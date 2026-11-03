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Viral Video: बेंगलुरु में दिनदहाड़े महिला से चेन लूटने की कोशिश, चाकू की नोंक पर बनाया बंधक; राहगीरों ने धर दबोचा

Bengaluru Crime News: बेंगलुरु से एक हैरान कर देने वाली घटना सामने आई, जहां दिनदहाड़े एक महिला की चेन छीनने की कोशिश की गई. इतना ही नहीं आरोपी ने उसे जान से मारने की कोशिश भी की.

By: Kamesh Dwivedi | Published: November 3, 2026 3:32:44 PM IST

बेंगलुरु वायरल वीडियो
बेंगलुरु वायरल वीडियो


बेंगलुरु के इंदिरानगर इलाके में दिनदहाड़े एक महिला से सोने की चेन छीनने की कोशिश का मामला सामने आया है. आरोप है कि 40 वर्षीय प्रभुराज ने 100 फीट रोड पर महिला को चाकू दिखाकर चेन देने की धमकी दी. विरोध करने पर उसने महिला को चाकू घोंपने की धमकी भी दी.

महिला ने मचाया शोर

जब आरोपी महिला के साथ जोर जबरदस्ती करते हुए उसकी चेन छीनने की कोशिश कर रहा था. उस वक्त महिला के शोर मचाने पर आसपास मौजूद राहगीर मौके पर पहुंच गए।.उन्होंने आरोपी को पकड़ लिया और पुलिस के हवाले कर दिया. इस घटना में महिला को कोई चोट नहीं आई है. इसक वीडियो भी वायरल हो रहा है. 



पुलिस ने की कार्रवाई

पुलिस ने आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 309(6) के तहत मामला दर्ज किया है. पूछताछ के बाद उसे मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया, जहां से उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया.  जांचकर्ताओं के मुताबिक, आरोपी मानसिक रूप से अस्थिर और गंभीर अवसाद से पीड़ित प्रतीत हो रहा है। पुलिस उसकी पृष्ठभूमि और मेडिकल इतिहास की भी जांच कर रही है. 

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Tags: Bengaluru Chain Snatchingbengaluru crime newsBengaluru viral videohome-hero-pos-4
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