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Bengaluru Car Crash: गेट पर खड़ा था गार्ड, सामने से आई बेकाबू कार… फिर सेकंडों में बदल गया पूरा मंजर; वीडियो ने खोला राज़

Bengaluru Security Guard Narrow Escape: बेंगलुरु की एक जबरदस्त CCTV रिकॉर्डिंग ने ऑनलाइन सबका ध्यान खींचा है. सुबह-सुबह एक सफ़ेद कार एक अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स के बंद गेट से टकरा गई, जिसमें एंट्रेंस पर तैनात एक सिक्योरिटी गार्ड बाल-बाल बच गया.

By: Shristi S | Published: August 11, 2026 11:08:07 PM IST

गेट तोड़कर अपार्टमेंट में घुसी तेज रफ्तार कार, गार्ड ने एक छलांग में बचाई जान
गेट तोड़कर अपार्टमेंट में घुसी तेज रफ्तार कार, गार्ड ने एक छलांग में बचाई जान


Bengaluru Car Crash Viral Video: बेंगलुरु की एक जबरदस्त CCTV रिकॉर्डिंग ने ऑनलाइन सबका ध्यान खींचा है. सुबह-सुबह एक सफ़ेद कार एक अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स के बंद गेट से टकरा गई, जिसमें एंट्रेंस पर तैनात एक सिक्योरिटी गार्ड बाल-बाल बच गया.

खबर है कि यह घटना सुबह करीब 1:42 बजे रिकॉर्ड की गई, जिसमें गाड़ी काफी तेज़ी से रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स की तरफ आ रही थी और फिर गेट से टकरा गई. गार्ड, जो एंट्रेंस के पास खड़ा था, टक्कर से कुछ देर पहले ही आ रही कार को देख लेता है और तेज़ी से उसके रास्ते से हट जाता है.

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गार्ड जमीन पर गिर गया

फुटेज में दिख रहा है कि कार गेट से इतनी ज़ोर से टकराती है कि बैरियर उड़ जाता है. टक्कर के दौरान गार्ड का बैलेंस बिगड़ जाता है और गाड़ी के अपार्टमेंट की जगह में घुसते ही वह ज़मीन पर गिर जाता है.

कुछ देर तक गार्ड ज़मीन पर पड़ा रहता है और फिर उठता हुआ दिखता है. फिर आस-पास के लोग एंट्रेंस की तरफ बढ़ते हुए देखते हैं कि क्या हुआ. गार्ड के तुरंत रिएक्शन से ऐसा लगता है कि एक और भी बड़ा एक्सीडेंट टल गया. CCTV रिकॉर्डिंग तब से बहुत ज़्यादा शेयर हो रही है, और देखने वाले इस बात पर हैरानी जता रहे हैं कि वह गाड़ी की सीधी टक्कर से बाल-बाल बचा.

पुलिस डिटेल्स मांग रही 

खबर है कि अधिकारी फुटेज की जांच कर रहे हैं, ताकि अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स की सही लोकेशन का पता लगाया जा सके और कार और उसके ड्राइवर के बारे में जानकारी इकट्ठा की जा सके. मौजूदा वीडियो से यह पता नहीं चलता कि गाड़ी इतनी स्पीड से क्यों चल रही थी या ड्राइवर ने कंट्रोल खो दिया था या नहीं. क्रैश के हालात के बारे में और डिटेल्स का इंतज़ार है.

वीडियो से सेफ्टी की चिंताएं बढ़ीं

इस घटना ने उन सिक्योरिटी कर्मचारियों की सेफ्टी को लेकर फिर से चिंताएं पैदा कर दी हैं जो रात भर रहने वाली बिल्डिंग्स में काम करते हैं और गाड़ियों के एंट्रेंस के पास तैनात रहते हैं. फुटेज पर ऑनलाइन रिएक्शन आए हैं, जिसमें गार्ड के लिए चिंता से लेकर रात में रहने वाले इलाकों में ड्राइविंग के तरीकों पर सवाल शामिल हैं. बाल-बाल बचना यह भी दिखाता है कि चलती गाड़ियों से सेफ दूरी बनाए रखना कितना जरूरी है, भले ही अपार्टमेंट के एंट्रेंस शांत लग रहे हों. एक यूज़र ने कमेंट किया भाई उसी समय अपनी एक्टिंग/जंपिंग स्किल्स दिखाना चाहता था.

Tags: bengaluruCCTV Videoviral video
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