हवी ने अपने इस्तीफे के ईमेल में साफ लिखा कि उन्होंने इस माहौल में ढलने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह नाकाम रहीं. उन्होंने कंपनी को बताया कि 25 अगस्त 2026 उनका आखिरी वर्किंग डे होगा. अपने इस्तीफे में उन्होंने बेबाक अंदाज में लिखा कि वह सिगरेट की एक भी बूंद या बदबू बर्दाश्त नहीं कर सकतीं, और उनका मानना है कि उन्हें खुद को बदलने की कोई जरूरत नहीं है. इस इस्तीफे के साथ उन्होंने पैसिव स्मोकिंग (Passive Smoking) यानी सिगरेट के धुएं के खतरों से जुड़ी जानकारी भी शेयर की. उन्होंने बताया कि तंबाकू का थोड़ा सा धुआं भी सांस की नली में जलन पैदा कर सकता है और सीने में जकड़न जैसी गंभीर समस्याएं खड़ी कर सकता है. और ऑफिस में साथ काम करने वाले पैंट्री एरिया से लेकर डायनिंग एरिया, लॉबी, कॉरीडोर में खड़े रहकर स्मोकिंग करते हैं. जान्हवी ने कहा कि उन्होंने कई बार मास्क लगाकर इस मामले को मैनेज करने कोशिश भी की है 

You Might Be Interested In

सोशल मीडिया पर बंटी लोगों की राय

जान्हवी का यह कदम उठाने के बाद इंटरनेट दो गुटों में बंट गया है. कुछ लोगों ने उनकी हिम्मत की तारीफ करते हुए कहा कि ज्यादातर लोग घुट-घुट कर तब तक काम करते रहते हैं जब तक उनकी सांसें नहीं रुकने लगतीं. एक यूजर ने तो यहां तक कह दिया कि भारत के ऑफिसों को इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि ऑफिस के अंदर या ब्रेक के दौरान भी स्मोकिंग और ड्रिंकिंग पर पूरी तरह पाबंदी हो. वहीं दूसरी ओर, कुछ लोगों का मानना था कि नौकरी छोड़ने से पहले इस मुद्दे को सीधे तौर पर मैनेजमेंट या बॉस के सामने उठाया जाना चाहिए था, क्योंकि कई जगहों पर ऐसी समस्याओं का समाधान बातचीत से भी निकल जाता है.

सेहत से समझौता न करने की बहस

इस पूरे मामले ने वर्कप्लेस पर पैसिव स्मोकिंग के खतरे को एक बार फिर सुर्खियों में ला दिया है. जान्हवी के समर्थन में कई ऐसे लोग भी सामने आए जिन्होंने खुद भुगता है कि कैसे दूसरों के स्मोक करने से आसपास के नॉन-स्मोकर्स की सेहत पर बुरा असर पड़ता है. कई लोगों का कहना है कि सिगरेट का धुआं सिर्फ फेफड़ों को ही नहीं बल्कि नाक और गले को भी नुकसान पहुंचाता है. इस वायरल घटना ने कंपनियों को यह सोचने पर मजबूर कर दिया है कि क्या वे अपने ऑफिस परिसरों में साफ-सुथरा और धुएं से मुक्त माहौल दे पा रही हैं या नहीं.

ये भी पढ़ें:- शादीशुदा महिला से प्यार करने लगा था, होटल के कमरे में बुलाया और कर दिया काम तमाम; वहां भागकर किया उससे भी बड़ा कांड!

Tags: Viral News
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

दोस्तों के साथ जा सकते हैं इन हिल स्टेशन्स

August 27, 2026

कौन हैं गुरुग्राम के सांसद?

August 27, 2026

किसी प्रेरणा से कम नहीं पंजाब के पूर्व सीएम की...

August 27, 2026

कौन हैं वो मुस्लिम सिंगर, जिन्होंने सावन में किया रुद्राभिषेक?

August 26, 2026

पंत को इनाम, जायसवाल को नुकसान, ICC टेस्ट रैंकिंग में...

August 26, 2026

किस सिम कार्ड में मिलेगा फास्ट इंटरनेट?

August 26, 2026
ऑफिस में ‘चैन की सांस’ नहीं ले पा रही थी महिला, छोड़ दिया हाई-प्रोफाइल जॉब; जब इंटरनेट पर डाला रेजिग्नेशन लेटर तो छिड़ गई तगड़ी बहस!

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

ऑफिस में ‘चैन की सांस’ नहीं ले पा रही थी महिला, छोड़ दिया हाई-प्रोफाइल जॉब; जब इंटरनेट पर डाला रेजिग्नेशन लेटर तो छिड़ गई तगड़ी बहस!
ऑफिस में ‘चैन की सांस’ नहीं ले पा रही थी महिला, छोड़ दिया हाई-प्रोफाइल जॉब; जब इंटरनेट पर डाला रेजिग्नेशन लेटर तो छिड़ गई तगड़ी बहस!
ऑफिस में ‘चैन की सांस’ नहीं ले पा रही थी महिला, छोड़ दिया हाई-प्रोफाइल जॉब; जब इंटरनेट पर डाला रेजिग्नेशन लेटर तो छिड़ गई तगड़ी बहस!
ऑफिस में ‘चैन की सांस’ नहीं ले पा रही थी महिला, छोड़ दिया हाई-प्रोफाइल जॉब; जब इंटरनेट पर डाला रेजिग्नेशन लेटर तो छिड़ गई तगड़ी बहस!