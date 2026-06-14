बालकनी से गिरते ही उड़ गए परखच्चे, खड़े-खड़े मुंह ताकते रहे लोग... CCTV में कैद हुआ भयावह मंजर, इमोशनल नजर आई महिला!

आजकल वर्क फ्रॉम होम (WFH) का जमाना है और जब मौसम सुहाना हो तो लोग घर की बालकनी में लैपटॉप लेकर बैठ जाते हैं लेकिन यही वर्क फ्रॉम बालकनी आपके लिए नुकसानदायक साबित हो सकता है, ये आप वायरल वीडियो देखकर ही अंदाजा लगाए पाएंगे. बेंगलुरु की एक महिला के लिए बालकनी में बैठकर काम करने का यह शौक एक बुरे सपने जैसा साबित हुआ. कीमती लैपटॉप पलक झपकते ही अपार्टमेंट की बालकनी से नीचे गिर गया और कई मंजिल नीचे जाकर सीधे जमीन पर क्रैश हो गया. लैपटॉप के इतने टुकड़े हो गए कि महिला देखते ही इमोशनल हो गई, जबकि लैपटॉप गिरने के एक सेकंड बाद वहां एक स्कूटी आकर खड़ी हुई जिससे एक बड़ा हादसा टल गया.

एक छोटी सी लापरवाही और लैपटॉप खल्लास

इंटरनेट पर वायरल वीडियो वाली घटना वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई. जिसमें महिला अपने हाई-राइज बिल्डिंग की बालकनी की रेलिंग के पास लैपटॉप रखकर काम कर रही थी. तभी अचानक कुछ ऐसा हुआ- शायद हाथ का कोई झटका लगा या हवा का झोंका आया कि लैपटॉप का बैलेंस बिगड़ गया. इससे पहले कि महिला कुछ समझ पाती या उसे पकड़ पाती, लैपटॉप सीधे रेलिंग के पार जाकर नीचे खाई जैसी गहराई में गिर गया.

वीडियो में हादसे के बाद का जो नजारा दिखाई दे रहा है, वो वहां खड़े लोगों को भी हैरान कर देता है. इतनी ऊंचाई से गिरने के बाद महंगे लैपटॉप के परखच्चे उड़ चुके थे. पूरी तरह से कबाड़ में बदल चुका था जिसे देख महिला काफी परेशान नजर आई.

आईटी हब में छिड़ी नई बहस

बेंगलुरु को भारत का आईटी हब कहा जाता है जहां टेक प्रोफेशनल्स की बड़ी आबादी रहती है. यहां वर्क फ्रॉम होम का कल्चर भी कॉमन है. ऐसे में इस वीडियो ने सोशल मीडिया पर एक नई बहस छेड़ दी है. वीडियो पर कुछ यूजर्स ने महिला के नुकसान पर संवेदना जताई है तो कुछ लापरवाही का सबक बता रहे हैं.

एक यूजर ने लिखा कि लैपटॉप सिर्फ एक डिवाइस नहीं होता, उसमें हमारे जरूरी ऑफिस फाइल्स, पर्सनल डेटा और न जाने कितनी यादें होती हैं. ऊपर से इसे दोबारा खरीदने का मोटा खर्च अलग! अन्य यूजर ने सलाह दी कि हाई-राइज बिल्डिंग्स की खुली बालकनी में इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स रखना खतरे से खाली नहीं है.

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