WhatsApp Chat viral: प्रोफेशनल बाई! छुट्टी लेने के लिए कामवाली ने मालकिन को WhatsApp पर भेजा ऐसा मैसेज, पढ़कर हर कोई रह गया हैरान

Maid Leave Message: समाज में आम धारणा है कि सफाई का काम करने वाले नौकर अक्सर कम पढ़े-लिखे होते हैं। यही वजह है कि उन्हें छोटे-मोटे काम करने पड़ते हैं। लेकिन एक नौकरानी ने लोगों की इस धारणा को बदल दिया। उलटे, उसकी कमाल की अंग्रेजी ने सबको हैरान कर दिया। लोगों को यकीन ही नहीं हो रहा था कि एक नौकरानी इतनी बेहतरीन अंग्रेजी लिख सकती है। इन दिनों सोशल मीडिया पर बैंगलोर की एक महिला की पोस्ट खूब चर्चा में है।

नौकरानी का मैसेज पढ़कर मेमसाब हैरान रह गईं!

दरअसल, इस महिला ने घर के काम में मदद करने वाली नौकरानी के बारे में लिखा कि वह छुट्टी लेने के लिए बहुत ही पेशेवर मैसेज भेजती है। महिला ने बताया कि उसकी घरेलू सहायिका व्हाट्सएप पर अंग्रेजी में बाकायदा छुट्टी का नोट भेजती है, जो कई ऑफिस कर्मचारियों से भी ज़्यादा पेशेवर लगता है।

महिला ने यह भी बताया कि ये मैसेज उसकी नौकरानी की 10 साल की बेटी टाइप करती है। इसलिए ये मैसेज बिल्कुल असली और प्रोफेशनल लगते हैं। स्क्रीनशॉट में नौकरानी के मैसेज में साफ़ लिखा था, “मेरी तबियत ठीक नहीं है, मुझे सर्दी-ज़ुकाम और गले में इंफेक्शन है, इसलिए मैं आज सुबह 6:43 बजे काम पर नहीं आऊँगी।”

सोशल मीडिया पर लोगों ने क्या कहा?

इस पोस्ट पर लोगों ने अलग-अलग प्रतिक्रियाएँ दीं। एक यूज़र ने लिखा, “उत्तर भारत में नौकरानियाँ बिना बताए छुट्टी पर चली जाती हैं। काश मैं अपने बॉस को इतने पेशेवर तरीके से बता पाती कि मेरी नौकरानी अचानक न आ जाए।” एक अन्य यूजर ने मज़ाक में कहा, “मैं खुद ऑफिस से छुट्टी लेते समय कोई कारण नहीं बताता, लेकिन यह नौकरानी मुझसे भी ज़्यादा पेशेवर है।”

कुछ लोगों ने अपने अनुभव भी साझा किए

एक यूज़र ने बताया कि उसकी नौकरानी इतनी देखभाल करने वाली है कि जब उसे बुखार हुआ, तो वह दवा लेकर आई और उसके स्वास्थ्य के बारे में पूछती रही। किसी और ने कहा – “दिल्ली में, मेरी नौकरानी बस एक वॉइस नोट भेजती है – ‘मैं आज नहीं आऊँगी’। यह उसकी पूरी छुट्टी का आवेदन है।” यह पोस्ट सभी को पसंद नहीं आई। कुछ लोगों ने महिला की आलोचना करते हुए कहा कि किसी भी कर्मचारी और नियोक्ता की निजी बातचीत को सार्वजनिक करना ठीक नहीं है। एक व्यक्ति ने लिखा, “मुझे अच्छा नहीं लगेगा अगर कोई मेरी निजी बातचीत को ऑनलाइन पोस्ट कर दे। इस वजह से कई बार कर्मचारी पेशेवर नहीं हो पाते।”

