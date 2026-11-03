Viral Video: बेंगलुरु में दिनदहाड़े महिला से चेन लूटने की कोशिश, चाकू की नोंक पर बनाया बंधक; राहगीरों ने धर दबोचा

महिला ने मचाया शोर
🚨 बेंगलुरु: इंदिरानगर में दिनदहाड़े महिला को चाकू दिखाकर सोने की चेन छीनने की कोशिश! 😱 बेंगलुरु के इंदिरानगर थाना क्षेत्र की 100 फीट रोड पर दिनदहाड़े एक महिला को चाकू की नोक पर बंधक बनाकर उसकी सोने की चेन छीनने की कोशिश की गई। पूरा मामला: ▪️ आरोपी: 40 वर्षीय प्रभुराज ▪️ धमकी: चेन न देने पर चाकू घोंपने की धमकी दी ▪️ महिला ने विरोध किया: शोर सुनकर राहगीर दौड़े आए ▪️ आरोपी को दबोचा: राहगीरों ने उसे पकड़कर पुलिस के हवाले किया ▪️ महिला सुरक्षित: घटना में महिला को कोई चोट नहीं आई पुलिस की कार्रवाई: ▪️ BNS की धारा 309(6) के तहत मामला दर्ज ▪️ पूछताछ के बाद मजिस्ट्रेट के सामने पेश कर न्यायिक हिरासत में भेजा ▪️ जांचकर्ताओं का कहना है कि आरोपी मानसिक रूप से अस्थिर और गंभीर रूप से डिप्रेशन में लग रहा है, उसकी पृष्ठभूमि और मेडिकल इतिहास की जांच की जा रही है #Bengaluru #Indiranagar #GoldChainSnatching #BNS #PoliceAction #BreakingNews #TNIHindi
— TNI हिंदी (@TNI_hindi) November 3, 2026
पुलिस ने की कार्रवाई
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