'भैंस जैसी दिखती हो, क्या खाती हो'... सरेआम महिला सब-इंस्पेक्टर से बदसुलूकी, कॉलर खींचा और बॉडी शेमिंग करने लगा वकील; ऐसे सिखाया सबक!

कर्नाटक की सिलिकॉन वैली कहे जाने वाले बेंगलुरु से खाकी और कानून दोनों को चुनौती देने वाली एक बेहद शर्मनाक और सनसनीखेज घटना सामने आई है. बेंगलुरु के भटराहल्ली सिग्नल पर ड्यूटी के दौरान एक महिला पुलिस ने सब-इंस्पेक्टर और वकील के बीच चल रही खींचा तानी को रोकने की कोशिश की तो बदले में मारपीट, हाथापाई और भद्दी गालियां देने की वारदात सामने आई है. आरोप है कि जब महिला अधिकारी ने एक स्कूटर सवार को गलत दिशा में गाड़ी चलाने और ट्रैफिक जाम करने से रोका, तो उसने खुद को वकील बताते हुए वर्दी पर हाथ उठा दिया. बात यहीं नहीं थमी. जब स्थिति को संभालने के लिए अन्य पुलिसकर्मी आए, तो आरोपी वकील के पिता, भाई और एक दोस्त ने महिला अफसर के साथ बदसलूकी की हदें पार कर दीं. उन्होंने सरेआम महिला पुलिसकर्मी की बॉडी-शेमिंग करते हुए अपमानजनक टिप्पणी की और कहा कि ‘तुम भैंस जैसी दिखती हो, क्या खाती हो?’ इस पूरी हाई-वोल्टेज ड्रामे और बदसलूकी का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसके बाद केआर पुरम पुलिस ने मुख्य आरोपियों के खिलाफ सख्त धाराओं में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

ट्रैफिक नियम टोकने पर भड़का वकील, वर्दी पर उठाया हाथ

टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक, यह सनसनीखेज घटना 12 अगस्त की सुबह करीब 8:40 बजे ओल्ड मद्रास रोड पर स्थित भटराहल्ली सिग्नल के पास घटी. महिला सब-इंस्पेक्टर अपनी ड्यूटी पर तैनात थीं, तभी उन्होंने देखा कि एक ट्रैफिक कांस्टेबल मंजूनाथ एक स्कूटर सवार को गलत दिशा में गाड़ी चलाने के आरोप में रोककर पूछताछ कर रहे हैं. जब महिला अधिकारी ने मामले में हस्तक्षेप कर उस शख्स से पूछताछ की, तो उसने खुद को वकील बताते हुए बदतमीजी शुरू कर दी. आरोप है कि वकील ने वर्दी में मौजूद महिला सब-इंस्पेक्टर के हाथ खींचे, उनके साथ हाथापाई की और उन्हें जबरन घसीटा. मौके पर मौजूद अन्य पुलिसकर्मियों ने जब बीच-बचाव करने की कोशिश की, तो आरोपी वकील ने और ज्यादा हंगामा खड़ा कर दिया और अपने एक दोस्त को भी मौके पर बुला लिया.

दोस्त ने की मारपीट, फिर परिवार ने की भद्दी बॉडी-शेमिंग

वकील के बुलाने पर मौके पर पहुंचे उसके दोस्त ने भी महिला अधिकारी के साथ बदसलूकी की और उनका दाहिना हाथ खींचकर उंगली में चोट पहुंचा दी. स्थिति तब और ज्यादा बिगड़ गई जब आरोपी वकील का भाई, पिता और अन्य रिश्तेदार भी मौके पर आ गए. महिला अधिकारी की शिकायत के मुताबिक, वकील के पिता ने सरेआम उनकी बॉडी-शेमिंग करते हुए बेहद अपमानजनक टिप्पणी की और उनकी तुलना भैंस से की. इसके अलावा, आरोपियों ने महिला अफसर की तस्वीरें और वीडियो रिकॉर्ड कर उन्हें सोशल और मेनस्ट्रीम मीडिया पर वायरल करने और नौकरी से हटवाने की धमकी दी. हंगामा बढ़ता देख आसपास के लोगों और पुलिस बल ने स्थिति को किसी तरह कंट्रोल किया.

A woman police sub-inspector (WPSI), attached to the KR Puram traffic police station, was seen in a video allegedly slapping a law student and holding him by the collar over a traffic-related issue. The PSI has filed a complaint alleging that four men assaulted, verbally abused… pic.twitter.com/LLvOAfo08g — Hate Detector 🔍 (@HateDetectors) August 17, 2026

अस्पताल में इलाज, काउंटर-कम्प्लेन का पेंच

घटना के बाद पीड़ित महिला सब-इंस्पेक्टर ने केआर पुरम सरकारी अस्पताल में अपना मेडिकल इलाज कराया और थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई. पुलिस ने इस मामले में ट्रैफिक पुलिस के बॉडी-कैमरे में कैद फुटेज को भी सबूत के तौर पर सुरक्षित रखा है. दूसरी ओर, इस मामले में एक नया मोड़ तब आया जब आरोपी वकील के दोस्त ने भी महिला अधिकारी पर मारपीट करने और उसका मोबाइल फोन तोड़ने का काउंटर-आरोप लगाते हुए क्रॉस-शिकायत दर्ज कराई. वायरल वीडियो में दावा है कि वह सिर्फ झगड़ा सुलझाने गया था. फिलहाल, पुलिस ने चार मुख्य आरोपियों के खिलाफ सरकारी ड्यूटी में बाधा डालने, मारपीट करने और अपमानित करने का केस दर्ज कर लिया है और कोर्ट की अनुमति से आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है.

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