Viral Video: बेंगलुरु में दिनदहाड़े महिला से चेन लूटने की कोशिश, चाकू की नोंक पर बनाया बंधक; राहगीरों ने धर दबोचा

बेंगलुरु के इंदिरानगर इलाके में दिनदहाड़े एक महिला से सोने की चेन छीनने की कोशिश का मामला सामने आया है. आरोप है कि 40 वर्षीय प्रभुराज ने 100 फीट रोड पर महिला को चाकू दिखाकर चेन देने की धमकी दी. विरोध करने पर उसने महिला को चाकू घोंपने की धमकी भी दी.

महिला ने मचाया शोर

जब आरोपी महिला के साथ जोर जबरदस्ती करते हुए उसकी चेन छीनने की कोशिश कर रहा था. उस वक्त महिला के शोर मचाने पर आसपास मौजूद राहगीर मौके पर पहुंच गए।.उन्होंने आरोपी को पकड़ लिया और पुलिस के हवाले कर दिया. इस घटना में महिला को कोई चोट नहीं आई है. इसक वीडियो भी वायरल हो रहा है.

पुलिस ने की कार्रवाई

पुलिस ने आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 309(6) के तहत मामला दर्ज किया है. पूछताछ के बाद उसे मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया, जहां से उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया. जांचकर्ताओं के मुताबिक, आरोपी मानसिक रूप से अस्थिर और गंभीर अवसाद से पीड़ित प्रतीत हो रहा है। पुलिस उसकी पृष्ठभूमि और मेडिकल इतिहास की भी जांच कर रही है.

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